Corona-News-Ticker: MV forciert dritte Impfung für Pflegeheim-Bewohner

MV forciert dritte Impfung für Pflegeheim-Bewohner

Stiko hält Ende vieler Corona-Regeln Mitte 2022 für möglich

Steigende Inzidenz - Hamburg will Corona-Maßnahmen beibehalten

Bundesländer fordern weiterhin einheitliche Regeln

Impfstoffe für ärmere Länder: Deutschland droht Spendenziel zu verfehlen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 941 in Niedersachsen , 324 in Schleswig-Holstein , 364 in Hamburg

RKI: Bundesweit 17.015 neue Corona-Fälle

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

MV: Drese fordert Heime zu Auffrischungsimpfungen auf

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Alten- und Pflegeheime im Land aufgefordert, die Corona-Auffrischungsimpfungen für ihre Bewohner in Angriff zu nehmen. Dabei könnten sich die Einrichtungen auch auf mobile Impfteams stützen. Grund dafür sei, dass der Impfschutz bei gefährdeten Menschen nach gut sechs Monaten deutlich nachlasse, sagte Drese am Mittwoch in Schwerin. Die Pflegeeinrichtungen hätten bei den mobilen Impfteams der Landkreise und kreisfreien Städte und den Hausärzten oberste Priorität. "Pflegebeschäftigte sind dringend aufgerufen, die Impfangebote wahrzunehmen", fuhr Drese fort.

Weitere Informationen Drese: Altenheimbewohner müssen dritte Impfung bekommen Die Alten- und Pflegeheime in MV sollen die Corona-Auffrischungsimpfungen für ihre Bewohner in Angriff nehmen. Dabei könne auch mobile Impfteams helfen. mehr

Polens Gesundheitsminister warnt vor "Explosion" der Pandemie

Polens Gesundheitsminister Adam Niedzielski hat vor einer "eigentümlichen Explosion" der Pandemie in seinem Land gewarnt. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden habe sich im Vergleich zur Woche davor um 100 Prozent gesteigert. Gestern habe der Wert bei 85 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gelegen, sagte Niedzielski in Warschau. Demnach verdoppelt sich die Zahl der Neuinfektionen von Woche zu Woche. Nach Angaben des Gesundheitministeriums von heute gab es 5.559 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, im gleichen Zeitraum starben 75 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner.

Lieferengpässe und Containerstau im Hamburger Hafen

Arbeitskräfte fehlen, Lieferketten sind gestört, die Nachfrage nach Konsumgütern immer noch erhöht: Diese Effekte der Corona-Pandemie wirken nach wie vor nachhaltig auf die Abläufe im Warenverkehr. Experten raten deshalb, Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr besonders früh zu besorgen.

Weitere Informationen 1 Min Corona-Pandemie sorgt für Lieferengpässe und Containerstau Zum Beispiel im Hamburger Hafen gibt es Engpässe. Auf manche Waren müssen Verbraucher bis zu einem Jahr warten. 1 Min

Niedersachsens Rechnungshof will Impfzentren prüfen

Der niedersächsische Landesrechnungshof will 2022 die bis vor wenigen Wochen betriebenen Corona-Impfzentren in Niedersachsen überprüfen. Es gehe um eine "systemische Prüfung", bei der unter anderem Verträge, Abrechnungen und die Einrichtung mehrerer, aber nicht aller Impfzentren im Land kontrolliert werden sollten, sagte Sprecher Michael Markmann. "Wir wollen ja schon wissen, wie ist es landesweit gelaufen", sagte Markmann. Der Rechnungshof reagiert damit auch auf den Vorschlag des Bundes der Steuerzahler in Niedersachsen, der eine Sonderprüfung für das Impfzentrum des Kreises Friesland in Schortens gefordert hatte. Der DRK-Kreisverband Jeverland soll mehr als 50.000 Euro im Monat an Lohnkosten vom Landkreis eingenommen haben, die nicht an die Angestellten ausbezahlt wurden. Das Impfzentrum solle nun im Rahmen der allgemein angestrebten Überprüfung kontrolliert werden, so Markmann.

Norderstedter Altenheim: 95-Jähriger gestorben

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Senioren- und Pflegeheim in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist ein 95 Jahre alter infizierter Bewohner gestorben. Ein weiterer sei in eine Klinik gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Kreisverwaltung heute. Die Behörde hatte am Montag über den Ausbruch in der Einrichtung informiert. Von den insgesamt 76 Bewohnerinnen und Bewohnern sind derzeit demnach 60 infiziert - die meisten ohne oder nur mit leichten Symptomen. Von den rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Heims sind den Angaben nach mittlerweile 19 nachweislich mit dem Erreger infiziert. Von diesen seien einige nicht geimpft. Die Ursache des Ausbruchs im Haus "Hog'n Dor" ist bislang nicht komplett geklärt.

Stiko-Chef rechnet für Mitte 2022 mit Normalisierung

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, geht davon aus, dass die meisten Corona-Einschränkungen Mitte des Jahres 2022 aufgehoben werden können. "Ich bin guter Hoffnung, dass wir Mitte des Jahres normal werden leben können", sagte Mertens am Rande einer Veranstaltung der "Schwäbischen Zeitung" in Friedrichshafen. Das bedeute, "dass wir uns im alltäglichen Leben normal bewegen können". Voraussetzung dafür sei vor allem ein guter Schutz von Menschen mit einem hohen Risiko schwerer Covid-19-Erkrankungen, betonte der Virologe. "Das haben wir sehr gut erreicht in Deutschland. Es gibt bei uns kein Massensterben in dieser Gruppe." Vor allem die anfängliche Priorisierung von Risikogruppen bei der Corona-Impfung sei dabei "ein durchschlagender Erfolg" gewesen.

Ausbruch in Pflegeheim: MV-Ministerin drängt zur Impfung

Nach dem Corona-Ausbruch in einer Bad Doberaner Pflegeeinrichtung hat Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) zu Auffrischungsimpfungen von gefährdeten Personen aufgerufen. Denn der Impfschutz lasse bei diesen Menschen nach gut sechs Monaten deutlich nach, sagte Drese heute. "Pflegebeschäftigte sind dringend aufgerufen, die Impfangebote wahrzunehmen", fuhr Drese fort. Damit schützten sie nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen in den Pflegeeinrichtungen. Wie die Geschäftsführerin des betroffenen Seniorenzentrums sagte, sind in den vergangenen zwei Wochen sechs Bewohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Von den 83 Bewohnern der stationären Pflegeeinrichtung seien 66 positiv und von den etwa 60 Pflegekräften mittlerweile 35 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei den Bewohnern liege die Impfquote bei 94 und bei den Mitarbeitern bei etwa 70 Prozent.

Inzidenz in Hamburg steigt auf 77,1

In Hamburg sind seit gestern 364 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden - 104 mehr als gestern und 139 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 77,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Gestern lag der Wert bei 69,8, vor einer Woche bei 59,9. Neue Todesfälle wurden nicht verzeichnet. In den Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 112 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, 11 mehr als zuletzt gemeldet. Davon werden 34 auf Intensivstationen versorgt, 2 mehr als zuvor gemeldet.

Leonhard: Hamburg will Maßnahmen beibehalten

Hamburg lockert die Corona-Regeln - ganz auf sie verzichten will der Senat aber weiterhin nicht. Das hat Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Mittwoch noch einmal klar gemacht. In einer Fragestunde beantwortete sie Fragen der Hörerinnen und Hörern von NDR 90,3.

Weitere Informationen Corona in Hamburg: Booster-Impfungen auch bei mobilen Impfteams Hamburgs Sozialsenatorin Leonhard hat bei NDR 90,3 Fragen zum Thema Corona beantwortet. Die Maskenpflicht in Bus und Bahn soll vorerst bleiben. mehr

Gates-Stiftung will in Covid-Medikamente investieren

Die Stiftung des Microsoft-Gründers Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda hat heute eine Investition von bis zu 120 Millionen Dollar in die Entwicklung von Corona-Medikamenten für ärmere Länder angekündigt. Mit dem Geld soll Stiftungsangaben zufolge die Produktion preisgünstigerer Nachahmungen des Corona-Medikaments Molnupiravir angekurbelt werden. Der US-Pharmariese Merck hatte für dieses Medikament in Tablettenform Anfang Oktober in den USA eine Notfallzulassung beantragt. Molnupiravir halbiert dem Hersteller zufolge bei früher Gabe das Risiko einer Krankenhauseinlieferung oder eines tödlichen Krankheitsverlaufes bei infizierten Patienten.

Gesundheitsämter nutzen Warnfunktion der Luca-App

Nach einer kürzlichen Funktionserweiterung der Luca-App setzen viele Gesundheitsämter in Deutschland das System nun ein, um Nutzer auf ein erhöhtes individuelles Corona-Infektionsrisiko hinweisen. Allein in den vergangenen 14 Tagen seien über 51.000 entsprechenden Warnungen ausgespielt worden, teilte das Unternehmen heute mit.

Die Gesundheitsämter können zwischen zwei verschiedenen Abstufungen wählen. Zum einen können die Nutzer über ein allgemeines Infektionsrisiko informiert werden. Nach konkreten Infektionsfällen an einem mit der Luca-App erfassten Ort kann auch eine gezielte Infektionswarnung ausgesprochen und die gefährdeten Personen auf nahe gelegene Testzentren hingewiesen werden.

Die höchste Warnstufe mit der Empfehlung, sich einem Test zu unterziehen, hätten in den vergangenen zwei Wochen knapp 16.000 Menschen erhalten, teilte das Unternehmen weiter mit. "Wir sehen das seit Herbst wieder verstärkte Infektionsgeschehen klar in unseren Daten", sagte Patrick Hennig, CEO der Luca-Betreiberin Culture4life. Hennig sagte, inzwischen werde die Luca-App an mehr als 400.000 Standorten eingesetzt. Allein in den vergangenen zwei Monaten seien deutschlandweit 80.000 neue Standorte wie Restaurants und Bars dazugekommen. "Jeden Tag melden sich noch immer 600 bis 700 neue Standorte an."

Die Luca-Anwendung wird seit Monaten von Datenschutz-Aktivisten und etlichen Sicherheitsforschern kritisiert. Sie stören sich unter anderen an der zentralen Datenspeicherung.

Niedersachsen: Bislang keine juristischen Erfolge für Verordnungs-Gegner

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat bisher alle Einwände gegen die neue niedersächsische Corona-Verordnung abgewiesen. Insgesamt seien 17 Eilverfahren und zehn Hauptsacheverfahren eingegangen, welche die seit dem 22. September gültige Verordnung angreifen, sagte eine Sprecherin des OVG. 16 Eilverfahren seien bereits gegen die Antragsteller entschieden worden. Abgeschmettert wurde ein Antrag zum sogenannten Genesenenausweis und der 3G-Regelung für Krankenhäuser. Besucher in Kliniken müssen weiterhin derzeit geimpft, genesen oder getestet sein. Auch ohne Erfolg blieb ein Einwand gegen den gesamten Paragrafen 16 der Verordnung, der sowohl Maskenpflicht als auch Testpflicht regelt. Noch offen ist der Sprecherin zufolge ein Eilverfahren. Dabei gehe es um die Kapazitätsbeschränkung von 50 Prozent in Diskotheken. In der Vergangenheit waren Antragsteller zu diesem Thema erfolgreich.

Infektiologe mahnt: "Freedom Day" wäre verfrüht

Der Infektiologe Tom Lüdde hat in der Debatte um eine Beendigung der Corona-Notlage in Deutschland zur Vorsicht gemahnt. Es gebe noch Millionen von Ungeimpften, darunter drei bis vier Millionen Menschen mit Risikofaktoren für einen schweren Verlauf, sagte der Direktor der Klinik für Infektiologie an der Uniklinik Düsseldorf der "Kölnischen Rundschau". Durch saisonale Effekte in Herbst und Winter begünstigt, könne eine rasch ablaufende Covid-19-Welle zu zahlreichen Toten führen und die Krankenhäuser erneut an ihre Grenzen bringen. Für einen "Freedom Day" wäre es jedenfalls zu früh, betonte der Mediziner.

Delta-Untervariante AY 4.2 auch in Israel nachgewiesen

In Israel ist eine Infektion mit einer neuen Unterart der hoch ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, die bereits in mehreren europäischen Ländern aufgetreten ist. "Die Variante AY 4.2, die in einer Reihe von Ländern in Europa entdeckt wurde, wurde in Israel identifiziert", teilte das israelische Gesundheitsministerium mit. Bei dem Infizierten handelte es sich demnach um einen elfjährigen Jungen, der aus Europa eingereist war. Die Infektion wurde den Angaben zufolge bereits bei der Ankunft des Jungen auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv festgestellt. Der Junge sei unter Quarantäne gestellt worden. Die Unterart AY 4.2 wurde bereits mehrfach in Großbritannien nachgewiesen. Der Biologe François Balloux vom University College London sagte, diese Untervariante sei selten und scheine nicht genauso ansteckend zu sein wie andere Unterarten des Coronavirus.

Auffrischungsimpfungen machen ein Drittel aus

Das Impftempo in Deutschland bleibt niedrig. Gestern wurden 167.788 Impfdosen bundesweit verabreicht, wie aus dem Impfdashboard des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Rund ein Drittel davon, 55.224, entfielen auf Auffrischungsimpfungen. Bei den Quoten gibt es somit kaum Bewegung: 65,9 Prozent der Gesamtbevölkerung gelten als vollständig geimpft, 68,9 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten.

Verband fordert Impfpflicht in Heimen

Der Bundesverband der kommunalen Senioren- und Behinderteneinrichtungen (BKSB) fordert, dass künftig nur noch geimpfte Menschen Zugang zu Heimen haben. Bewohnerinnen und Bewohner sollten "nur bei Impfschutz aufgenommen und Besuchende nur bei Impfschutz zugelassen werden", sagte der BKSB-Vorsitzende Alexander Schraml dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Schraml plädierte für eine entsprechende bundesweit einheitliche Rechtsgrundlage. Ausnahmen sollte es demnach nur für Menschen geben, bei denen es medizinische Bedenken gegen eine Impfung gibt. Bei wiederholten Verstößen gegen Corona-bedingte Regelungen müsse auch "ein Hausverbot für Besucherinnen und Besucher zulässig sein", sagte der BKSB-Vorsitzende.

Debatte um Maskenpflicht an Schleswig-Holsteins Schulen

Seit Montag sind die Herbstferien in Schleswig-Holstein vorbei. Vorerst gilt in den Schulen weiter die Maskenpflicht. Nachmittags beim Vereinssport müssen die Kinder hingegen keinen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. Für viele ist dieser Gegensatz nicht mehr nachvollziehbar. Sie hoffen, dass die Pflicht wie von der Landesregierung in Aussicht gestellt bei günstiger Infektionslage im November fällt.

Weitere Informationen Ist die Maskenpflicht in der Schule noch verhältnismäßig? In der Schule gilt immer noch die Maskenpflicht - obwohl Kinder beim Mannschaftssport längst ohne Maske miteinander spielen dürfen. Wie passt das zusammen? mehr

Dehoga Niedersachsen: Hälfte der Betriebe nutzt 2G

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) schätzt, dass etwa die Hälfte der entsprechenden Betriebe in Niedersachsen mittlerweile auf die 2G-Regel setzt. 2G und 3G würden etwa zu gleichen Teilen in Gastronomiebetrieben und Hotels angewandt, sagte Dehoga-Landesgeschäftsführerin Renate Mitulla. Die Kontrolle über die Impf- oder Testnachweise sei sehr zeitintensiv und angesichts des Personalmangels eine zusätzliche Belastung. Wenn etwa ein Restaurant auf das 2G-Modell umstelle, also nur Geimpfte und Genesene hineinlasse, könnten mehr Tische aufgestellt werden. Viele Gastronomen stellten jedoch auch mit dem 2G-Modell weniger Tische auf als vor der Pandemie, um etwas mehr Abstand einhalten zu können. Die 2G-Regel war in Niedersachsen vor rund einem Monat deutlich ausgeweitet worden - etwa in der Gastronomie, bei Kultur- oder Sportveranstaltungen. Betreiber und Veranstalter, die sich entscheiden, nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt zu gewähren, sind in ihren Betrieben und Einrichtungen von der Durchsetzung der Maskenpflicht und Abstandsregeln befreit. Unter 18-Jährige müssen keinen Nachweis vorlegen.

Bundesländer fordern weiterhin einheitliche Regeln

Mehrere Landesregierungen sprechen sich dafür aus, auch nach einem Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage die Corona-Eindämmungsmaßnahmen möglichst bundesweit zu koordinieren. Rheinland-Pfalz, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen fordern auch weiterhin bundeseinheitliche Lösungen im Kampf gegen Corona. "Dass es nach Beendigung der epidemischen Lage nationaler Tragweite in Deutschland einen Flickenteppich im Umgang mit der Pandemie gibt, das will niemand", sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Am Montag hatte sich Bundesgesundheitsminister Spahn dafür ausgesprochen, die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" zur Eindämmung des Coronavirus Ende November auslaufen zu lassen. Die Corona-Notlage gilt seit März 2020 und wurde zuletzt bis zum 24. November 2021 verlängert.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil warnte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass noch "schwierige Monate" zu erwarten seien. "Was keinesfalls passieren darf mit Blick auf den Herbst und Winter, ist ein ersatzloses Streichen der Schutzregeln", betonte Weil und verwies unter anderem auf die nach wie vor hohen Inzidenzwerte bei nicht geimpften Personen.

Weils Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) stieß im NDR Info Interview ins selbe Horn: "Die Notlage kann man verlängern, aber wenn das im Bundestag nicht möglich ist, dann braucht man einen geordneten Übergang, der einheitlich ist in Deutschland." Sie halte es nicht für klug, wenn jetzt 16 Bundesländer wieder ihre eigenen Regeln erließen.

AUDIO: Ministerin Behrens: Corona-Regeln lockern, verändern, verschärfen? (8 Min) Ministerin Behrens: Corona-Regeln lockern, verändern, verschärfen? (8 Min)

941 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz steigt auf 50,7

Heute hat das Robert Koch-Institut für Niedersachsen 941 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vortag: 394, Vorwoche 710). Zehn weitere Infizierte starben, insgesamt sind es landesweit nun 6.041. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 50,7 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 49,0, Vorwoche 42,1).

RKI: Bundesweit 17.015 Neuinfektionen - Inzidenz bei 80,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am siebten Tag in Folge gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 80,4 an (Vortag: 75,1; Vorwoche: 65,4; Vormonat: 71,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 17.015 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 11.903). Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 92 Todesfälle verzeichnet.

Impfstoffe für ärmere Länder: Deutschland droht Spendenziel zu verfehlen

Deutschland wird in diesem Jahr womöglich nicht die versprochenen 100 Millionen Corona-Impfdosen an ärmere Ländern spenden können - und macht den Herstellern der Impfstoffe deshalb Vorwürfe. In einem Brief an die neue EU-Gesundheitsbehörde Hera wird davor gewarnt, dass bürokratische Hürden, Preisfestsetzungen und wenig planbare Liefermengen dafür sorgen, dass die Spenden nicht wie gewünscht abfließen könnten.

"Während sich in vielen Mitgliedstaaten derzeit Impfstoff-Überschüsse aufbauen, zeichnet sich global eine Notfall-Situation bei den Verteilungen ab - bei der einigen Ländern droht, große Mengen an wertvollen Impfstoffen wegwerfen zu müssen, während diese in anderen Teilen der Welt dringend gebraucht werden", warnte Staatssekretär Thomas Steffen. Bislang hat Deutschland 17,1 Millionen Impfdosen an 21 Länder gespendet.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich

324 weitere laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Schleswig-Holstein gemeldet worden. Vor genau einer Woche waren es nur 119 Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land steigt von 32,6 auf 39,1. In den Krankenhäusern werden derzeit 61 Covid-19-Erkrankte behandelt, 17 von ihnen auf einer Intensivstation. Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt aktuell bei 1,13.

