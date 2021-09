Stand: 01.09.2021 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: Infos zum Schulstart in Niedersachsen

Livestream ab etwa 10.30 Uhr: Minister informiert zum Schulbeginn in Niedersachsen

Hamburgs Bürgerschaft diskutiert über 2G-Modell

OLG will im Vergaberechts-Streit um Luca-App entscheiden

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.035 in Niedersachsen, 311 in Schleswig-Holstein; bundesweit 13.531

Minister Tonne informiert zum Schulbeginn in Niedersachsen

Auf das in Kürze startende Schuljahr in Niedersachsen blickt heute Vormittag Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in einer Pressekonferenz. Morgen beginnt der Unterricht an den Schulen. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich die ersten sieben Tage jeweils täglich auf das Coronavirus testen. Es gebe keine konkreten Planungen, sie auch danach täglich zu testen, sagte Tonne dem Radiosender ffn. Geplant sei drei Mal pro Woche. "Denn es gibt ohnehin nicht die eine Maßnahme, die uns hilft." Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisierte, es fehle eine landesweite Übersicht, welche Klassenräume noch mit Luftreinigungsanlagen auszustatten seien. NDR.de überträgt die Pressekonferenz des Ministers live ab etwa 10.30 Uhr.

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 60,2

Die Behörden haben in Niedersachsen 1.035 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 320; Vorwoche: 817). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 60,2 (Vortag: 58,2; Vorwoche: 43,6). Die Zahl der landesweiten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde von den Behörden nach unten korrigiert - um zwei auf 5.855 seit Pandemiebeginn.

311 Neuinfektionen in SH registriert

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein gibt es kaum Bewegung. Sie liegt aktuell bei 47,7 - tags zuvor betrug der Wert 47,2 - vor einer Woche 48,9. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 311 Neuinfektionen gemeldet, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge derzeit 24 Menschen wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelt. Es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

Hamburgs Bürgerschaft diskutiert über 2G-Modell

Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich in ihrer heutigen Sitzung auf Antrag der AfD mit dem 2G-Optionsmodell, das Veranstaltern seit einigen Tagen erlaubt, nur Geimpfte und Genesene einzulassen. Die AfD hatte das Modell scharf kritisiert und überschrieb ihr Diskussionsbegehren mit den Worten "Senat spaltet Hamburg: 2G steht für Zwei-Klassen-Gesellschaft". Auch die FDP und die Linke hatten das Modell kritisiert, dass der rot-grüne Senat durchsetzte.

OLG will im Vergaberechts-Streit um Luca-App entscheiden

Im Streit um den Kauf der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen durch Mecklenburg-Vorpommern will das Oberlandesgericht (OLG) Rostock heute eine Entscheidung bekannt geben. Das Land hatte laut OLG Anfang März 2021 im Wege der Direktvergabe ohne vorherige öffentliche Ausschreibung die App bestellt. Dagegen war die in Österreich ansässige Cube Software- und Hotel-Projektierungs GmbH bei der Vergabekammer des Landes vorgegangen, die den Antrag jedoch als unbegründet zurückgewiesen hatte. Die Vergabekammer des Landes vertrat laut OLG die Meinung, dass die Luca-App ein Alleinstellungsmerkmal habe. Nur diese App habe das Angebot mit einer Schnittstelle zu der von den Gesundheitsämtern verwendeten Software Sormas abgegeben. Wegen der besonderen Eilbedürftigkeit habe das Land die Luca-App direkt bestellen dürfen. Cube ist nach Angaben des OLG dagegen der Meinung, dass das Angebot zur Verwendung der Schnittstelle vermutlich nur mit Insiderwissen erfolgen konnte. Zudem habe wegen des Lockdowns auch keine die Notvergabe rechtfertigende eilige Situation vorgelegen.

Bundesweit 13.531 Neuinfektionen - Inzidenz 75,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Deutschland ist wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 75,7 - gestern war der Wert seit längerer Zeit mal wieder gesunken und lag bei 74,8. Vor einer Woche betrug er 61,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.531 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 11.561). Deutschlandweit wurden binnen eines Tages 23 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 39.

