Stand: 15.02.2022 12:18 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach hält Omikron-Höhepunkt für überschritten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 15. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Lauterbach hält Höhepunkt der Omikron-Welle für überschritten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die derzeitige Infektionswelle gebrochen. "Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist überschritten - ziemlich genau an dem Tag, den ich vor einem Monat vorausgesagt hatte", sagte Lauterbach der "Bild"-Zeitung. Deshalb seien "maßvolle Lockerungen" nun möglich, fügte der Minister mit Blick auf die bevorstehenden Bund-Länder-Gespräche hinzu. Die bisher bekannt gewordenen Vorschläge zur stufenweisen Lockerung trage er "voll mit", so Lauterbach. "Mehr aber nicht, um keinen erneuten Anstieg zu riskieren." Der Gesundheitsminister hatte den Höhepunkt der Omikron-Welle vor einem Monat mithilfe eines Modells mehrerer Wissenschaftler für Mitte Februar prognostiziert. Nun zeige sich, wie gut das Modell funktioniere, so Lauterbach. Bund und Länder beraten am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Einer vorab bekannt gewordenen Beschlussvorlage zufolge sollen dabei schrittweise Lockerungen vereinbart werden, so dass zum 20. März alle tiefgreifenden Eindämmungsmaßnahmen aufgehoben werden.

3.970 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg sinkt weiter. Wie die Gesundheitsbehörde mitteilte, liegt sie jetzt bei 1.396,9 nach 1.463,8 am Vortag (Vorwoche: 1.859,1). Insgesamt wurden 3.970 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 2.133; Vorwoche: 5.244). Sowohl bei Fallzahlen als auch der Inzidenz könne wegen Verzögerungen durch das hohe Fallaufkommen der tatsächliche Wert höher liegen, teilte die Sozialbehörde mit.

Tarp: Zwei weitere Bewohner nach Corona-Ausbruch in Seniorenheim gestorben

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) sind zwei weitere Bewohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben - damit gibt es nun sechs solcher Todesfälle. Es handle sich um einen 82-Jährigen und einen 89-Jährigen, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Schleswig-Flensburg. Am Vortag war mitgeteilt worden, dass vier Bewohnerinnen im Alter von 86 bis 95 Jahren an einer Corona-Infektion gestorben sind. Angaben zu Vorerkrankungen lagen dem Kreis in allen Fällen zunächst nicht vor. Bei PCR-Tests von 86 Bewohnern sowie 87 Beschäftigten der Einrichtung waren Ende vergangener Woche 65 Bewohner und 19 Beschäftigte positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nahezu alle Bewohner und Mitarbeiter des Heimes sind den Angaben zufolge dreifach geimpft.

SH: Landesregierung will über neue Corona-Regeln informieren

Der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther (CDU), Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) informieren über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. NDR.de übertragen ab 15 Uhr live.

Landesregierung will über neue Corona-Regeln informieren Regierungschef Günther, Finanzministerin Heinold und Gesundheitsminister Garg informieren über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Wir übertragen ab 15 Uhr live.

Rechnungshof kritisiert Verlängerung von Kurzarbeit-Regelung

Der Bundesrechnungshof kritisiert die geplante Verlängerung von Sonderregelungen für das Kurzarbeitergeld und warnt vor Mitnahmeeffekten. Konjunktur und Arbeitsmarkt hätten sich in den vergangenen Monaten deutlich erholt, schreiben die Prüfer in einer Analyse für den Haushaltsausschuss des Bundestags, über die zuerst das "Handelsblatt" berichtete. "Eine Notwendigkeit, die sehr ausgabeintensiven Sonderregelungen beim konjunkturellen Kurzarbeitergeld zum wiederholten Mal zu verlängern, ist daher nicht zu erkennen." Wegen der Corona-Pandemie waren der Zugang zum konjunkturellen Kurzarbeitergeld erleichtert und die Leistungen erheblich erweitert worden. Die Bundesregierung will die Sonderregeln nun um drei weitere Monate bis Ende Juni verlängern. Die maximale Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds soll von 24 auf bis zu 28 Monate gestreckt werden. Das Kurzarbeitergeld sei nicht als längerfristige strukturelle Förderung gedacht, so der Rechnungshof. Es bestehe die Gefahr, dass nicht zukunftsfähige Betriebe künstlich am Leben erhalten würden.

Hamburg: Neues Projekt für Schulkinder mit psychischen Problemen

Das Problem hat sich durch Corona verschärft: Viele Kinder und Jugendliche kämpfen mit psychischen Problemen. In Hamburg ist jetzt ein Projekt angelaufen, mit dem ihnen schneller geholfen werden soll.

Neues Projekt für Schulkinder mit psychischen Problemen in Hamburg Mit "DreiFürEins" soll Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen schulnah und schnell geholfen werden können.

Knapp 40 Prozent der Betriebe im Januar von Arbeitsausfällen betroffen

Corona-Infektionen, Quarantänezeiten oder die Abwesenheit von Eltern wegen geschlossener Betreuungseinrichtungen haben zu Beginn des Jahres zu zahlreichen Arbeitsausfällen geführt. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren im Januar knapp 40 Prozent der Betriebe von Arbeitsausfällen betroffen. Mehr als die Hälfte dieser Betriebe berichtete demnach, dass die Ausfälle zu mittleren oder großen Problemen in ihren Betriebsabläufen führten. Für das gesamte erste Jahr der Corona-Pandemie hatte laut IAB etwa die Hälfte der Betriebe von Corona-bedingten Arbeitsausfällen berichtet. Dass es nun allein für Januar 2022 fast 40 Prozent seien, zeige "die aktuell sehr angespannte Personalsituation der Betriebe in der Omikron-Welle", erklärte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger. Vor allem größere Betriebe seien deutlich häufiger von Arbeitsausfällen betroffen. Außerdem mussten insbesondere Betriebe im Bildungs-, Gesundheits-, und Sozialwesen unerwartete Arbeitsausfälle hinnehmen: Der Bereich sei die einzige Branche, in der mit 56 Prozent eine Mehrheit aller Betriebe von unerwarteten, Corona-bedingten Beschäftigtenausfällen betroffen ist, so das Forschungsinstitut.

Umfrage: Menschen planen wieder mehr Urlaubsreisen

Im dritten Jahr der Coronapandemie planen einer Umfrage zufolge mehr als 50 Prozent der Menschen in Deutschland wieder eine längere Urlaubsreise. "Bereits jetzt ist sich mehr als jeder zweite Deutsche (57 Prozent) sicher, dieses Jahr in den Urlaub zu fahren. Dieses entspricht 27 Prozent mehr als noch vor zwölf Monaten", so die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT). Die Stiftung ließ für ihre jüngste Tourismusanalyse nach eigenen Angaben im Dezember und Januar mehr als 3.000 Menschen über 18 zu ihren Reisen im vergangenen Jahr und ihren Urlaubsplänen für dieses Jahr befragen.

Tourismusanalyse: Reiselust kehrt langsam zurück Jeder zweite ist im zweiten Pandemie-Jahr verreist, im Schnitt für mindestens fünf Tage.

Arbeitgeber wollen zuverlässige Öffnungsperspektive

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Kurs in der Corona-Pandemie für eine zuverlässige Öffnungsperspektive ausgesprochen. "Deutschland braucht jetzt einen Öffnungs-Booster", erklärte Dulger in Berlin. "Nur solche Maßnahmen sollten aufrechterhalten werden, die wirksam, notwendig und angemessen sind. Es ist Zeit für verhältnismäßige Regelungen, welche die Unternehmen und Ihre Beschäftigten nicht weiter belasten und für Planbarkeit sorgen." Die gesetzlichen Vorgaben für den Infektionsschutz in Unternehmen müssten angemessen angepasst werden und der hohe Aufwand der Unternehmen für Corona-Schutzmaßnahmen müsse deutlich reduziert werden. "Die deutsche Wirtschaft braucht dringend Rechtssicherheit, um Aufschwung und Stabilität in allen Branchen zu gewährleisten."

Sinkende Zahlen: Bioinformatiker spricht von Sättigungseffekt

Das Brechen der Omikron-Welle ist aus Sicht des Bioinformatikers und Expertenrat-Mitglieds Lars Kaderali mit einer Art Sättigungseffekt zu erklären. "Mit der steigenden Zahl von Genesenen findet das Virus immer weniger Menschen, die noch für eine Infektion empfänglich sind", sagte der Greifswalder Wissenschaftler auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Mit veränderten Regelungen, etwa durch Lockerungen der Corona-Maßnahmen, könnten sich allerdings neue Kontaktnetzwerke ergeben, in denen die Virusverbreitung doch wieder Fahrt aufnimmt. In Dänemark beispielsweise stiegen die Zahlen nun wieder. Kaderali sprach sich deshalb für vorsichtige Lockerungen aus. Auch mögliche Effekte durch die Ausbreitung des Omikron-Subtyps BA.2 seien noch nicht eingepreist. Relativ gesichert von einem ruhigeren Fahrwasser ausgehen könne man erst ab etwa April, wenn auch saisonale Effekte die Virusausbreitung bremsen, sagte Kaderali.

Live ab 12.30 Uhr: Hamburger Senat zu Lockerungen der Corona-Regeln

Hamburg wird sich an die Beschlüsse halten, auf die sich die Länderchefinnen- und chefs am Mittwoch einigen. Erste Lockerungen gibt es voraussichtlich schon zum kommenden Wochenende. Das wird voraussichtlich auch Thema der Landespressekonferenz sein, die NDR.de ab 12.30 Uhr überträgt.

Hamburg: Senat berät über Lockerungen der Corona-Regeln Vor der Bund-Länder-Runde deuten sich Lockerungen an. Was macht Hamburg? Die Landespressekonferenz jetzt im Livestream.

Mediziner kritisieren vorgeschlagenen Öffnungsplan der Bund-Länder-Runde

Gesundheitsexperten haben die Beschlussvorlage zu Lockerungen in der Corona-Pandemie kritisiert. Der Virologe Klaus Stöhr rief die Regierungschefs von Bund und Ländern in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) zu schnelleren Lockerungen - vor allem im Einzelhandel und der Gastronomie - auf, da es in diese Bereiche "nie Hotspots waren". Der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnte hingegen in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass die Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten im Moment steigen. Als ebenfalls problematisch wertete er, dass die Lockerungen an ein festes kalendarisches Datum geknüpft seien, "denn das Virus kümmert sich nicht um den kalendarischen Frühlingsanfang". Die Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßte in der "Rheinischen Post" vorsichtige Lockerungen - wenn an der allgemeinen Impfpflicht festgehalten wird. "Wir brauchen politische Weichenstellungen, die dafür sorgen, dass wir für den Winter gerüstet sind", sagte DKG-Chef Gerald Gaß. Die Beschlussvorlage beinhaltet einen Drei-Stufen-Plan, der einen Wegfall aller Schutz-Maßnahmen außer der Maskenpflicht bis zum 20. März vorsieht.

MV: Tourismusverband hofft vor Saisonstart auf mehr Planungssicherheit

Der Tourismusverband in Mecklenburg-Vorpommern erwartet von der am Mittwoch anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz mehr Planungssicherheit für anstehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Aktuell erlebe man in der Branche einen gefühlten Lockdown, da es trotz der verhältnismäßig geringen Beschränkungen eine große Zurückhaltung der Kundinnen und Kunden gibt, vor allem was die Buchungen angeht, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf den Saisonstart um Ostern verwies er auf die bereits vorgebrachten Vorschläge des Verbands für stufenweise Lockerungen. Demnach könnte aus Sicht des Verbandes zunächst eine 3G-Regelung für Innenbereiche mit Corona-Test bei Anreise und einer Befreiung für vollständig Geimpfte in Kraft treten. Aktuell gilt im Nordosten die 2G-plus-Regelung, wonach nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen Corona-Test empfangen werden können. Für frisch Genesene, frisch doppelt Geimpfte sowie Geboosterte gilt eine Ausnahme von der Testpflicht.

Inzidenz in Niedersachsen sinkt erneut - auf 1.182,7

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen insgesamt 11.725 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 4.515; Vorwoche: 14.601). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 1.191,9 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf 1.182,7 (Vorwoche: 1.169). Zudem wurden 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert. Damit stieg die Zahl der Todesfälle insgesamt auf 7.266.

Ab 13 Uhr live: Pressekonferenz zur Lage in Niedersachsen

Heute informiert der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung wieder in seiner wöchentlichen Pressekonferenz zur Pandemie-Lage. NDR.de überträgt die Veranstaltung ab 13 Uhr live im Videostream.

Live: Niedersachsens Krisenstab informiert über Corona-Lage Themen könnten eine zeitnahe Exit-Strategie und der Novavax-Start sein. NDR.de überträgt heute ab 13 Uhr im Livestream.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ist am dritten Tag infolge gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 1437,5 an. Gestern lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1459,8, vor einer Woche bei 1441. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 159.217 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 169.571 Ansteckungen. Die Zahlen haben allerdings offenbar nur begrenzte Aussagekraft. Experten sagen, es gebe vermutlich viele Fälle, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, weil in vielen Regionen die Testkapazitäten am Limit seien.

Tausende Menschen demonstrieren in MV gegen Corona-Maßnahmen

Rund 8.500 Menschen haben gestern Abend in Mecklenburg-Vorpommern gegen überzogene Corona-Maßnahmen und eine Ausweitung der Impfpflicht protestiert. Das waren weniger als in der Vorwoche. Aktionen gab es in mehr als 20 Städten. Die größte Versammlung gab es laut Polizei mit etwa 1.200 Teilnehmenden in Schwerin. Etwa 1.000 Protestteilnehmer wurden aus Neubrandenburg gemeldet. Weitere etwa 1.300 Menschen protestierten in anderen Städten der Mecklenburgischen Seenplatte, dazu kamen Hunderte in Vorpommern. In Rostock zogen unter anderem mehrere Hundert Demonstranten durch die Südstadt. In den meisten Städten verliefen die Proteste ohne größere Zwischenfälle. Einige Demos waren allerdings nicht angemeldet.

Erneut Tausende bei Demonstrationen gegen Corona-Politik Die größte Versammlung gab es laut Polizei mit etwa 1.200 Teilnehmenden in Schwerin.

MV-Kabinett tagt zu Corona - Noch keine weiteren Lockerungen geplant

Einen Tag vor dem Bund-Länder-Gipfel zu Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen kommt die Landesregierung am Vormittag in Schwerin zu ihrer turnusmäßigen Sitzung zusammen. Bei den Kabinettsberatungen ist diesmal nicht mit Änderungen an den in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Corona-Regelungen zu rechnen. Beobachter gehen davon aus, dass die rot-rote Koalition zunächst die Gespräche mit dem Bund abwartet, ehe sie die Corona-Landesverordnung erneut anpasst. Nach den jüngsten Lockerungen für Kultur, Sport und Handel im Nordosten dringt vor allem die Tourismuswirtschaft samt Gastronomie auf eine Abmilderung der bislang geltenden Beschränkungen.

Kita-Testpflicht in Niedersachsen startet

Für den Kita-Besuch brauchen Kinder ab drei Jahren künftig dreimal wöchentlich einen negativen Corona-Test. Heute beginnt in Niedersachsen eine entsprechende Test-Pflicht, die die Regierung aus SPD und CDU eingeführt hat. Laut Kultusministerium soll in der Regel zu Hause getestet werden, bevor das Kind das Haus verlässt. Die Tests werden von den Einrichtungen gestellt und sind kostenlos. Da Kita-Kinder noch sehr klein sind, sollen gewöhnlich die Eltern das Testen übernehmen. Diese sollen dann auch das negative Testergebnis gegenüber der Kita oder Kindertagespflege bestätigen.

AUDIO: Corona-Testpflicht in Kitas in Niedersachsen startet (4 Min) Corona-Testpflicht in Kitas in Niedersachsen startet (4 Min)

Schleswig-Holstein meldet 3.513 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat sich kaum gegenüber dem Vortag verändert. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner lag bei 755,2 - nach 752,6 am Vortag. Vor einer Woche hatte die Landesmeldestelle in Kiel einen Wert von 868,9 gemeldet. Die Gesundheitsbehörde meldete 3.513 bestätigte Neuinfektionen. Genau eine Woche zuvor waren es 4.017 gewesen. Die Hospitalisierungsinzidenz sank auf 5,32 (Wochenende: 6,05.) 344 Patienten lagen mit Corona in Krankenhäusern, 48 davon auf Intensivstationen. Derzeit werden 32 Patienten beatmet.

Ab 4. März offenbar stufenweise Lockerungen

Deutschland steuert auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu: Eine Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch sieht einen Drei-Stufen-Plan vor, der einen Wegfall vieler Maßnahmen außer der Maskenpflicht bis zum 20. März beinhaltet. Als erstes sollen die Bestimmungen für private Treffen und den Einzelhandel gelockert werden. Einen sogenannten Freedom-Day wird es wohl nicht geben, denn Bund und Länder wollen "vorsichtig" bleiben, meint Reporterin Kerstin Dausend.

VIDEO: Corona-Lockerungen sollen ab März kommen (4 Min)

