Stand: 10.12.2021 08:48 Uhr Corona-News-Ticker: Lauterbach hält Bußgelder bei Impfpflicht für unvermeidbar

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 10. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Lauterbach für allgemeine Corona-Impfpflicht

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringt auf eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Diese gehöre zu den zwei Dingen, die aus der Corona-Krise herausführen können, sagte Lauterbach dem "Spiegel": "Das zweite ist eine erfolgreiche Boosterkampagne." Adressaten der Impfpflicht seien jene Menschen, die durch medizinische Argumente nicht erreicht werden. "Ins Gefängnis muss niemand. Aber die Verhängung von Bußgeldern ist unvermeidbar", sagte der SPD-Politiker. Zur Höhe der Strafe wollte Lauterbach sich nicht festlegen. Man müsse mit Psychologen und Ökonomen reden, ab wann Strafen eine Wirkung erzielen. Wenn jemand nicht zahlt, müssten die Bußgelder erhöht werden.



Bundestag und Bundesrat stimmen heute über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes ab, die erstmals eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Gruppen vorsieht. Über eine allgemeine Impfpflicht soll im nächsten Jahr im Bundestag fraktionsübergreifend beraten und entschieden werden.

Masken schützen besser als anfangs gedacht

Nach fast zwei Jahren Pandemie mussten einige anfängliche Vermutungen zu sinnvollen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus inzwischen revidiert werden. So ist etwa das Desinfizieren von Oberflächen wenig nützlich, da Experten mittlerweile recht sicher sind, dass der Hauptübertragungsweg die Luft ist. Masken haben deshalb offenbar eine höhere Schutzfunktion als anfangs angenommen: Eine Studie des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation bescheinigt FFP2-Masken einen extrem hohen Schutz vor einer Corona-Infektion. Entscheidend sei die korrekte Tragweise.

AUDIO: Studie zur Effektivität von verschiedenen Masken (5 Min) Studie zur Effektivität von verschiedenen Masken (5 Min)

Gefälschte Impfpässe: Geschäftemacher und Nutznießer

In vielen Freizeit- und Shopping-Möglichkeiten gilt: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Einige Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen möchten, versuchen daher, sich auf illegalem Weg einen Impfnachweis zu beschaffen und zahlen 200 Euro oder mehr dafür. Die Menschen, die jetzt eine solche Straftat begehen, galten bis dahin meist als "völlig unbescholten", erzählten Ermittler in Osnabrück dem NDR. NDR Reporter haben westlich von Hamburg einen Mann aufgesucht, der mit dem Fälschen von Impfnachweisen Geschäfte macht.

AUDIO: Das Geschäft mit den gefälschten Impfausweisen (6 Min) Das Geschäft mit den gefälschten Impfausweisen (6 Min)

Hamburg: Haushaltslage verzögert "Angebotsoffensive" für HVV

In Hamburg stockt der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wegen der Corona-Pandemie. Nach Informationen von NDR 90,3 wird die "Angebotsoffensive" beim HVV-Fahrplan auch kommendes Jahr auf Eis gelegt.

Weitere Informationen HVV: Fahrplan-Ausbau stockt wegen Corona Auf dem Weg zum "Hamburg-Takt" müssten die Fahrpläne schnell ausgebaut werden. Doch die Pandemie wird auch hier zum Problem. mehr

Niedersachsen: Finanzielle Hilfen bei Investitionen in die Gastronomie

Weil Restaurants in der Pandemie über Monate geschlossen hatten, gingen bei vielen Gastronomen die Verluste an die finanziellen Reserven. Dann noch Geld für Investitionen aufzubringen, kann schwierig sein. Bis zu 80.000 Euro Unterstützung können niedersächsische Gastronomen bei Investitionen von heute an beantragen. Laut Wirtschaftsministerium stehen dafür insgesamt 55 Millionen Euro zur Verfügung. Das bereits in der Vergangenheit aufgelegte Gaststättenförderprogramm wurde mit dieser Summe wieder reaktiviert.

Lage an Schulen in Hamburg laut Behörde stabil

Die Corona-Lage an den staatlichen Schulen in der Hansestadt Hamburg ist laut Angaben der Schulbehörde zurzeit stabil. In den vergangenen zehn Tagen sind dort 960 Infektionen gemeldet worden - rund 80 davon bei Lehrkräften. Vor einer Woche hatte die Gesamtzahl der Neuinfektionen schon einmal über 1.000 gelegen. Hamburg steht im Ländervergleich günstig da. Prozentual weniger infizierte Schüler melden nur Schleswig-Holstein und Niedersachsen, wie aus den aktuellen Zahlen der Kultusministerkonferenz hervorgeht. Unter 0,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind in Hamburg in den vergangenen Tagen als infiziert gemeldet worden. In Sachsen sind es fast zehn Mal so viele.

Niedersachsen: Ergebnisse zu weiteren Omikron-Verdachtsfällen erwartet

Nach zwei bestätigten Corona-Infektionen mit der Omikron-Variante im Landkreis Wolfenbüttel stehen nun zwei Verdachtsfälle in der Region Hannover im Blickpunkt. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) rechnet für heute mit den Ergebnissen der Sequenzierungen bei beiden Proben. Nach Angaben der Region Hannover war eine Person Ende November mit Symptomen von einer Reise zurückgekehrt. Zum zweiten Verdachtsfall soll kein direkter Kontakt bestanden haben. Sollte sich bestätigen, dass die Omikron-Linie deutlich infektiöser ist als die Delta-Variante, geht NLGA-Präsident Fabian Feil davon aus, dass sie sich auch in Niedersachsen durchsetzen wird. Welche genauen Auswirkungen die Variante hat, steht aber noch nicht fest. Nach jüngsten Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist sie bereits in mindestens 57 Ländern nachgewiesen worden. Bei den beiden schon bestätigten Omikron-Fällen in Niedersachsen handelt es sich um Reiserückkehrer aus Südafrika.

Weitere Informationen FAQ: Was über die neue Coronavirus-Variante Omikron bekannt ist Wissenschaftlern bereitet die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Mutante B.1.1.529 Sorge. Was wir bisher über die Omikron-Variante wissen. mehr

Niedersachsen: Inzidenz noch einmal leicht gesunken

Das Robert Koch-Institut (RKI) am am frühen Morgen auch die aktuellen Corona-Zahlen für das Bundesland Niedersachsen veröffentlicht. Demnach sank die Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche von 198,7 gestern leicht auf 197,6 (Vorwoche: 205,9). Die Zahl der binnen 24 Stunden neu registrierten Corona-Fälle wird mit 2.845 angegeben (Vortag: 3.304 / Vorwoche: 3.282). Mit 20 weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg die Gesamtzahl der Opfer in Niedersachsen seit Beginn der Pandemie auf 6.533.

Schwesig mahnt wegen Corona-Lage im Nordosten zur Vorsicht

Trotz der aktuell leicht rückläufigen Corona-Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern mahnt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zur Vorsicht. "Im Gegenteil, die Lage ist weiter ernst. Wir haben hohe Infektionszahlen gerade bei Ungeimpften", sagte sie gestern Abend im Anschluss an die digitale Ministerpräsidentenkonferenz in Schwerin. Vor allem gebe es eine Belastung in den Krankenhäusern des Landes. Es sei aktuell nicht möglich, Corona-Patienten aus anderen Bundesländern aufzunehmen und es würden verschiebbare Operationen abgesagt. Schwesig appellierte an die Bevölkerung: "Jede und jeder, der es kann, sollte sich mit einer eigenen Impfung schützen vor einer schweren Erkrankung." Corona dürfe nicht unterschätzt werden, auch nicht von Jüngeren.

Weitere Informationen Schwesig kündigt Wirtschaftshilfen für Gastronomie und Schausteller an Umsatzrückgänge, etwa wegen der abgesagten Weihnachtsmärkte, müssten aufgefangen werden, so die Regierungschefin von MV nach der Ministerpräsidentenkonferenz. mehr

RKI registriert 61.288 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 413,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche aktuell mit 413,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 422,3 gelegen, vor einer Woche bei 442,1 und vor genau einem Monat bei 232,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 61.288 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 70.611 / Vorwoche: 74.352). Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 484 Todesfälle verzeichnet - vor einer Woche waren es 390 Todesfälle. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie in Deutschland an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 104.996.

Scholz und Länder halten sich Corona-Verschärfungen zu Weihnachten offen

Geschwindigkeit beim Impfen - und möglichst kein weihnachtlicher Lockdown, das sind die Kernaussagen der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Auf der MPK wurden keine neuen Maßnahmen beschlossen; auch zu Weihnachten soll es nach jetzigem Stand keine verschärften Kontaktbeschränkungen geben. Scholz sagte, eine Sitzung des neuen Krisenstabs mit den Ländern solle in der kommenden Woche stattfinden, um weitere Impfangebote zu unterstützen. Zusammen mit dem kommende Woche ebenfalls erstmals tagenden neuen Expertenrat werde man sich außerdem anschauen, ob die zuletzt beschlossenen Maßnahmen greifen würden, sagte Scholz. "Notfalls kurzfristig" könnten dann neue weitere Diskussionen und Entscheidungen auf der Tagesordnung stehen - auch in Hinblick auf die Feiertage. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bekräftigte seine Forderungen nach einer Art "Weihnachtsruhe" und kündigte einen eigenen Kurs für das Land an.

Der neue Bundeskanzler Scholz betonte, dass die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz von vergangener Woche umgesetzt würden. Dazu zählt unter anderem eine bundesweit einheitliche 2G-Regel für den Einzelhandel (ausgenommen Supermärkte und andere Läden des täglichen Bedarfs) sowie für Restaurants, Kultur- und Freizeit-Veranstaltungen. Beschlossen wurden zudem neue Kontaktbeschränkungen: Sobald Ungeimpfte beteiligt sind, darf sich nur ein Haushalt mit zwei weiteren Personen eines weiteren Haushalts privat treffen.

AUDIO: Bund und Länder beschließen keine verschärften Corona-Maßnahmen (3 Min) Bund und Länder beschließen keine verschärften Corona-Maßnahmen (3 Min)

Infektionsschutzgesetz: Bundestag stimmt über Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen ab

Bundestag und Bundesrat sollen weitere Corona-Regelungen beschließen. Die Gesetzespläne der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen sehen die Einführung einer Impfpflicht für Personal in Einrichtungen mit besonders schutzbedürftigen Menschen wie Kliniken und Pflegeheimen vor. Beschäftigte sollen bis 15. März 2022 Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen - oder Arzt-Bescheinigungen, dass man nicht geimpft werden kann. Außerdem sollen auch Apotheker, Zahnärzte und Tierärzte befristet dazu berechtigt werden, Menschen gegen Corona zu impfen. Die Gesetzesänderungen zielen außerdem darauf ab, Eindämmungsmöglichkeiten der Länder bei sehr hohen Infektionszahlen zu ergänzen und zu verlängern. Geregelt werden soll all dies im Zuge der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes, das Bundestag und Bundesrat heute verabschieden wollen.

"Hand in Hand für Norddeutschland": Großer Spendentag zugunsten des Kinderschutzbundes

"Hand in Hand für Norddeutschland" widmet sich in diesem Jahr Kindern in unserer Gesellschaft, die ganz besonders unter der Corona-Pandemie und ihren Folgen leiden. Partner der NDR Benefizaktion sind die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes. Die mehrwöchige Aktion endet heute mit dem großen Spendentag. Prominente und Beschäftigte des NDR nehmen von morgens bis abends telefonisch Ihre Spenden entgegen. Die kostenlose Spenden-Hotline lautet (08000) 637 000. Auch darüber hinaus können Sie noch spenden: Das Spendenkonto ist bis zum 31. Januar 2022 geöffnet.

Weitere Informationen NDR Benefizaktion: Alle Telefonnummern und Infos zum Spendentag Hilfen für Kinder in der Pandemie: Prominente und Beschäftigte des NDR nehmen heute telefonisch Ihre Spenden entgegen. mehr

ARD-Deutschlandtrend: 70 Prozent wollen Kontakte zu Weihnachten einschränken

Während der Weihnachtsfeiertage wollen einer Umfrage zufolge 70 Prozent der befragten Wahlberechtigten ihre privaten Kontakte wegen der angespannten Corona-Lage einschränken. Dies zeigt der ARD-Deutschlandtrend von Infratest-dimap. Zwölf Prozent wollen demnach ihre Kontakte sehr stark einschränken, 27 Prozent stark und 31 Prozent weniger stark. Jeder vierte Befragte (26 Prozent) will hingegen auf Besuche und Kontakte nicht verzichten. Als im Dezember 2020 während der Feiertage sehr strenge Corona-Maßnahmen galten, hatten den Angaben zufolge 83 Prozent angekündigt, weniger Menschen zu treffen.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 156,9

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 837 Neuinfektionen registriert. Gestern waren es 928, vor einer Woche 700 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist im Vergleich zum Vortag von 152,4 auf 156,9 gestiegen. Vor einer Woche lag der Wert bei 151,0. Die Hospitalisierungsinzidenz ist im Vergleich zum Vortag von 3,50 auf 3,37 gesunken. Der Wert besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken kamen.

Stiko will Impfung für vorerkrankte Kinder ab fünf Jahren empfehlen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will die Corona-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten empfehlen. Für alle anderen Kinder soll eine Impfung bei "individuellem Wunsch" möglich sein, so das unabhängige Expertengremium des Robert Koch-Instituts. Bisher werden nur über Zwölfjährige in Deutschland regulär gegen Covid-19 immunisiert.

VIDEO: Stiko befürwortet Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen (5 Min)

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Schönen guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Freitag, 10. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.