Stand: 14.10.2022 07:04 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach stellt neue Impf-Kampagne vor

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 14. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Minister Lauterbach stellt heute eine neue Impf-Kampagne vor

Patientenschützer: Corona-Bürgertests wieder kostenlos anbieten

Umfrage: Mehrheit der Bundesbürger weiterhin für Isolationspflicht

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 813,4 in Niedersachsen | 587,1 in Schleswig-Holstein | 281,1 in Hamburg

RKI: Bundesweit 114.198 Neuinfektionen registriert - Inzidenz sinkt auf 760,1

Patientenschützer fordern angesichts steigender Corona-Infektionszahlen, die Bürgertests wieder kostenlos anzubieten. "Es gilt, dem Stochern im Nebel beim Infektionsgeschehen ein Ende zu setzen", sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundesregierung habe insbesondere aus Kostengründen das Testangebot "fahrlässig runtergefahren". Das aussagekräftige Corona-Radar sei damit abgeschaltet, kritisierte Brysch. Auch der Zugang zu PCR-Tests müsse wieder erleichtert werden. Bürgertests sind seit Ende Juni nicht mehr für alle gratis, sondern nur noch für bestimmte Risikogruppen und Anlässe. Zu weiteren Anlässen wie vor Veranstaltungen in Innenräumen sind sie mit drei Euro Zuzahlung zu haben.

Lauterbach stellt neue Impf-Kampagne vor

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will heute eine Impf- und Corona-Kampagne vorstellen. Man werde "mehr für das Impfen werben, was jetzt auch notwendig ist". Die Impfungen dümpelten seit Monaten vor sich hin. Am Mittwoch wurden laut Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit 97.000 Dosen gespritzt. Deutschland sei insgesamt "eigentlich sehr gut vorbereitet" auf den Herbst und Winter, so Lauterbach. Es gebe fortentwickelte Impfstoffe, die genau auf die derzeitige Omikron-Variante passten. Im Blick stehen besonders die zweiten Impf-Auffrischungen. In der Risikogruppe der über 60-Jährigen haben laut RKI bisher erst gut 28 Prozent eine vierte Spritze bekommen.

Mehrheit der Bundesbürger weiterhin für Isolationspflicht

Eine Mehrheit von 69 Prozent der Bundesbürger ist gegen eine Aufhebung der derzeit geltenden Isolationspflicht für Corona-Infizierte. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen sind es sogar 82 Prozent, wie eine Umfrage für das ARD-Morgenmagazin ergab. Nur gut jeder Vierte (28 Prozent) der Befragten war der Meinung, dass sie aufgehoben werden sollte. Diese Haltung zur Isolationspflicht entspreche der vom ARD-Deutschlandtrend vom August. Mit großer Mehrheit sprachen sich Anhänger von SPD, Grünen, CDU/CSU und Linken für die Beibehaltung der Isolationspflicht aus, wie es hieß. Anhänger von FDP und AfD seien zu etwa gleichen Teilen für und gegen das Aufheben. Für die Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut von Infratest dimap im Auftrag der ARD am 11. und 12. Oktober insgesamt 1.225 Wahlberechtigte in Deutschland über Internet und Telefon.

11.706 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Die Gesundheitsämter in Niedersachsen haben dem Robert Koch-Institut seit gestern 11.706 Corona-Neuinfektionen übermittelt (Vortag: 23.785 / Vorwoche: 16.265). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 813,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, gestern lag sie bei 871,2, am vergangenen Freitag bei 609,6. Es starben den Angaben zufolge landesweit 23 weitere Corona-Infizierte, seit Beginn der Pandemie sind in Niedersachsen demnach 10.972 Menschen an oder mit Corona verstorben.

Hamburg: Inzidenz beträgt jetzt 281,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hamburg liegt derzeit bei 281,1 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts von heute früh hervor. Gestern lag der Wert bei 302,5, heute vor einer Woche bei 236,4. Seit gestern wurden 844 neue Corona-Fälle in der Hansestadt verzeichnet (Vortag: 504 / Vorwoche: 1.813). In Hamburg wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion registriert.

RKI: Bundesweit sinkt Sieben-Tage-Inzidenz auf 760,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz aktuell mit 760,1 an - und damit etwas niedriger als gestern (793,8). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI insgesamt 114.198 neue Corona-Neuinfektionen (Vortag: 145.213 / Vorwoche: 174.112) und 165 Todesfälle (Vortag: 176 / Vorwoche: 117).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 587,1

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist nach den vorliegenden Daten im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt aktuell bei 587,1, wie die Landesmeldestelle mitteilte. Am Tag zuvor hatte der Wert bei 620,1 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden landesweit 2.974 Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es 3.711, eine Woche zuvor 4.100. Die Zahl der Patienten, die mit Corona in einer Klinik behandelt werden, liegt demnach aktuell bei 761. Eine Woche zuvor waren es 691. Auf Intensivstationen liegen 65 Patienten - 15 mehr als eine Woche zuvor. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 11,6 und damit unter dem Wert des Vortags. Eine Woche zuvor hatte sie allerdings noch 9,72 betragen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stieg in Schleswig-Holstein um 5 auf insgesamt 2.944 seit Beginn der Pandemie vor mehr als zweieinhalb Jahren.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 14. Oktober 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

