Stand: 06.07.2022 12:42 Uhr Corona-News-Ticker: Long-Covid-Patienten lange arbeitsunfähig

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 6. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Daten-Auswertung: Long-Covid-Patienten lange arbeitsunfähig

Ärzteverband: Gesundheitssystem "stellenweise wieder an Grenzen"

Niedersachsen: Mehr Verdachtsfälle auf Abrechnungsbetrug

Prozess: Müssen Soldaten gegen Corona geimpft sein?

"3nach9" im NDR Fernsehen: Moderatorin Rakers fällt wegen Corona-Infektion aus

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 17.180 in Niedersachsen , 6.558 in Schleswig-Holstein , 2.129 in Hamburg

RKI: Bundesweit 130.728 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 678,8

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Corona-Folgen: Enercon erhält halbe Milliarde Euro vom Bund

Deutschlands größter Windkraftanlagen-Hersteller Enercon bekommt Staatshilfen, um liquide zu bleiben. Mithilfe des Kredits soll das Unternehmen aus Aurich Verluste durch die Corona-Pandemie abfedern. Die 500 Millionen Euro Hilfen kommen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem bereits Konzerne wie TUI und Lufthansa gestützt wurden. Enercon habe seit zwei Jahren insbesondere mit gestörten Lieferketten und fehlenden Bauteilen zu kämpfen, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Rund 100 bestellte Windkraftanlagen könnten nicht ausgeliefert werden, weil sie nicht fertig würden. Vorher würden sie allerdings auch nicht bezahlt.

Daten-Auswertung: Long-Covid-Patienten lange arbeitsunfähig

Menschen mit langfristigen Folgen einer Corona-Infektion sind im vergangenen Jahr nach einem Bericht der Techniker Krankenkasse (TK) im Durchschnitt 105 Tage krankgeschrieben gewesen. Auf die Gesamtzahl der Berufstätigen bezogen, sorge Long Covid aber nur für einen Anteil von knapp ein Prozent am Gesamtkrankenstand, heißt es im heute vorgestellten TK-Gesundheitsreport. TK-Chef Jens Baas sagte, die Zahl der Long-Covid-Betroffenen erscheine laut der Analyse relativ gering. "Aber das sind nur die Patientinnen und Patienten, die auch mit dieser konkreten Diagnose krankgeschrieben worden sind - wir gehen zusätzlich von einer hohen Dunkelziffer aus." Basis für die Auswertung waren die Daten von knapp 4,3 Millionen bei der TK versicherten Erwerbspersonen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Als Vergleich: Allgemein war jeder erwerbstätige Versicherte der Kasse 2021 im Schnitt 14,6 Tage arbeitsunfähig gemeldet.

Ärzteverband: Gesundheitssystem "stellenweise wieder an Grenzen"

Angesichts von Personalausfällen in Kliniken wegen der Corona-Sommerwelle warnt der Ärzteverband Marburger Bund vor Einschränkungen bei der Gesundheitsversorgung. "Wir sehen Engpässe in Kliniken, insbesondere in Schleswig-Holstein mit seinen besonders hohen Infektionszahlen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna dem "Handelsblatt". Auch in anderen Bundesländern könnten Stationen, Notaufnahmen und der Rettungsdienst wegen Personalmangels teilweise nicht mehr betrieben werden. Man müsse von weiteren Personalausfällen in den kommenden Wochen ausgehen. Insgesamt sei die Lage zwar zu schaffen, aber das Gesundheitssystem komme "stellenweise wieder an Grenzen", sagte Johna. Das sei im dritten Pandemie-Jahr "eine kleine Katastrophe". Johna warnte erneut vor der Gefahr gleichzeitiger Corona- und Grippewellen im Herbst und mahnte von der Politik eine Einigung über Maßnahmen an.

Judith Rakers hat Corona - Di Lorenzo moderiert "3nach9" alleine

Die nächste Sendung der Talkshow "3nach9" im NDR Fernsehen wird wegen der Corona-Pandemie von nur einem statt zwei Moderatoren präsentiert. Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers hat sich mit dem Coronavirus infiziert, wie Radio Bremen heute mitteilte. Moderator und "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo führt deshalb alleine durch die Sendung - seit seinem Start 1989 bei der Sendung ist es das erste Mal. Seit 2010 präsentieren di Lorenzo und Rakers eigentlich gemeinsam die Talkshow. "3nach9" wird am kommenden Freitag um 22 Uhr ausgestrahlt.

Verwendung von Masken-Attest aus dem Internet kann strafbar sein

Wer ein Blanko-Attest aus dem Internet zur Befreiung von der Maskenpflicht verwendet, kann sich strafbar machen. Beim Vorlegen dieser Bescheinigung werde der Anschein erweckt, es habe eine ärztliche Untersuchung stattgefunden, teilte das Oberlandesgericht (OLG) Celle heute mit. Dies könne als Gebrauch eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses gewertet werden.

Das Landgericht Hannover hatte einen Angeklagten in einem solchen Fall zu einer Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen verurteilt. Das OLG Celle bestätigte in seinem Beschluss, dass die Verwendung des aus dem Internet heruntergeladenen Attests strafbar sein kann. Dennoch wurde das Urteil des Landgerichts aus dem Dezember 2021 zunächst aufgehoben und das Verfahren zurückverwiesen. Die Richter müssten prüfen, ob das Formular mit einer (eingescannten) Unterschrift des Arztes versehen war, erklärte das OLG. Anderenfalls läge kein Gesundheitszeugnis vor.

Niedersachsen: Mehr Verdachtsfälle auf Abrechnungsbetrug

Polizei und Staatsanwaltschaften in Niedersachsen beschäftigen sich in diesem Jahr häufiger mit dem Verdacht auf Betrug mit Corona-Teststellen als noch 2021. Landesweit lagen die Fallzahlen im ersten Halbjahr 2022 im niedrigen zweistelligen Bereich, wie das Landeskriminalamt in Hannover mitteilte. Im gesamten Jahr 2021 habe es weniger Ermittlungsverfahren gegeben.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) unterstützt die Ermittler auf Wunsch bei der vertieften Überprüfung der Abrechnung der Teststellen, wie ein KVN-Sprecher sagte. Diese Anfragen gebe es häufiger als 2021. Die KVN schaut sich derzeit rund 2.600 Abrechnungsakten genauer an. "Dies geschieht immer dann, wenn die Abrechnung nach der ersten Prüfung nicht plausibel erscheint." Es handele sich aber nicht nur um Verdachtsfälle auf Betrug. Laut Testverordnung müsse ein Prozent der Akten als Stichprobe genauer untersucht werden.

Forscher: Auch an Schlussfolgerungen aus Abwasser-Analysen denken

In der Debatte über eine Ausweitung von Abwasser-Untersuchungen auf Corona sollten im Vorfeld mögliche Konsequenzen zum Beispiel bei Anzeichen für einen Ausbruch diskutiert werden. Darauf pocht ein Berliner Wissenschaftler, der sich mit solchen Analysen beschäftigt. "Das muss von der Politik beantwortet werden", sagt Emanuel Wyler, Forscher am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin. Es sei die große Frage, was man mit der Erkenntnis anstellt, dass an einem Ort ein Ausbruch im Gange ist oder sich die nächste Welle abzeichnet: Schicke man bei einer bestimmten Entwicklung zum Beispiel wieder mehr Menschen ins Homeoffice? Verhänge man eine Maskenpflicht oder erlasse man als Krankenhaus vorsorglich eine Urlaubssperre?

Bisher läuft in Deutschland ein Pilotprojekt der Bundesregierung zum Sars-CoV-2-Abwasser-Monitoring. Es gibt 20 Standorte, unter anderem Hamburg und Rostock.

Niedersachsen: Inzidenz im Wochenvergleich fast unverändert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner verharrt in Niedersachsen auf einem vergleichsweise hohen Niveau: Das Robert Koch-Institut gibt den Wert heute früh mit 915,8 an - vor einer Woche lag er bei 917,8. Laut RKI hat in Deutschland derzeit nur Schleswig-Holstein einen höheren Sieben-Tage-Wert aufzuweisen. Binnen 24 Stunden wurden in Niedersachsen 17.180 neue Corona-Fälle registriert - das sind weniger als gestern (19.005) und am vergangenen Mittwoch (18.450). 20 weitere Menschen starben landesweit an oder mit dem Virus.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Hamburg: 2.129 neue Corona-Fälle gemeldet

In Hamburg sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) binnen 24 Stunden 2.129 Corona-Neuinfektionen registriert worden - gestern waren es 2.445 gewesen, vor einer Woche 2.722. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird für die Hansestadt aktuell mit 634,2 angegeben (Vortag: 678,2 / Vorwoche: 687,3). Mit vier weiteren bestätigten Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen steigt die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 2.735.

Prozess: Müssen Soldaten gegen Corona geimpft sein?

Das Bundesverwaltungsgericht setzt heute die Verhandlung über eine Corona-Impfpflicht für Bundeswehrsoldaten fort. Es geht um die Klage zweier Luftwaffen-Offiziere gegen die Aufnahme der Covid-19-Impfung in die Liste der Pflichtimpfungen. Sie sehen darin einen Verstoß gegen Grundrechte und fordern, die Impfung von der Liste zu streichen. Das Gericht verhandelte bereits im Mai und im Juni über die Klage. Bei der heutigen Fortsetzung und möglicherweise auch noch morgen sollen unter anderem Mitarbeiter des Paul-Ehrlich-Instituts befragt werden. Seit Ende November müssen sich Soldatinnen und Soldaten gegen Corona impfen lassen, sofern dem keine medizinischen Gründe entgegenstehen.

RKI registriert 130.728 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 678,8

Das Robert Koch-Institut gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 678,8 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen bei 687,7 gelegen (Vorwoche: 646,3 / Vormonat: 253,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 130.728 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 133.950) und 122 weitere Todesfälle.

SH: Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 1.000,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 1.000,5 - das geht aus den Angaben der Landesmeldestelle hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz im nördlichen Bundesland ist aktuell die höchste in Deutschland. Eine Woche zuvor hatte der landesweite Wert 989,0 betragen. Binnen 24 Stunden wurden 6.558 neue laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet, eine Woche zuvor waren es 8.471.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Mittwoch, 6. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.

