Stand: 31.08.2021 06:06 Uhr Corona-News-Ticker: Letzter Tag für Hamburgs Impfzentrum

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 31. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Letzter Tag im Hamburger Impfzentrum

Corona-Krisenstab informiert über Lage in Niedersachsen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 155 in Schleswig-Holstein, 320 in Niedersachsen; bundesweit 5.750

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Corona-Krisenstab informiert über Lage in Niedersachsen

Auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz informiert der niedersächsische Corona-Krisenstab über das Pandemie-Geschehen. Vermutlich werden Kristenstabs-Leiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder die aktuellen Infektionszahlen thematisieren sowie über die Entwicklung bei den neuen Leitindikatoren "Hospitalisierung" und "Intensivbetten" berichten. Ein weiteres Thema könnte die Ausarbeitung der neuen Warnstufen 2 und 3 sein. NDR.de überträgt die Pressekonferenzwie gewohnt ab 13 Uhr live im Stream.

Letzter Tag für Hamburger Impfzentrum

Nach achtmonatigem Betrieb und mehr als einer Million Corona-Schutzimpfungen schließt das Hamburger Impfzentrum heute Abend endgültig seine Pforten. Am letzten Tag werden bis zu 7.500 Impfwillige in den Messehallen erwartet. Die Schließung erfolge planmäßig, erklärte die Gesundheitsbehörde. Der Vertrag laufe aus, ein weiterer Betrieb wäre nicht mehr wirtschaftlich. Das nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung größte Impfzentrum Deutschlands kostete den Bund und die Stadt 106 Millionen Euro. Künftig stehen für Corona-Impfungen in Hamburg zehn Impfzentren in Krankenhäusern, mehr als 1.100 Arztpraxen, betriebsmedizinische Impfangebote in Unternehmen und tägliche Impfangebote durch mobile Teams in den Stadtteilen zur Verfügung.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 74,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nach mehr als einem Monat erstmals wieder leicht gesunken und liegt nun bei 74,8. Bundesweit wurden laut Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 5.750 Neuinfektionen registriert. Am Vortag lag die Inzidenz bei 75,8, vor einer Woche bei 58. Die Zahl der neuen Todesfälle wurde mit 60 angegeben. Die Gesamtzahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt damit in Deutschland auf insgesamt 92.200. Die Zahl der Genesenen beträgt laut RKI 3.738.000.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen sinkt auf 58,2

Die Behörden haben in Niedersachsen 320 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 308; Vorwoche: 343). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 58,2 (Vortag: 59,9; Vorwoche: 41,6). Es wurden sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH sinkt auf 47,2

In Schleswig-Holstein haben die Behörden zuletzt 155 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht von 47,9 auf 47,2. Die höchste Inzidenz weist nun wieder Neumünster mit 98,5 auf (Vortag: 78,6).

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Dienstag, 31. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.