Corona-News-Ticker: MV berät über Wegfall von 3G in Hotels und Kinos

MV: Kabinett berät über Wegfall von 3G in Kinos und Hotels

Coronavirus-Update : Podcast-Sonderfolge zu "Long Covid"

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.635 in Schleswig-Holstein; bundesweit 162.790

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

162.790 registrierte Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz steigt leicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nach einem deutlichem Rückgang in den vergangenen Tagen wieder leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert heute mit 1.087,2 an. Gestern hatte er bei 1.080,0 gelegen, vor einer Woche bei 1.394,0 (Vormonat: 1.496,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 162.790 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 180.397 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 289 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 316.

MV: Kabinett berät über Wegfall von 3G in Kinos und Hotels

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern berät über die Streichung der Corona-bedingten 3G-Regel in weiteren Bereichen. Vor einer Woche hatte das Kabinett bereits beschlossen, den Zugang zu Gaststätten von Gründonnerstag an wieder ohne Vorzeigen eines Impf- oder Genesenen-Nachweises beziehungsweise eines Negativtests zu ermöglichen. Daraufhin hatten andere Branchen - zum Beispiel Kinobetreiber - eine Gleichbehandlung verlangt. Auch die Hotellerie hofft, im Ostergeschäft auf 3G verzichten zu können. Aus Regierungskreisen kamen gestern Signale, dass weitere Lockerungen denkbar seien. Die Infektionszahlen und auch die Zahl der Patienten, die mit Corona ins Krankenhaus gebracht werden, seien zuletzt gesunken.

Coronavirus-Update: Podcast-Sonderfolge zu "Long Covid"

Im NDR Info Podcast Coronavirus-Update gibt es heute eine Sonderfolge zum Thema "Long Covid". Carmen Scheibenbogen, Leiterin der Immundefekt-Ambulanz an der Berliner Charité, und die Neurologin Christiana Franke sprechen mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann über den aktuellen Forschungsstand zu Corona-Langzeitfolgen und ihre Erfahrungen mit Patienten, die noch Monate nach einer Infektion unter Symptomen leiden. Die neue Folge wird am Nachmittag veröffentlicht - auch hier im Ticker.

VIDEO: Heilfasten gegen das Long-Covid-Syndrom? (4 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein etwas gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Aktuell beträgt der Wert 1.149 je 100.000 Einwohner. Am Vortag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 1.110,3. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.341,7 gelegen. Aktuell wurden 7.645 neue Ansteckungen gemeldet, vor einer Woche waren es 7.715. Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein sank auf 6,94 - sie gibt an, wie viele Menschen mit einem positiven Corona-Befund binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner ins Krankenhaus kamen.

