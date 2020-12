Stand: 08.12.2020 06:16 Uhr Corona-News-Ticker: MV berät über mögliche Hotspot-Strategie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Viele Corona-Infektionen in MV - Debatte über mögliche Verschärfungen

Schleswig-Holstein meldet 183 Neuinfektionen, bundesweit etwas mehr als 14.000 neue Fälle

Gestern 1.035 bestätigte Neuinfektionen im Norden: 558 in Niedersachsen, 231 in Hamburg, 154 in Schleswig-Holstein, 58 in Mecklenburg-Vorpommern und 34 im Land Bremen

RKI registriert etwas mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen bundesweit

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit 14.054 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Am Dienstag vor einer Woche waren es rund 13.600 neue Fälle. Der bisherige Höchststand war am 20. November mit rund 23.600 gemeldeten Fällen erreicht worden. Binnen eines Tages wurden heute außerdem 423 neue Todesfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Am Dienstag vor einer Woche lag dieser Wert bei 388.

Viele Corona-Infektionen in MV - Debatte über mögliche Verschärfungen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) haben angekündigt, dass sich das Kabinett am Dienstag mit einer sogenannten Hotspot-Strategie befassen wird. Dabei geht es um die Frage, was passiert, wenn Kreise oder auch einzelne Städte 100 oder 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche erreichen. Für diesen Fall hatte Glawe lokale Ausgangsbeschränkungen nicht ausgeschlossen. Es gilt außerdem als unwahrscheinlich, dass angesichts des zunehmenden Infektionsgeschehens Massagepraxen und Kosmetikstudios vorzeitig öffnen dürfen, wie es von der Regierung noch vor Kurzem im Aussicht gestellt worden war.

183 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Schleswig-Holstein hat binnen 24 Stunden 183 neue Corona-Fälle registriert, vier weitere Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Gestern hatte das Bundesland 154 Neuinfektionen gemeldet, am Dienstag vergangener Woche waren es 81. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 54,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Seit Montag (Inzidenz-Wert von 51,6) ist Schleswig-Holstein ein Corona-Risikogebiet.

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.

Die Infektionszahlen im Norden vom Montag: Niedersachsen meldete 558 neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein 154, Mecklenburg-Vorpommern 58, Hamburg 231 und das Bundesland Bremen 34.