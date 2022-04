Stand: 29.04.2022 06:13 Uhr Corona-Ticker: Lockerungen an Schulen in Niedersachsen und Hamburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 29. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Schule: Niedersachsen beendet heute die Test-, Hamburg die Maskenpflicht

Gesundheitsminister: Isolation soll auf fünf Tage verkürzt werden

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.291 in Schleswig-Holstein

RKI meldet bundesweit 101.610 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 758,5

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesweit Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 758,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen bundesweit 101.610 Neuinfektionen gemeldet - das sind 60.108 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen sank auf 758,5. Am Vortag hatte der Wert bei 826,0 gelegen, vor einer Woche bei 733,4.

Schule: Niedersachsen beendet heute Tests, Hamburg die Maskenpflicht

Eine Woche nach dem Ende der Osterferien endet mit dem heutigen Tag an Niedersachsens Schulen und Kindertagesstätten die Testpflicht. Wer sich freiwillig testen möchte, kann dies im Mai aber weiterhin dreimal wöchentlich tun: Dafür werden entsprechende Testkits vom Land gestellt. Die Maskenpflicht in den Schulen und Kitas ist bereits am Montag, am ersten Schultag nach den Osterferien, gefallen.

In Hamburg endet heute die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler. Die Tests sollen laut Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) "wohl noch eine Weile" weitergeführt werden, die Zahl wird aber von wöchentlich drei auf zwei reduziert.

Gesundheitsminister: Corona-Isolation soll auf fünf Tage verkürzt werden

Die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte soll auf fünf Tage verkürzt werden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt heute Abend nach einer Videoschalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern mit. Demnach habe das Bundesgesundheitsministerium angekündigt, dass die Empfehlung des Robert Koch-Institutes (RKI) hinsichtlich der Isolations- und Quarantänedauer Anfang kommender Woche angepasst werden solle. "Im Wesentlichen geht es dabei um eine Verkürzung der Isolationsdauer für nachweislich positiv Getestete auf fünf Tage." Sachsen-Anhalt hat derzeit den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz (GMK).

Die Länder wollen ihre Isolations- und Quarantäne-Regelungen entsprechend überarbeiten. Die Gesundheitsminister begründen den Schritt mit einer zunehmenden Immunität in der Bevölkerung und durch mildere Krankheitsverläufe mit der Omikron-Variante. Eine Quarantäne für Kontaktpersonen von Infizierten soll wohl nur noch dringend empfohlen werden. Ein formeller Beschluss wurde bei der GMK aber noch nicht gefasst. Bisher dauern Isolation und Quarantäne in der Regel zehn Tage und können mit einem negativen Test frühestens nach sieben Tagen vorzeitig beendet werden.

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 1.030,9. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 1.112,9 betragen, am Freitag vor einer Woche 982,7. Die Zahl der Neuinfektionen ist um 5.291 gestiegen (Vortag: 5.470/Vorwoche: 6.825). Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - sank weiter von gestern 7,42 auf 6,25.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Durch den Freitag mit dem Live-Ticker zur Corona-Lage

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 29. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus