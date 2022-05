Stand: 18.05.2022 08:18 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach will Plan für den Herbst vorstellen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 18. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Lauterbach will in Kürze den Pandemie-Plan für den Herbst vorstellen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.452 in Schleswig-Holstein , 9.753 in Niedersachsen , 784 in Hamburg

RKI: Bundesweit 72.051 Neuinfektionen - Inzidenz bei 407,4

Lauterbach will bald Konzept für den Herbst vorlegen

Damit Deutschland möglichst gut für den weiteren Verlauf der Pandemie im Herbst vorbereitet ist, will Gesundheitsminister Karl Lauterbach bald ein entsprechendes Konzept vorstellen. Er werde in einigen Tagen einen Plan vorstellen, der eng mit dem Kanzleramt abgestimmt sei, mit dem man die Pandemie im Herbst managen wolle, sagte Lauterbach heute in einem Interview im Bayerischen Rundfunk. Es würden etwa Einkäufe von angepassten Impfstoffen vorbereitet, erklärte er. Die Impfzentren würden offen gehalten, so dass sie sofort genutzt werden könnten. Zudem werde eine Impfkampagne mit kreativen Ansätzen vorbereitet. Außerdem sollen Erkrankte schnell Medikamente bekommen.

Die Gesundheitsminister der Länder hatten am Montag auf rechtzeitige Vorbereitungen für eine neue Corona-Welle in Deutschland ab Herbst gedrungen. Gefordert wurden etwa ein mit den Ländern abgestimmter "Masterplan" und eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes. In einem einstimmig gefassten Beschluss der Länder wurde der Bund aufgefordert, das Gesetzgebungsverfahren zeitnah einzuleiten. Das erst kürzlich geänderte Infektionsschutzgesetz läuft bis 23. September.

Corona-Inzidenz in Hamburg liegt bei 373,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg 784 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 373,4 - nach 455,2 am Vortag.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

9.753 neue Corona-Fälle: Inzidenz in Niedersachsen fällt auf 555,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen für Niedersachsen 9.753 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt nun bei 555,3 - nach 609,4 am Vortag. Im Ländervergleich hat Niedersachsen nach wie vor die zweithöchste Inzidenz. Das RKI registrierte für das Bundesland zudem 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 582,4

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 582,4 gesunken. Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei 751,3. Er steht für die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst werden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt bei 4.452, eine Woche zuvor waren es 5.506. In den Krankenhäusern liegen derzeit 282 Covid-Kranke (eine Woche zuvor: 348). Von ihnen wurden 29 auf einer Intensivstation behandelt und 15 beatmet. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten weiter die Kreise Rendsburg-Eckernförde (753,4) und Nordfriesland (734,1). Die niedrigste Inzidenz hat nun Neumünster mit 398,0.

Bundesweit 72.051 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 407,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 407,4 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 437,6 gelegen (Vorwoche: 507,1; Vormonat: 808,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 72.051 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 97.010) und 174 Todesfälle (Vorwoche: 231) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Live-Ticker zur Corona-Lage am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 18. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

