Stand: 13.10.2021 08:26 Uhr Corona-News-Ticker: Lohn trotz Lockdown? Urteil zu Minijobs erwartet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 13. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Lufthansa zahlt Hilfen schneller zurück als geplant

Bundesarbeitgericht urteilt zu Lohnfortzahlung für Minijobber im Lockdown

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 119 in Schleswig-Holstein , 710 in Niedersachsen

RKI: Bundesweit 11.903 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 65,4

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburgs Schulsenator: Lockerung der Maskenpflicht für Grundschüler im November möglich

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hält unter bestimmten Bedingungen weniger strenge Corona-Regeln an Grundschulen für möglich. "Wenn die Infektionszahlen sich weiter positiv entwickeln, kann ich mir eine Lockerung der Maskenpflicht für Grundschüler im November durchaus vorstellen", sagte er dem "Hamburger Abendblatt". Zunächst jedoch sollen die bisherigen Regeln noch bestehen bleiben. "Nach den Herbstferien gilt an Hamburgs Schulen zunächst weiterhin für alle die Maskenpflicht, um das bekannte Infektionsrisiko durch die vielen Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland zu verringern." Es gelte weitern, lieber eine Sicherheitsmaßnahme mehr zu haben als neue Schulschließungsdebatten. Die CDU setzt sich schon länger für ein Ende der Maskenpflicht in den Hamburger Schulen ein.

710 neue Corona-Fälle in Niedersachsen, Inzidenz konstant

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut heute 710 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vortag: 350, Vorwoche: 653). Es kommen fünf weitere Todesfälle hinzu. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 6.009. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 42,1 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 42,6, Vorwoche: 42,1).

Bundesarbeitsgericht: Grundsatzurteil zu Minijobber-Bezahlung während des Lockdowns

Können Minijobber darauf pochen, ihren Lohn zu bekommen, auch wenn ihre Arbeit während des Corona-Lockdowns nicht gebraucht wurde? Das Bundesarbeitsgericht will das heute grundsätzlich klären - es ist der erste Arbeitsrechtsstreit vor dem höchsten deutschen Arbeitsgericht, der seinen Ursprung in der Corona-Krise hat. Konkret geht es um den Fall einer Frau aus Niedersachsen. Sie hatte als geringfügig Beschäftigte in einer Filiale für Nähmaschinen und Zubehör als Verkäuferin gearbeitet. Auf Anordnung der Behörden musste das Geschäft während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr den ganzen April über geschlossen bleiben. Die Frau wurde als Verkäuferin nicht gebraucht. Anders als Voll- oder Teilzeitbeschäftigte können Minijobber nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Die 432 Euro netto, die die Frau mit ihrem Arbeitgeber als Entgelt für ihre Tätigkeit vereinbart hatte, fordert sie daher ein. In ihrer Klage argumentiert sie, dass es zum Betriebsrisiko gehöre, wenn das Geschäft auf behördliche Anordnung schließen muss. Dieses Risiko müsse ihre Arbeitgeberin tragen. In den ersten beiden Instanzen hatte die Frau damit Erfolg.

Weitere Informationen Coronabedingte Schließung: Hat Minijobberin Lohn-Anspruch? Das Bundesarbeitsgericht verhandelt heute im Fall einer Frau aus Niedersachsen. Die ersten Instanzen gaben ihr recht. mehr

Lufthansa zahlt Hilfen schneller zurück als geplant

Die Lufthansa hatte während der Pandemie staatliche Hilfen erhalten, um die Arbeitsplätze im Unternehmen zu sichern. Nun hat das Unternehmen bereits 1,5 Milliarden Euro zurück gezahlt. Eine weitere Milliarde Euro will der Konzern bis Ende des Jahres zurückzahlen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik hält aktuell noch 14,09 Prozent des Grundkapitals der Lufthansa - in der Corona-Krise waren es 20 Prozent. Trotz der Hilfen seien Tausende Arbeitsplätze verloren gegangen, kritisieren Experten.

AUDIO: Lufthansa zahlt Corona-Hilfen früher als erwartet zurück (2 Min) Lufthansa zahlt Corona-Hilfen früher als erwartet zurück (2 Min)

92 Corona-Tote bundesweit registriert

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 65,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 65,8 gelegen, vor einer Woche bei 62,3 (Vormonat: 81,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.903 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 11.547 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 92 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 76 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.330.258 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Pandemie führt zu Lieferengpässen - auch im Weihnachtsgeschäft

Im Zuge der Corona-Pandemie fehlt es in der Industrie an immer mehr Material - betroffen sind davon nicht nur die Autobauer. Das führt dazu, dass wir nicht mehr alles direkt kaufen können. Im vorweihnachtlichen Geschäft könnte es zu Lieferengpässen kommen. Fahrradhändler haben schon länger Probleme bei Bestellungen, aber auch Baumärkte und Möbelhäuser kommen nicht mehr an alle gewünschten Produkte. Zudem sind Halbleiter und Computerchips schwer zu bekommen.

VIDEO: Corona: Lieferengpässe zum Weihnachtsgeschäft möglich (4 Min)

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken. Mit Datenstand von Dienstagabend (18.45 Uhr) lag die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 25,5 - nach 27,7 am Vortag. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete Neumünster mit 53,8, am niedrigsten war der Wert in Schleswig-Flensburg mit 12,3. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 119 neue Corona-Ansteckungen gemeldet, sechs mehr als am Montag. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten und -Patientinnen sank um sechs auf 56. Von ihnen lagen zuletzt 14 auf Intensivstationen, acht mussten beatmet werden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - betrug 1,1.

Hundert Folgen Corona-Podcast: Drosten und Ciesek reden weiter

Die Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek sind als Pandemie-Erklärer zu Leuchttürmen wissenschaftlich fundierter Information geworden. In der 100. Folge des Coronavirus-Update von NDR Info kündigen die Forscher Veränderungen im Podcast an: Die Folgen werden kürzer und kompakter. Außerdem geht es in der Jubiläumsausgabe unter anderem um die Immunität von Genesenen, korrigierte Impfzahlen und das neue Medikament Molnupiravir.

AUDIO: (100) Die Welle der Ungeimpften (76 Min) (100) Die Welle der Ungeimpften (76 Min)

Live-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Mittwoch, 13. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.