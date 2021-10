Stand: 05.10.2021 05:56 Uhr Corona-News-Ticker: MV-Kabinett berät über Corona-Maßnahmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 5. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Kabinett in MV berät über Corona-Maßnahmen

Schmidts Tivoli in Hamburg startet ab heute mit 2G-Modell

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 102 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Schmidts Tivoli in Hamburg startet ab heute mit 2G-Modell

Theater nur noch für Geimpfte und Genesene: Mit einer Vorstellung des St.-Pauli-Musicals "Heiße Ecke" stellt das Schmidts Tivoli heute als erstes größere Theater in Hamburg vollständig auf das 2G-Modell um. "Das bedeutet für uns und das Theatererlebnis unserer Gäste einen erheblichen Schritt in Richtung Normalität", hieß es auf der Homepage. Auch die Staatsoper stellt am 1. November auf 2G um. Viele andere Theater in Hamburg wollen zunächst bei 3G bleiben oder prüfen noch - bei 3G kommen die Getesteten hinzu.

Kabinett in MV berät über Corona-Maßnahmen

Das Kabinett von Mecklenburg-Vorpommern berät heute Morgen ab 10.30 Uhr in einer Online-Sitzung über aktuelle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zunächst steht die Verlängerung der Corona-Verordnung auf dem Plan. Diese ist immer nur für vier Wochen gültig. Wie ein Regierungssprecher sagte, geht es zudem um das Optionsmodell für Veranstalter. Aktuell dürften diese sich für das sogenannte 2G-Modell entscheiden. Das heißt, nur Geimpfte und von Corona genesene Besucher haben Einlass. Das habe aber noch keinen Einfluss auf die Hygienemaßnahmen. Nun stelle sich die Frage, ob ein Veranstalter dann nur geringere Schutzmaßnahmen ergreifen muss.

Zudem geht es um die Umsetzung der Entscheidung des Bundes, nach dem 1. November keine Entschädigungsleistungen mehr zu zahlen, wenn jemand ungeimpft in Quarantäne geschickt werden muss. Die Kabinettssitzung leitet Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Harry Glawe (CDU) - in Abwesenheit von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).



Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt fast gleich

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat sich in Schleswig-Holstein zu Wochenbeginn kaum verändert. Die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt 28,9 - nach 28,6 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 102 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörde hervorgeht. Tags zuvor waren es 38, vor einer Woche 86. In den Krankenhäusern lagen unverändert 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen betrug ebenfalls nach wie vor 26 und es wurden dort 15 Patienten beatmet.

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - Sie können ihn kostenlos abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Mit dem Live-Ticker von NDR.de in den Dienstag

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 5. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.