Stand: 01.09.2022 11:51 Uhr Corona-News-Ticker: Lehrerverband will Maskenpflicht auch in Grundschulen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 1. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Lehrerverband: Auch Grundschulen durch Maskenpflicht vor Schließung schützen

EMA prüft angepasste Omikron-Impfstoffe

Impfung: Lauterbach empfiehlt Warten auf neuen Impfstoff

Landtag in Schleswig-Holstein debattiert über Corona

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.392 in Niedersachsen , 1.385 in Schleswig-Holstein - Hamburg hat keine neuen Fälle gemeldet

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 273,3 - 39.396 neue Fälle gemeldet

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Lehrerverband: Auch Grundschulen durch Maskenpflicht vor Schließung schützen

Der Deutsche Lehrerverband hat Nachbesserungen am neuen Infektionsschutzgesetz gefordert, um die Schließung von Grundschulen wegen der Corona-Pandemie zu verhindern. Wie an weiterführenden Schulen müsse auch dort eine Maskenpflicht möglich sein, erklärte Verbandspräsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger. Für die Grundschulen ist dies bislang "aus unerfindlichen Gründen nicht vorgesehen", obwohl gerade für die Jüngeren die Sicherung des Präsenzunterrichts besonders wichtig sei. "Wir hoffen zwar alle auf weitestgehende Normalität im nächsten Schuljahr - möglichst ohne Einschränkungen", erklärte Meidinger. "Das darf uns aber nicht davon abhalten, im Falle einer erneuten heftigen Corona-Welle alles zu tun, um Schulschließungen durch zu hohe Personalausfälle zu verhindern." Eine präventive Maskenpflicht sei im Vergleich zu Schulschließungen "das eindeutig geringere Übel", so der Verbandspräsident.

Techniker Krankenkasse: Krankenstand erreicht bundesweit Rekord

Die Techniker Krankenkasse (TK) meldet für die erste Jahreshälfte einen bundesweiten Rekord bei den Krankenständen ihrer Versicherten. Im Schnitt hätten die versicherten Erwerbstätigen 9,1 Tage am Arbeitsplatz gefehlt, teilte die TK mit. Im ersten Halbjahr 2021 hatten die Beschäftigten im Schnitt 6,8 Tage gefehlt, im ersten Halbjahr 2019 waren es 7,8 Tage. Als Hauptgrund für die Fehlzeiten in diesem Jahr gab die TK Atemwegserkrankungen wie Grippe und Erkältungen an. Die Fehltage aufgrund von Corona erhöhten sich im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um das Vierfache auf 0,32 Fehltage je Erwerbstätigen. Allerdings hätten diese Krankschreibungen mit einem Anteil von 3,34 Prozent über alle Diagnosen hinweg eine sehr untergeordnete Rolle bei den Krankmeldungen, erläuterte die TK.

Impfung: Lauterbach empfiehlt Warten auf neuen Impfstoff

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angesichts der anstehenden Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zu angepassten Corona-Impfstoffen dazu geraten, bei Impfungen gegen das Virus auf die neuen Vakzine zu warten. "Jetzt macht es wirklich Sinn, die paar Tage zu warten, bis der neue Impfstoff da ist", sagte Lauterbach im ARD-"Morgenmagazin". Beide neuen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe böten einen "sehr guten Schutz" gegen alte und neue Virusvarianten. Sie enthielten Teile des alten Impfstoffs und darüber hinaus Teile, die gegen die Omikron-Varianten schützten. Er sei "dankbar, dass dieser enorme wissenschaftliche Sprung nach vorne gelungen ist", sagte Lauterbach. Nach eigenen Angaben ist der Minister mit der Ständigen Impfkommission (Stiko) im Gespräch. Eine Woche nach der Zulassung des neuen Impfstoffs in der EU werde das Gremium eine Empfehlung für Deutschland aussprechen.

Oktoberfest in München wird ohne Corona-Schutzmaßnahmen gefeiert

In gut zwei Wochen, am 17. September, beginnt auf der Münchner Theresienwiese das Oktoberfest. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet die Wiesn erstmals wieder statt - und zwar ohne spezielle Hygienemaßnahmen. Das hat die Stadt München bestätigt. In die Vorfreude mischt sich Ungewissheit.

AUDIO: Oktoberfest ohne Corona-Hygienevorschriften (1 Min) Oktoberfest ohne Corona-Hygienevorschriften (1 Min)

Landtag in Schleswig-Holstein debattiert auch über Corona

Der schleswig-holsteinische Landtag setzt heute seine erste Sitzung nach der Sommerpause in Kiel fort. Auf der Tagesordnung steht auch der weitere Umgang mit dem Coronavirus. Zur Debatte steht ein Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen, die eine Expertenanhörung zum Thema vorbereiten lassen wollen. Nach dem Willen der FDP-Fraktion soll der Landtag die Landesregierung auffordern, sich auf Bundesebene für ein Ende der generellen Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion einzusetzen. Außerdem dringt die Fraktion auf eine bundesweite Kommunikationskampagne zum Übergang von der Pandemie zur Endemie. Ein weiteres Thema der Sitzung sind die Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger wegen der stark gestiegenen Energiepreise.

Chinesisches Technologiezentrum Shenzhen verschärft Maßnahmen

Die südchinesische Technologie-Metropole Shenzhen weitet ihre Corona-Beschränkungen aus. Mindestens fünf Bezirke mit rund 13 Millionen Einwohnern seien inzwischen von der Schließung von Unterhaltungs- und Kulturbetrieben betroffen, teilen die Behörden mit. Auch Restaurants könnten weiterhin nicht oder nur eingeschränkt öffnen. Der Beginn des Schulsemesters, das eigentlich heute beginnen sollte, sei verschoben. Der größte Elektronikmarkt der Welt in Huaqiangbei bleibe geschlossen. China verfährt nach einer Null-Covid-Politik und reagiert im Vergleich zu anderen Ländern drastisch. Shenzhen meldet binnen 24 Stunden 62 Neuinfektionen, gegenüber 37 am Vortag.

EMA prüft angepasste Omikron-Impfstoffe

Im Kampf gegen das Coronavirus will die europäische Arzneimittelagentur EMA heute die Zulassung fortentwickelter Impfstoffe prüfen, die auf neuere Virusvarianten zugeschnitten sind. Bei dem Treffen des EMA-Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) geht es um Anträge von Biontech/Pfizer und des US-Unternehmens Moderna auf Zulassung von Impfstoffen, die vor dem ursprünglichen Sars-CoV-2 und vor der Omikron-Sublinie BA.1 Schutz bieten sollen. In Deutschland spielen diese Viren mittlerweile keine Rolle mehr. Die Hoffnung ist aber, dass dieser Impfstoff auch gegen die aktuell kursierenden Omikron-Sublinien besser wirkt. Die EU-Kommission will die Empfehlung der EMA möglicherweise sehr zeitnah annehmen.

AUDIO: EMA prüft Zulassung von Omikron-Booster-Impfstoff (4 Min) EMA prüft Zulassung von Omikron-Booster-Impfstoff (4 Min)

Bei den Corona-Impfungen plant der Bund für September den Start mit fortentwickelten Impfstoffen auch für neuere Virusvarianten. Vorbehaltlich der erwarteten EU-weiten Zulassung sollen in den beiden Wochen ab 5. September rund 14 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer und Moderna kommen, die an die Variante BA.1 angepasst sind. Das geht aus einem Schreiben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervor.

Die EMA prüft derzeit außerdem noch eine Zulassung von auf die aktuellen Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoffen. Sollte die EU-Kommission Ende September oder Anfang Oktober dann auch diese Impfstoffe zulassen, werde Deutschland von Biontech/Pfizer ebenfalls "sehr zügig" mit einer ersten Tranche von 9,5 Millionen Dosen beliefert, heißt es in dem Schreiben von Lauterbach weiter.

Weitere Informationen Omikron-Impfstoffe: Wann kommt der angepasste Corona-Schutz? Omikron-Impfstoffe werden derzeit entwickelt. Wer sollte sich dennoch jetzt die vierte Impfung holen, wer besser warten? mehr

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg nun bei 101,6

In Hamburg beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen derzeit 101,6. Das meldet heute früh das Robert Koch-Institut (RKI). Damit hat die Hansestadt weiter den bundesweit niedrigsten Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Gestern betrug der Wert 142,6. Daten über neue laborbestätigte Corona-Fälle lagen dem RKI nicht vor.

4.392 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet

Laut Robert Koch-Institut sind im Bundesland Niedersachsen 4.392 weitere Corona-Fälle gemeldet worden (gestern: 5.431). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt aktuell bei 265,9 - und ist damit erneut niedriger als am Vortag (277,2).

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 237,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 237,3 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 243,7 gelegen (Vorwoche: 271,3 / Vormonat: 538,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 39.396 Corona-Neuinfektionen (gestern: 49.303 / Vorwoche: 49.201) und 90 Todesfälle (Vorwoche: 116) innerhalb eines Tages. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 32.184 553 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gestiegen - acht weitere Todesfälle

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle bei 237,4. Am Vortag hatte der Wert 236,2 betragen - am Mittwoch vergangener Woche aber noch 294,5. Binnen eines Tages wurden acht weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Insgesamt wurden im Land 1.385 Corona-Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es noch 1.745. In den Kliniken werden 290 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt (Vorwoche: 301). Auf den Intensivstationen liegen 24 Corona-Patienten - 3 mehr als eine Woche zuvor. Von ihnen werden 13 beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,16 und damit höher als am Vortag. Sie gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Coronavirus-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Eine Woche zuvor hatte diese Zahl bei 6,01 gelegen.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Braunschweig: Klinikum erprobt das Patientenzimmer der Zukunft

Auf dem Gelände des Städtischen Klinikums Braunschweig haben Experten das Patientenzimmer der Zukunft entworfen. In dem Forschungs- und Studienlabor entwickelten Fachleute aus Architektur, Materialforschung und Medizin praxistaugliche Lösungen für die Krankenhaus-Architektur. Die Bedeutung des Patientenzimmers rückte den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren in den Vordergrund - wegen der Zunahme von Infektionen mit multiresistenten Erregern und der Corona-Pandemie. Eine kluge Raumplanung solle helfen, die Übertragung gefährlicher Keime zu verhindern. Das Projekt soll fünf Jahre dauern. Dafür schlossen sich die Technische Universität Braunschweig, das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik und das Städtische Klinikum zusammen.

VIDEO: Keime: Forschende arbeiten am "Patientenzimmer der Zukunft" (1 Min)

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 1. September 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus