Stand: 08.07.2022 06:53 Uhr Corona-News-Ticker: Landesrechnungshof bemängelt MV-Schutzfonds

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 8. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Landesrechnungshof: Corona-Schutzfonds in MV gesetzeswidrig

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 14.002 in Niedersachsen, 5.368 in Schleswig-Holstein , 2.956 in Hamburg

RKI: Bundesweit 117.732 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 699,5

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder an

Das Robert Koch-Institut hat am Morgen auch die aktuellen Corona-Zahlen für Hamburg veröffentlicht: Demnach stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 633,2 - am Vortag hatte der Wert bei 607,1 gelegen. Innerhalb eines Tages wurden 2.965 neue Corona-Fälle offiziell bestätigt - etwas mehr als am Vortag (2.920). Drei Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion.

Niedersachsen: RKI meldet deutlich weniger Neuinfektionen als gestern

In Niedersachsen sind landesweit 14.002 neue Corona-Fälle registriert worden - das geht aus den heutigen Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Gestern hatte die Bundesbehörde 17.457 Fälle vermeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 924,9 von gestern 922,1. Mit 13 weiteren bestätigten Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen liegt die Gesamtzahl seit Pandemie-Beginn in Niedersachsen nun bei 9.758.

Offenbar keine Sanktionen für ungeimpfte Pflegekräfte

Die Gesundheitsämter sollen gegen Impfverweigerer Bußgelder verhängen oder ihnen die Beschäftigung verbieten. Seit Mitte März gilt die Impfpflicht für Pflegekräfte. Doch bisher ist dem Gesundheitsministerium in Mecklenburg-Vorpommern kein Fall bekannt geworden, in dem eine Kommune durchgegriffen hätte.

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern weigern sich, Erkenntnisse über ungeimpfte Pflegekräfte dem Gesundheitsministerium mitzuteilen.

Landesrechnungshof: Corona-Schutzfonds in MV gesetzeswidrig

Der milliardenschwere Schutzfonds in Mecklenburg-Vorpommern zur Bewältigung der Corona-Pandemie ist nach Einschätzung des Landesrechnungshofes in Schwerin gesetzeswidrig. Viele der mit den Notkrediten finanzierten Maßnahmen hätten keinen Bezug zur Pandemie, urteilt die Prüfbehörde in einem 150-seitigen Sonderbericht. Mit dem kreditfinanzierten Sonderfonds werde die seit 2020 geltende Schuldenbremse unterlaufen. Zudem schränke er das Budgetrecht des Parlaments ein. Das Land hatte 2020 auf dem ersten Höhepunkt der Pandemie insgesamt 2,85 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Zwar sei eine notlagenbedingte Kreditaufnahme für den MV-Schutzfonds legitim, dennoch müsse ein sachlicher und zeitlicher Bezug der vorgesehenen Maßnahmen zur jeweiligen Notlage, in dem Fall zur Corona-Pandemie, erkennbar sein, erklärte Rechnungshof-Präsidentin Martina Johannsen. Als Beispiele nannte Johannsen das Schulbauprogramm, für das im MV-Schutzfonds 100 Millionen Euro eingeplant sind, das Sondervermögen für die Universitätsmedizinen im Umfang von 360 Millionen Euro sowie das Digitalisierungspaket mit einem Volumen von insgesamt 400 Millionen Euro. Eine Vielzahl der Projekte sei bereits vor der Pandemie geplant gewesen und könne somit eigentlich nicht mit dem Schutzfonds abgewickelt werden.

Auf Antrag der oppositionellen AfD-Landtagsfraktion befasst sich auch das Landesverfassungsgericht in Greifwald mit der Rechtmäßigkeit des MV-Schutzfonds. Ein Urteil wird für Ende August erwartet.

Bundesweite Inzidenz 699,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 699,5 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 117.732 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 113.099) und 131 Todesfälle (Vorwoche: 84) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein geht weiter zurück. Nach Angaben der Landesmeldestelle beträgt die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 922,1. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz bei 1048,2 gelegen. Neu gemeldet wurden 5.368 laborbestätigte Corona-Fälle, eine Woche zuvor waren es 5753 und damit 385 mehr. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. In den Krankenhäusern wurden 469 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt, 32 Corona-Patienten lagen auf den Intensivstationen. Im bundesweiten Vergleich ist Schleswig-Holstein den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge weiterhin das Land mit der höchsten Corona-Inzidenz.

Während die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt, steigt die Hospitalisierungsrate auf nun 9,69. Auch fünf Todesfälle wurden gemeldet.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Freitag, 8. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

