Stand: 27.06.2022 05:58 Uhr Corona-News-Ticker: Lückenhafte Datenlage zu Wochenbeginn

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 27. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen im Norden: Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg haben keine aktuellen Zahlen übermittelt

RKI: Bundesweit 799 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 592

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg liegt bei 611,9

In Hamburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 611,9. Zu Wochenbeginn wurden weder neue Fälle noch neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 825,7

In Niedersachsen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 825,7. Zu Wochenbeginn wurden weder neue Fälle noch neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

RKI: 799 neue Corona-Fälle gemeldet - Inzidenz aktuell bei 592

In Deutschland steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 799 auf knapp 27,8 Millionen, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei knapp 592. Dem RKI zufolge wurden keine neuen Todesfälle gemeldet, die bekannte Gesamtzahl liegt damit weiter bei 140.734. Früheren Angaben des RKI zufolge übermitteln nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden am Wochenende Daten.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 850,0

Die Landesmeldestelle in Kiel hat zum Abschluss des Wochenendes keine neuen laborbestätigten Corona-Fälle gemeldet - wie üblich sind zu Beginn der Woche deshalb wieder Nachmeldungen zu erwarten. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wird für Schleswig-Holstein aktuell mit 850,0 angegeben. Zu Beginn der vergangenen Woche hatte dieser Wert bei 681,2 gelegen.

Viele Bundesländer melden am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans Robert Koch-Institut (RKI). Deshalb sind die am Sonntag und Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.

Drei Millionen Besucher bei Kieler Woche ohne Corona-Beschränkungen

Rund drei Millionen Besucher, 4.000 Seglerinnen und Segler sowie jede Menge Wettbewerbe und Kulturveranstaltungen: Die Kieler Woche ist nach zwei abgespeckten Jahrgängen erstmals wieder ohne Corona-Beschränkungen gefeiert worden. In ihrer Bilanz zum gestrigen Abschluss des traditionellen Segel-Events meldete die Bundespolizei allerdings deutlich mehr Straftaten als 2019, als die Kieler Woche zuletzt in diesem Umfang stattgefunden hatte: Es seien 85 Zwischenfälle registriert worden - im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie waren es 51 gewesen, hieß es. Der Anstieg habe vor allem Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz betroffen. Die Zahl der Körperverletzungen und Diebstähle sei dagegen etwa gleich geblieben.

VIDEO: Die Bilanz zum Ende der Kieler Woche (3 Min)

Eine neue Woche mit dem Corona-Live-Ticker von NDR.de

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Montag, 27. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

