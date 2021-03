Stand: 05.03.2021 17:23 Uhr Corona-News-Ticker: MV-Landtag gibt grünes Licht für Lockerungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, den 5. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

DFB-Pokal: Regensburg gegen Bremen jetzt am 7. April

Das abgesagte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Zweitligist Jahn Regensburg und Bundesligist Werder Bremen ist für den 7. April (18.30 Uhr) neu angesetzt worden. Wegen eines Corona-Ausbruchs bei Regensburg hatte das ursprünglich für den 2. März angesetzte Spiel abgesagt werden müssen. Ebenfalls neu angesetzt wurde das abgesagte Zweitligaspiel des Jahn beim VfL Osnabrück, das nun am 14. April (18.30 Uhr) stattfinden soll.

3,2 Millionen Corona-Selbsttests für Niedersachsens Schulen

Das Land hat für Niedersachsens Schulen in einer ersten Tranche 3,2 Millionen Corona-Selbsttests bestellt. Die Tests seien für zwei Runden vor und nach den Osterferien vorgesehen, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover auf Anfrage mit. Das Personal und die Schüler sollen damit jeweils einmal pro Woche getestet werden. Die Bestellung sei Teil einer Charge von insgesamt fünf Millionen Selbsttests, die das Land geordert habe. Die 1,8 Millionen übrigen Tests sollen andere Landesbedienstete bekommen. Lehrer und Schüler sollen den Umgang mit den Selbsttests in der letzten Schulwoche vor den Osterferien üben.

Partie der Hamburger Handballer gegen Aue abgesagt

Die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg können ihr für diesen Sonntag geplantes Heimspiel gegen den EHV Aue nicht absolvieren, weil sich die Mannschaft der Sachsen in Quarantäne befindet. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, hatte es bei Aues vorletztem Gegner TuS Ferndorf einen positiven Corona-Fall gegeben. Obwohl die Auer Spieler seitdem zweimal negativ getestet worden waren und der EHV noch am Donnerstag gegen Bayer Dormagen (29:28) gespielt hatte, wurde jetzt die Quarantäne angeordnet.

MV: Landtag gibt grünes Licht für Lockdown-Lockerungen

Der Landtag in Schwerin hat der Landesregierung grünes Licht für die Umsetzung der jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur schrittweisen Lockerung der Corona-Schutzvorschriften gegeben. In einem Dringlichkeitsantrag, der am Freitag mit den Stimmen der SPD/CDU-Koalition sowie der oppositionellen Linksfraktion beschlossen wurde, werden die vereinbarten Öffnungsschritte für Handel, Museen und Zoos unterstützt. Zugleich wurde die Regierung vor Beginn des für den späten Nachmittag geplanten Landes-Corona-Gipfels aufgefordert, die Schulen bald auch wieder für höhere Klassen zu öffnen und in den nächsten Verhandlungen mit dem Bund auf eine Öffnungsperspektive für Hotels und Gaststätten zu dringen. Ziel müsse dabei sein, der Branche einen Neustart zum Ostern zu ermöglichen.

MV: Landtag stimmt Verordnung für Wahlen unter Pandemie-Bedingungen zu

Die bis Ende Juni in Mecklenburg-Vorpommern auf kommunaler Ebene geplanten Wahlen können im Notfall auch als reine Briefwahlen abgehalten werden. Der Landtag in Schwerin stimmte auf seiner Sitzung am Freitag mit großer Mehrheit einer Verordnung des Innenministeriums für Wahlen unter Pandemie-Bedingungen zu. Als Reaktion auf die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen hatte das Parlament zuvor schon das Wahlgesetz geändert. Im April und Mai sind in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Bürgermeisterwahlen geplant. Ende April steht die Landratswahl in Nordwestmecklenburg an. Für die vorpommersche Kleinstadt Jarmen war bereits nach dem Standarderprobungsgesetz eine Ausnahmegenehmigung zur Briefwahl erteilt worden. Die Stimmenauszählung für die Wahl des Bürgermeisters ist für diesen Sonntag geplant.

Corona-Tests: Unterschiede, Funktionen, Anleitungen

PCR-, Schnell-, Antigen-, Selbst- oder Antikörpertest: Die Liste der Testverfahren für Covid-19-Infektionen wird länger. Einen Überblick der Testverfahren für Corona-Infektionen finden sie hier. NDR Info hat mit Claudia Denkinger von der Uni Heidelberg gesprochen. Sie meint: Der Einsatz von Selbsttest kann die Infektion eindämmen.

MV: Fitnessstudio scheitert mit Eilantrag vor Gericht

Das Schweriner Verwaltungsgericht hat den Eilantrag einer Fitnessstudio-Betreiberin gegen die Schließung im Zuge der Corona-Pandemie abgelehnt. Sie habe argumentiert, dass das von ihr eingerichtete Outdoor-Trainingsgelände nicht unter die Schließung von Fitnessstudios, sondern unter die für Individualsport geregelte Ausnahme falle, teilte das Gericht am Freitag mit. Es widersprach dieser Position und argumentierte, das Trainingsgelände sei als ähnliche Einrichtung anzusehen. Der erlaubte Individualsport liege nicht vor, weil bis zu 20 Mitglieder das Outdoor-Trainingsgelände gleichzeitig - wenn auch an verschiedenen Geräten und Abstand - nutzen könnten. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.

DGB warnt vor zu weit gehenden Forderungen nach Corona-Lockerungen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg hat die Arbeitgeberverbände vor zu weitgehenden Forderungen nach Corona-Lockerungen gewarnt. "Wer hier Druck aufbaut, hat offenbar nicht verstanden, worum es in dieser Pandemie als Erstes geht: Um die Gesundheit der Menschen", sagte Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger am Freitag. Derzeit seien nur kleine Lockerungsschritte möglich. "Es kann auch nicht im Interesse der Wirtschaft sein, dass die schon anlaufende dritte Welle die Gesundheit von noch mehr Menschen gefährdet und härtere Lockdown-Maßnahmen nötig werden." Karger erinnerte daran, dass nicht allein die Unternehmen die Kosten der Krise trügen, sondern vor allem die Beschäftigten, die ihre Arbeit verlören oder in Kurzarbeit seien. Natürlich wollten die Beschäftigten aus Kurzarbeit und Arbeitslosengeld raus. Aber das gehe nur, wenn großflächig getestet und mehr geimpft werde. "Bis dahin brauchen wir Geduld und die verlange ich auch von den Arbeitgebern."

Niedersachsen: Neue Gesundheitsministerin will "Impf-Pakt" für Niedersachsen

Niedersachsens neue Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) will die viel kritisierte Impfkampagne gegen das Coronavirus beschleunigen. "Die Impfungen und die Testungen sind für die Bewältigung der Pandemie entscheidend", teilte sie in einem schriftlichen Statement nach ihrer Vereidigung mit. "Beim Impfen bin ich der festen Überzeugung, dass wir in Niedersachsen nur dann erfolgreich sein können, wenn alle Beteiligten - also insbesondere die Kommunen, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die Hilfs- und Katastrophenschutzorganisationen und das Land - gemeinsam an einem Strang ziehen." Deshalb wolle sie zeitnah alle Akteure an einen Tisch holen, um vermeintliche Hürden auf allen Seiten abzubauen und für Niedersachsen einen "Impf-Pakt" zu schmieden.

Schwesig stellt sich Protestierenden: "Müssen verantwortungsvoll handeln"

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die nur zurückhaltende Lockerung der Corona-Schutzvorschriften gegen Kritik verteidigt. "Wir sind am schwierigsten Punkt der Pandemie", sagte sie heute im Schweriner Landtag unter Hinweis auf die Gefahren durch neue Virusvarianten und die wachsende Ungeduld in Wirtschaft und Bevölkerung. Schwesig hatte sich unmittelbar vor Beginn der Sitzung dem Dialog mit protestierenden Gastronomen und Ladenbesitzern gestellt und äußerte Verständnis für deren Sorgen und Ängste. Doch müsse die Politik zur Wahrung eines hohen Gesundheitsschutzes verantwortungsvoll handeln und dürfe nicht populistischen Forderungen nach umfassende Öffnungen nachgeben. Mit zunehmender Zahl von Impfungen und mit Hilfe von Schnelltests seien aber weitere Lockerungen des Lockdowns möglich. Sie habe das Ziel, dass zu Ostern auch Hotels und Pensionen im Land wieder für Gäste öffnen dürfen.

Freizeiteinrichtungen in Niedersachsen bereiten Öffnung vor

Nach mehr als vier Monaten Zwangsschließung in der Corona-Pandemie planen erste Freizeiteinrichtungen in Niedersachsen Teil-Öffnungen. Der Wildpark Lüneburger Heide in Hanstedt-Nindorf teilte heute mit, am Montag wieder Besucher begrüßen zu wollen. Der Eintritt sei dann aber nur nach vorheriger Reservierung möglich. Für die Zeitfenster gebe es feste Kontingente. Auch der Baumwipfelpfad in Bad-Iburg (Kreis Osnabrück) will zu Wochenbeginn wieder öffnen. Auch der Zoo Osnabrück will am Montag wieder öffnen - die Besucherobergrenze liegt vorerst bei 2.000 Menschen am Tag. Gäste müssen sich vorab im Internet anmelden und eine Einlasszeit reservieren. Zudem gelte auf dem Gelände eine Maskenpflicht, teilte der Zoo mit. In der Südheide öffnet der Serengenti-Park ebenfalls von Montag an - aber zunächst nur der Tierpark-Bereich, durch den die Besucher mit eigenen Autos oder mit Parkbussen fahren können.

Nach der neuen Verordnung des Landes Niedersachsens können Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten ab 8. März mit der Hälfte der normalen Besucherkapazität und einer Anmeldepflicht wieder öffnen.

Hamburg: Fußballverbandschef zu Saisonabbruch

Der Hamburger Fußballverband (HFV) hat als erster Landesverband in Deutschland offiziell den Abbruch der Saison beschlossen. Präsident Dirk Fischer erklärt im NDR Interview, warum dieser Schritt notwendig war - und was er für die Vereine bedeutet.

Einkaufen mit Termin: Vorbereitungen in Hamburg laufen

In vielen Hamburger Geschäften laufen die Vorbereitungen für Montag. Dann ist nach den neuen Corona-Regeln Einkaufen mit Termin erlaubt. Wer alles direkt zu Beginn zum Einkaufen auf Termin - dem sogenannten Click and Meet - einlädt, ist noch nicht komplett geklärt. In der Innenstadt werden die großen Kaufhäuser wie Saturn, Peek & Cloppenburg sowie das Alsterhaus dabei sein, teilt das City Management NDR 90,3 am Freitag mit.

Lockerungen auch in Flensburg ab Montag

Auch in der von hohen Infektionszahlen betroffenen Stadt Flensburg werden die besonders strengen Corona-Regeln von Montag an etwas gelockert. Laut Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) darf von Beginn der nächsten Woche an wieder eine Person aus einem anderen Haushalt getroffen werden. Bis dahin wird die am Sonnabend auslaufende Kontaktsperre verlängert. Auch dürfen die Friseure in der Fördestadt am Montag unter Auflagen wieder öffnen. Kunden brauchen einen Termin und müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Kindergärten bleiben kommende Woche bis auf eine Notbetreuung geschlossen, die Schulen weiter im Distanzunterricht. Der Einzelhandel bleibt geschlossen.

Theaterintendant Karasek über Tests und Öffnungen: "Man hat einfach gepennt"

Lange mussten die Theater in Norddeutschland schließen. Nun gibt es eine Perspektive. Frühestens ab dem 22. März dürfen sie wieder vor Publikum spielen - nötig dafür sind tagesaktuelle Schnelltests, die Besucher bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 vorlegen müssen. Doch Kiels Intendant Daniel Karasek bezweifelt, dass sich die aktuellen Beschlüsse so einfach umsetzen lassen.

GEW in MV warnt vor Schulöffnungen im großen Stil

Die Lehrergewerkschaft GEW hat mit Blick auf das mutierte Coronavirus vor einer zu starken Öffnung der Schulen in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt. Der Landesvorsitzende Maik Walm plädiert für Wechselunterricht in allen Klassenstufen, um die Gruppen klein und die Abstände groß zu halten. Seit Beginn der Lockerungen in den Kitas im Februar stiegen die Zahlen in den Einrichtungen sprunghaft an - das müsse eine Mahnung sein. Den heutigen Beginn der Impfungen für Erzieher und Lehrer begrüßte Walm: "Dennoch sollten wir bedenken, dass es selbst bei günstiger Organisation durch die Impfabstände bis zum Beginn des Sommers dauern wird, bis alle, die es wollen, einen ausreichenden Impfschutz haben."

Long-Covid: Expertin ist "Frau des Jahres" in MV

Jördis Frommhold ist zur "Frau des Jahres" gekürt worden. Sie ist eine der deutschen Expertinnen für die Long-Covid-Erkrankung. Mit 38 wurde sie vor einem Jahr Chefärztin der Median Klinik in Heiligendamm. Ihre Kompetenz in Sachen Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung und ihre mediale Präsenz sind im Sozialministerium und der Schweriner Staatskanzlei nicht unbemerkt geblieben. Am Donnerstag erfolgte die Auszeichnung.

223 Neuinfektionen in Hamburg

In Hamburg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen heute um 223 gestiegen. Das sind 45 Fälle weniger als gestern, aber 35 mehr als am Freitag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag von 76,9 auf 78,7. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 79,7.

Lübecks Bürgermeister warnt vor Shopping-Sogwirkung

Von kommender Woche an ist Shoppen in Schleswig-Holstein wieder möglich. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) ist skeptisch. Er befürchtet, dass viele Hamburger und Menschen aus Nachbarkreisen in die Stadt kommen. "Hier kann schnell eine Sogwirkung entstehen, die große Gefahren auch der erneuten Ansteckung und einer neuen Welle auslöst", sagte Lindenau. Man habe sich lange angestrengt, die hohen Coronazahlen in Lübeck zu senken. Mit der Öffnung des Einzelhandels könnte es auch wieder in die andere Richtung gehen.

Althusmann: Niedersachsen will beim Impfen Tempo erhöhen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat in einer Regierungserklärung, die er als Stellvertreter für den sich in Quarantäne befindenden Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) hielt, den eingeschlagenen Kurs der Lockerungen verteidigt. Die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratung seien eine "wesentliche Weiterentwicklung". Viele Bürger seien durch die Pandemie zermürbt, die Politik müsse darauf reagieren. Es brauche eine Perspektive mit Augenmaß, so Althusmann. Er kündigte an, dass das Land bei der Impfkampagne aufs Tempo drücken werde und die derzeitige Tagesleistung von rund 20.000 Impfungen pro Tag erhöht werde. "Wir brauchen eine spürbare Steigerung, wir müssen schneller und besser werden." Wenn die Politik in den kommenden drei bis vier Monaten zeige, dass sie nicht nur ankündige, sondern auch umsetze, "dann werden wir verlorenes Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates, das unzweifelhaft besteht, zurückgewinnen".

Im Norden erst 34 Prozent der Über-80-Jährigen geimpft

Vor gut einer Woche hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verkündet, in einigen Bundesländern sei bereits die Mehrheit der über 80-Jährigen gegen Corona geimpft worden. Laut RKI mit Stand vom 3. März wurden jedoch lediglich im Land Berlin bereits mehr als 50 Prozent der über 80-Jährigen zumindest mit der Erstimpfung versorgt. Die norddeutschen Bundesländer liegen zum Teil deutlich darunter. Insgesamt wurden bis Mittwoch von den rund 1.041.941 Menschen über 80 Jahren in den fünf norddeutschen Ländern bereits 354.293 Menschen mindestens einmal geimpft. Das entspricht einer Quote von 34 Prozent. Doch die regionalen Unterschiede sind groß: Während nahezu 40 Prozent der Hamburger über 80 zumindest eine Impfdosis erhalten haben, liegt die Quote in Mecklenburg-Vorpommern nur bei 27,3 Prozent.

MV: Debatten über Lockerungen - Proteste vor dem Landtag

Mecklenburg-Vorpommerns Landtag und Landesregierung beraten heute über die Umsetzung der jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse. Am Vormittag kommt das Parlament zu einer weiteren Sondersitzung zusammen. Für den Nachmittag ist erneut ein virtueller MV-Gipfel der Regierung mit Wirtschafts- und Kommunalverbänden geplant. Am Morgen demonstrierten Einzelhändler, Gastronomen und Hotelbetreiber vor dem Landtag für die rasche Öffnung ihrer Corona-bedingt geschlossenen Betriebe. Auf Plakaten machten sie deutlich, dass viele Unternehmen durch monatelange Zwangsschließungen akut in ihrer Existenz bedroht seien. Die bei dem Bund-Länder-Treffen gefassten Beschlüsse seien "ein weiterer Tiefschlag für die Gastgeber Mecklenburg-Vorpommerns", heißt es in einer Mitteilung des Hotel- und Gaststättenverbandes, der zu den Initiatoren der Protestaktion gehörte.

948 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Heute hat das Niedersächsische Landesgesundheitsamt 948 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Zudem wurden 23 weitere Todesfälle gemeldet. Das sind 243 Fälle weniger als gestern. Vor einer Woche waren 1.058 neue Fälle dokumentiert worden. Die landesweite Inzidenz liegt nun bei 64,2.

Hamburg: Sporthallen zu Testzentren?

In den Hamburger Sportvereinen könnten künftig Zentren für Corona-Schnelltests entstehen. Das hat der Hamburger Sportbund (HSB) vorgeschlagen. Damit ab dem 22. März in den Sporthallen wieder Kleingruppen trainieren können, sind negative Corona-Schnelltests aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorgeschrieben. Der Lösungsvorschlag des HSB dafür ist, dass künftig direkt vor Ort getestet wird. Ausgewählte Sportvereine könnten laut HSB-Vorsitzendem Ralph Lehnert zu anerkannten Testzentren ausgebaut werden - und das auch nicht nur für Sportlerinnen und Sportler.

Hamburger Museen bereiten sich auf Öffnungen vor

Von Montag an dürfen die Museen auch in Hamburg wieder öffnen - wegen eines Inzidenzwertes über 50 zwar nur mit Terminbuchung, aber nach Monaten der Schließung dennoch ein Lichtblick für die Häuser. Den Anfang macht die Hamburger Kunsthalle, die am Dienstag ihre großen Sonderausstellungen mit Bildern von Max Beckmann und De Chirico öffnet. Das ganze Haus soll dann in einem zweiten Schritt schnellstmöglich öffnen - gemeinsam mit den anderen staatlichen Häusern wie dem Museum für Hamburgische Geschichte, dem Altonaer Museum und dem Museum für Kunst und Gewerbe.

Niedersachsen: Kaum Interesse an Coronatests für Schulbeschäftige

Nur eine Minderheit der etwa 100.000 Beschäftigten an niedersächsischen Schulen lässt sich kostenlos auf das Coronavirus testen. Zahlen des Kultusministeriums zufolge liege der Anteil bei rund zwölf Prozent, berichtete die "Nordwest-Zeitung" heute. Lehrer, aber auch Beschäftigte wie Sozialassistenten oder Schulhausmeister, können sich bis zu den Osterferien einmal pro Woche kostenfrei testen lassen. In der Woche vom 15. bis zum 19. Februar gab es etwa 12.300 Tests, wie ein Sprecher des Kultusministeriums der Zeitung sagte. Davon seien 0,08 Prozent positiv ausgefallen. Die Betroffenen mussten im Anschluss noch einen sogenannten PCR-Test machen. Die Tests werden in Arztpraxen vorgenommen. Das sei "viel zu kompliziert", kritisierte GEW-Sprecher Christian Hoffmann. Es sei sinnvoller, dort zu testen, wo die Menschen arbeiten - also in der Schule.

ARD Deutschlandtrend: Zwei Drittel wollen Lockerungen

Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, die Corona-Maßnahmen zu lockern. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend hervor. Danach wollen 63 Prozent der Befragten, dass die Auflagen ganz oder teilweise zurückgenommen werden. 34 Prozent sind dafür, die Corona-Regeln beizubehalten. Fast drei Viertel der Befragten sind mit dem Krisenmanagement von Bund und Ländern unzufrieden. Vor allem das Beschaffen von Impfstoff und die Organisation des Impfens werden schlecht bewertet.

Wieder etwas mehr Neuinfektionen als vor einer Woche

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 10.580 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 264 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI von heute früh hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9.997 Neuinfektionen und 394 neue Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bundesweit bei 65,4 - und damit etwas höher als am Vortag (64,7). Vor vier Wochen hatte der Wert noch bei 79,9 gelegen. Sein bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Niedersachsens Wirtschaft will beim Impfen helfen

Die Unternehmerverbände Niedersachsen haben ein höheres Tempo beim Impfen gefordert. Gleichzeitig boten sie ihre Hilfe dabei an. "Wir können auf die Erfahrung bei der Impfung von Beschäftigten über Betriebsärztinnen und Betriebsärzte aufbauen", sagte Hauptgeschäftsführer Volker Müller. Es werde kostbare Zeit verschwendet, wenn das Potenzial nicht genutzt werde. "Wir müssen jetzt vorbereiten, dass wir sieben Tage die Woche 24 Stunden impfen können. Jeder Tag, an dem wir nicht mit Hochdruck impfen, ist ein verlorener Tag", betonte Müller. Niedersachsen sei "trauriges Schlusslicht" bei der Zweitimpfungsquote. Unter dessen forderte der niedersächsische Schulleitungsverband, auch Beschäftigten der weiterführenden und berufsbildenden Schulen zu ermöglichen, vorzeitig und umgehend geimpft zu werden, wenn in Landkreisen und Städten Impfdosen übrig seien. Spätestens bis zum Ende der Osterferien müssten die Lehrer und Lehrerinnen aller Schulformen, die sich impfen lassen wollten, auch geimpft sein.

Weil muss länger in Quarantäne bleiben

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) muss sich wohl länger in Quarantäne begeben als zunächst geplant. Er solle die ganze kommende Woche isoliert bleiben, hieß es aus der Staatskanzlei. Ursprünglich hatte die Quarantäne bis zum Montag dauern sollen. Die Verlängerung hänge damit zusammen, dass die ansteckendere britische Virusvariante in Hannover bereits besonders häufig auftritt, sagte Weil, der nach Angaben der Staatskanzlei negativ getestet wurde. Corona-positiv ist den Angaben zufolge eine leitende Mitarbeiterin. Sie war laut Regierungssprecherin Anke Pörksen zuletzt am vergangenen Freitag in der Staatskanzlei und zeigte ab Sonntag erste Grippe-Symptome. Die Mitarbeiterin habe umgehend den Ministerpräsidenten und dessen Umfeld informiert. Alle hätten daraufhin einen Schnelltest und einen PCR-Test gemacht. Die Testergebnisse seien negativ gewesen. "Es geht uns gut, keiner hat Symptome", so Pörksen.

Kritik an Lockerungsschritten von Hamburger Verbänden

Die vorsichtigen Lockerungen der Corona-Regeln gehen nach Ansicht mehrerer Hamburger Interessenverbände nicht schnell genug, um den betroffenen Branchen zu helfen. Unter anderem die Handelskammer kritisiert, dass die Beschlüsse für Hamburgs Wirtschaft fast keine Planungssicherheit bringen würden. Positiv bewertet die Kammer hingegen, dass für Lockerungen nun wieder ein Inzidenzwert von 50 entscheidend ist und nicht mehr von 35. Für den Handelsverband Nord ist Einkaufen auf Termin kein großer Wurf. Der Verband bezweifelt, dass die Umsätze dabei ausreichen, um die zusätzlichen Kosten zu decken. Für Bars und Kneipen seien die Beschlüsse, die allenfalls Außengastronomie vorsehen, ein schlechter Witz, urteilt das Hamburger Barkombinat. Etliche Betriebe hätten keinen Außenbereich.

Lockerungen in Vorpommern-Greifswald

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Vorpommern-Greifswald gestern den zehnten Tag in Folge unter 150 lag, gelten ab heute lockerere Corona-Regeln. Menschen aus anderen Kreisen dürfen wieder einreisen. Für die Schulklassen eins bis sechs gilt laut Landkreis freiwillige Präsenz. Auch für Abschlussklassen soll Präsenzunterricht ermöglicht werden. Zudem können Eltern, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten oder von sonstigen Ausnahmen erfasst sind, ihre Kinder wieder zur Betreuung geben. Sie sind dennoch dazu angehalten, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen.

MV: Erste Impfaktionen für Erzieherinnen und Lehrkräfte

In Mecklenburg-Vorpommern werden heute die ersten Erzieher und Erzieherinnen sowie Lehrkräfte gegen das Coronavirus geimpft. Im Impfzentrum in Ludwigslust sind rund 170 Erzieher aus der Region angemeldet. In einer Schule in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) werden rund hundert Erzieherinnen, Lehrer und Betreuer aus Einrichtungen der Diakonie erwartet. Sie bekommen den AstraZeneca-Impfstoff, den die Landesregierung am Dienstag auf Drängen der Kommunen unter anderem für die nächste Gruppe von Impfberechtigten freigegeben hat, zu der auch Lehrkräfte sowie Erzieher und Erzieherinnen gehören.

Weitere Informationen Kampf gegen Corona: Impfen von Lehrern und Erziehern beginnt Von heute an werden in Mecklenburg-Vorpommern Lehrer und Kita-Erzieher durch mobile Teams und in Impfzentren geimpft. mehr

Mit Auflagen: Einzelhandel in Schleswig-Holstein darf Montag wieder öffnen

In Schleswig-Holstein darf der Einzelhandel - unter Auflagen - vom kommenden Montag an wieder öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gestern im Kieler Landtag an. Wie bereiten sich die Unternehmer in Lübeck darauf vor? Und haben sie Sorge, dass es zu einer Art "Einkaufstourismus" kommt und Kunden aus dem Umland oder gar aus Hamburg anreisen?

219 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben bis gestern Abend 219 neue Corona-Fälle gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 242, am Donnerstag 292. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit von 47,7 am Vortag auf 47,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche lag der Wert bei 50,5. Die landesweit mit Abstand höchste Inzidenz weist nach wie vor die Stadt Flensburg mit 132,0 auf, die geringste die Kreise Dithmarschen (18,0) und Steinburg (17,6). Vier weitere Infizierte starben; die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nun bei 1.321.

Weitere Informationen Corona in SH: 219 neue bestätigte Fälle Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 47,0. Im Zusammenhang mit Covid-19 gab es bisher 1.321 Todesfälle im Land, vier mehr als am Vortag. mehr

Corona-Ticker am Freitag startet

Auch am heutigen Freitag, 5. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 1.191 in Niedersachsen, 292 in Schleswig-Holstein, 268 in Hamburg, 191 in Mecklenburg-Vorpommern und 76 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 11.912.