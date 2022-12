Stand: 09.12.2022 06:51 Uhr Corona-News-Ticker: Landtag in MV debattiert über Maßnahmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 9. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Landtag berät über Ende der Masken- und Isolationspflicht

Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden: 431,8 in Niedersachsen ; 280,3 in Schleswig-Holstein und 208,2 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 219,9 - 35.826 Neuinfektionen

Ministerin Hamburg: Lockdowns an Schulen "definitiv" Geschichte

Niedersachsens Schülerinnen und Schüler müssen nach Worten von Kultusministerin Julia Willie Hamburg keine erneuten Corona-Lockdowns mehr befürchten. Auf die Frage, ob die Lockdowns an den Schulen endgültig Geschichte seien, antwortete die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur: "Ja, definitiv." Hamburg begründete dies damit, dass sich die Pandemie zunehmend zu einer Endemie entwickele, die Infektionswellen flachten also ab. "Viele Kinder hatten schon Kontakt mit dem Virus, es gibt Impfmöglichkeiten. Die Schulen sind insofern nicht mehr so stark betroffen wie in den letzten Jahren", sagte die Ministerin. "Trotzdem werden wir den Schulen über den Jahreswechsel weiter Schnelltests zur Verfügung stellen." Weitere Maßnahmen seien derzeit nicht nötig, zumal die Schulen gute Hygienekonzepte hätten. "Den Kindern tut die Normalität sehr gut. Wenn es weitere Mutationen geben sollte, werden wir die Lage neu bewerten", sagte Hamburg.

Masken- und Isolationspflicht: Landtag MV debattiert über Corona-Maßnahmen

Bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr spricht der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern heute über die geltenden Corona-Maßnahmen. Es liegen mehrere Anträge der Opposition vor, die Corona-bedingte Masken- und Isolationspflicht nach dem Beispiel anderer Bundesländer auch in Mecklenburg-Vorpommern rasch aufzuheben. In Sachsen-Anhalt ist die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs gestern gefallen. Es ist das erste Bundesland, das auf die Regel verzichtet. In Bayern soll die Maskenpflicht im Öffentlicher Personennahverkehr am Sonnabend enden. Schleswig-Holstein will sie Ende des Jahres auslaufen lassen und hat die Isolationspflicht für Infizierte bereits Mitte November aufgehoben. Wer positiv getestet ist, soll stattdessen künftig für fünf Tage außerhalb der eigenen Wohnung eine Maske in Innenräumen tragen. Auch Hessen, Bayern und Baden-Württemberg haben die Isolationspflicht bereits beendet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 280,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 280,3 (Vortag: 261,4 / Vorwoche: 239,3), wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden 1.473 neue Corona-Infektionen erfasst (Vortag: 1.669 / Vorwoche: 1.268).

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen jetzt bei 431,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 431,8 (Vortag: 423,6 / Vorwoche: 397,1). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 34.659 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 8.078/ Vorwoche: 5.778). Es wurden 39 weitere Todesfälle verzeichnet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 208,2

In Hamburg wurden laut RKI 890 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 902 / Vorwoche: 655). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 208,2 (Vortag: 198,3 / Vorwoche: 212,1).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 219,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 219,9 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 214,2 gelegen (Vorwoche: 205,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 35.826 Corona-Neuinfektionen (gestern: 40.256 / Vorwoche: 30.420) und 167 Todesfälle (Vorwoche: 166) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Freitag startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Freitag, 9. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus