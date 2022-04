Stand: 13.04.2022 06:05 Uhr Corona-News-Ticker: Linke fordert Bonus für pflegende Angehörige

Hamburg: Linke fordert Corona-Bonus für pflegende Angehörige

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.196 in Schleswig-Holstein

RKI meldet bundesweit 176.303 Neuinfektionen - Inzidenzwert bei 1.044,7

MV: Hotels und Gaststätten hoffen auf kurzentschlossene Gäste

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Mecklenburg-Vorpommern hofft wegen des guten Wetters noch auf kurzfristige Buchungen für die Osterferien. Aktuell gehe man von einer Auslastung der Betriebe im Land zwischen 45 und 65 Prozent aus, sagte der Dehoga-Präsident Lars Schwarz in Schwerin. Die Buchungslage sei natürlich nicht überall gleich, besonders beliebte Quartiere seien in der Regel ausgebucht. Schwarz betonte, wie wichtig Ostern und auch die gesamte Saison besonders in der Gastronomie und im Speziellen für Betriebe im Inland sei. Nach zwei Jahren Pandemie gehe es ums Überleben. In diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Dehoga-Landespräsidenten wichtig, dass die Corona-Regeln nun deutlich gäste- und urlauberfreundlicher seien. Ab Montag fällt in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel für die Gastronomie.

Hamburg: Linke schlägt Corona-Bonus für pflegende Angehörige vor

Für Menschen, die zu Hause ihre schwerkranken Angehörigen pflegen, hat die Corona-Pandemie weitere Belastungen gebracht. Viele verzichten auf die Unterstützung von Pflegediensten und Physiotherapeuten - aus Angst vor einer Ansteckung. In Hamburg fordern die Linken deshalb einen Corona-Bonus in Höhe von 550 Euro für alle pflegende Angehörige. Die SPD in Hamburg lehnt die Idee ab, sie will das Geld (insgesamt 32 Millionen Euro) lieber in Kurzzeit-Pflegeplätze stecken, um so die Familien zu entlasten. Heute will die Linke ihren Antrag zum Corona-Bonus in die Hamburgische Bürgerschaft einbringen.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.044,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 1.044,7 gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 176.303 Neuansteckungen mit dem Coronavirus sowie 361 weitere Todesfälle registriert. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.087,2 gelegen, vor einer Woche bei 1.322,2. Der Wert beziffert die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein wieder leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken. Aktuell beträgt der Wert 1.133,7. Am Vortag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 1.149,0. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.290,2 gelegen. Zuletzt wurden 7.196 neue Ansteckungen gemeldet. Am Vortag waren es 7.645, vor einer Woche 8.007. Die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 6,73.

