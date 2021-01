Stand: 11.01.2021 06:13 Uhr Corona-News-Ticker: Lockdown in Schleswig-Holstein verschärft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 11. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: Die Ereignisse vom Sonntag im Blog.

Das Wichtigste in Kürze



Härterer Lockdown tritt in Schleswig-Holstein in Kraft

Schulbeginn in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein

144 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI: Bundesweit 12.497 neue Corona-Fälle und weitere 343 Todesfälle bestätigt

RKI meldet 12.497 neue Corona-Fälle bundesweit

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.497 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 343 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Das gab das RKI heute früh bekannt. Der Höchststand von 1.188 neuen Todesfällen an einem Tag war am vergangenen Freitag erreicht worden. An Montagen sind die erfassten Fallzahlen jedoch meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt aktuell den Angaben zufolge bundesweit bei 166,6. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind jedoch enorm: Die höchsten Inzidenzen haben demnach Sachsen mit 359,8 und Thüringen mit 316,2, den niedrigsten Wert das Bundesland Bremen mit 90,9. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut aktuellstem RKI-Bericht am Sonntag bei 1,18 (Vortag: 1,17). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 118 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Erst wenn er für längere Zeit unter 1 liegt, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Härterer Lockdown tritt in Schleswig-Holstein in Kraft

In Schleswig-Holstein dürfen sich von heute an die Angehörigen eines Hausstandes nur noch mit einer weiteren Person treffen. Mit dieser Kontaktverschärfung zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird nun auch im nördlichsten Bundesland eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern umgesetzt. Ausnahmen gelten für die Betreuung von Kindern und die Pflege von Familienangehörigen. Zudem können in Corona-Hotspots Verbote erlassen werden, um den Bewegungsradius der Einwohner auf 15 Kilometer zu beschränken. Alle Neuerungen im Überblick:

Nur jeder Zweite will sich derzeit impfen lassen

Rund 54 Prozent der Menschen in Deutschland sind derzeit laut einer Umfrage bereit, sich gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 impfen zu lassen. Auch im Müritz-Klinikum Waren hat sich bislang erst rund die Hälfte des medizinischen Personals impfen lassen. Die Geschwindigkeit, mit der die Impfstoffe entwickelt wurden, lässt viele zweifeln.

Schulbeginn in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und MV

Nach den verlängerten Weihnachtsferien beginnt in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern heute wieder der Unterricht. Der Großteil der Schülerinnen und Schüler bleibt dabei bis mindestens Monatsende im Distanzunterricht, die Länder haben jedoch Ausnahmen definiert, etwa für die Abschlussklassen. In Hamburg läuft die Schule bereits seit vergangener Woche wieder, aber auch dort ist die Präsenzpflicht derzeit aufgehoben.

144 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 144 neue Corona-Fälle registriert worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sank leicht auf nun 99,7. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um neun auf 554. Bei der Interpretation der Daten gilt zu beachten, dass die erfassten Fallzahlen an Wochenenden oft niedriger sind, weil dann unter anderem weniger getestet wird. 364 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. Hier gab es keine Veränderung zum Vortag. 66 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut - 44 mit Beatmung. Bislang gab es während der Pandemie in Schleswig-Holstein 28.611 bestätigte Corona-Infektionen.

Landkreis Gifhorn informiert über Corona-Ausbruch

In Gifhorn informieren Landkreis, Stadt und Polizei heute Nachmittag über den drastischen Anstieg der Corona-Infektionen in der Region. Der Landkreis hatte am Sonnabend als derzeit einziger in Niedersachsen den Grenzwert von 200 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Grund sind laut Kreisverwaltung neben Ansteckungen im privaten Bereich vor allem Infektionen in Alten- und Pflegeheimen. Gestern lag der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 258,3. Die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung stellt es den Kommunen bei einem Sieben-Tage-Wert von mehr als 200 frei, die Bewegungsfreiheit der Bewohner auf einen 15-Kilometer-Radius zu beschränken. Ob Gifhorn dies umsetzen wird, ist noch unklar.

NDR.de-Ticker am Montag startet

Auch am heutigen Montag, 11. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonntag wurden im Norden insgesamt 2.527 Neuinfektionen gemeldet: in Niedersachsen 1.748, in Schleswig-Holstein 424, in Hamburg 211, in Mecklenburg-Vorpommern 90 und im Bundesland Bremen 54. Bundesweit wurden 16.946 neue Corona-Fälle und 465 weitere Todesfälle bestätigt.