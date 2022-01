Stand: 25.01.2022 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Lockerungen für Theater, Kinos und Museen in MV?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 25. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Lockerungen für Theater, Kinos und Museen in MV ?

Bund-Länder-Gipfel : Kurs halten - mit verstärkter Impfkampagne

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 10.005 in Niedersachsen , 4.047 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 126.955 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 894,3

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Neuer Inzidenz-Höchstwert in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen 10.005 Neuinfektionen registriert. Vor eine Woche waren es 5.996. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei einem neuen Höchstwert von 752,2. Gestern lag sie bei knapp 690. Sechs weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Bundesweite Inzidenz der Neuinfektionen bei 894,3

Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts innerhalb von 24 Stunden rund 126.955 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind fast 53.000 mehr als vor einer Woche. Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen. Sie liegt bei 894,3 - das ist ein Plus von 54 im Vergleich zu gestern. Außerdem starben laut RKI 214 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

Lockerungen für Theater, Kinos und Museen in MV?

Theater, Kinos und Museen in Mecklenburg-Vorpommern sollen wieder öffnen können. Laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird sich die Landesregierung auf ihrer heutigen Sitzung mit Lockerungen für die Kulturbranche befassen. Schutzmaßnahmen gegen Corona wie 2G-Plus müsse es geben, die genauen Details für Öffnungen wolle man aber im Kabinett beraten, so die Ministerpräsidentin. Feststehe allerdings schon, dass Clubs und Diskotheken auch weiterhin geschlossen bleiben müssen.

Weitere Informationen Schwesig kündigt Lockerungen für Kulturbranche an MVs Landesregierung wird sich auf ihrer Sitzung am Dienstag mit Änderungen der Corona-Regelungen für Theater, Kinos und Museen befassen. mehr

Bund-Länder-Gipfel: Kurs halten - mit verstärkter Impfkampagne

Bund und Länder wollen den aktuellen Kurs in der Corona-Pandemie beibehalten. Wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gestern in Berlin nach Beratungen mit den Länderchefinnen und -chefs sagte, sollen die Kontaktbeschränkungen zunächst weiter gelten. Wenn klar sei, wie sich die Lage weiterentwickele, würden die notwendigen Entscheidungen getroffen. Aber jetzt gelte: "Kurs halten", sagte Kanzler Scholz.



Eine neue Kampagne, die für das Impfen und Boostern wirbt, solle nun auch jene Menschen ansprechen, die bislang noch nicht erreicht wurden. Auf Plakaten, im Radio und in sozialen Medien wird den Angaben nach mit dem Spruch geworben: "Impfen hilft. Auch allen, die du liebst." Die Länder sollen Strategien zu Priorisierung der knappen PCR-Tests und zu Kontaktnachverfolgung ausarbeiten.



Weitergehende Schritte zur Infektionskontrolle könnten vereinbart werden, falls eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Zugleich sollen aber Öffnungsperspektiven entwickelt werden für jenen Moment, an dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. Das nächste Treffen soll spätestens am 16. Februar sein.

Weitere Informationen Bund-Länder-Gipfel: Keine Lockerungen, keine Verschärfungen Test-Strategie und Kontaktnachverfolgung sollen aber überarbeitet werden. Alle Beschlüsse und Regeln im Überblick. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: Hospitalisierungsrate sinkt auf 5,67

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat mit 944,3 im Vergleich zu den Vortagen einen neuen Höchststand erreicht (Vortag: 918,1, Vorwoche: 717,1). Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag zu Wochenbeginn mit 4.047 deutlich über denen vom Wochenende. Am Vortag waren 1.797 Fälle registriert worden, eine Woche zuvor waren es 3.811 neue Ansteckungen. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100 000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen, ging von 6,29 auf 5,67 zurück. In den Krankenhäusern lagen 317 an Covid-19 erkrankte Patienten. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen sank ebenfalls - von 57 auf jetzt 53. Von ihnen mussten 38 beatmet werden. Binnen eines Tages starben zwei weitere Menschen, sodass die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie auf 1.939 stieg.

Länder fordern Erhöhung der PCR-Test-Kapazitäten

Oft sind die Schlangen vor den Testzentren lang. Aufgrund der Omikron-Welle ist die Nachfrage nach PCR-Tests aktuell sehr hoch. Die Labore können nicht mehr alle Proben bearbeiten. Daher sollen PCR-Tests künftig nur noch gezielt gemacht werden - etwa für Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur.

VIDEO: Corona: Künftig weniger PCR-Tests trotz gestiegener Nachfrage (2 Min)

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Mit einem neuen Corona-Ticker durch den Dienstag

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 25. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge halten. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.