Stand: 13.06.2021 08:55 Uhr Corona-News-Ticker: Lambrecht stellt Maskenpflicht infrage

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 13. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die wichtigsten Meldungen von Sonnabend können Sie im Ticker von gestern nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesjustizministerin Lambrecht stellt Maskenpflicht infrage

Inzidenz nun auch in Niedersachsen unter zehn

Große öffentliche Impfaktion bei MV Werften in Wismar

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 87 in Niedersachsen , 33 in Schleswig-Holstein

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 17,3

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

Viele Feiernde in Hamburg und Kiel

Viele Menschen haben sich gestern Abend wieder in Hamburger und Kieler Parks versammelt. "Es gab hier und dort größere Ansammlungen, aber es war nicht problematisch", sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei am Morgen. So hätten sich am Falkensteiner Ufer in Blankenese sowie in den angrenzenden Parks etwa 400 bis 500 Jugendliche aufgehalten. Auch im Stadtpark seien insgesamt 1500 bis 1800 Menschen gewesen, darunter vermehrt jugendliche Gruppen. Wie die Polizei mitteilte, habe es Ansprachen gegeben, teilweise auch Platzverweise, mehrere Strafanzeigen, eine vorläufige Festnahme und ruhestörenden Lärm. Allerdings sei die Lage nicht mit den letzten Tagen vergleichbar gewesen, es gab keine größeren Einsätze. Im Schanzenviertel herrschte zudem weiterhin Alkoholverbot. Auch in Kiel haben sich nach Angaben der Polizei etwa 500 Menschen im Schrevenpark aufgehalten. Sie feierten bei lauter Musik, sodass es zu Beschwerden wegen Ruhestörung kam und Musikanlagen sichergestellt worden seien.

Lambrecht stellt Maskenpflicht zur Debatte

Angesichts der abflauenden Corona-Pandemie hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) die Länder aufgefordert, die weitere Fortdauer der Maskenpflicht zu überprüfen. Die Länder müssten klären, "ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig ist, wenn die Inzidenzzahlen niedrig sind und weiter sinken", sagte Lambrecht der "Bild am Sonntag". "Das gilt auch für die Schulen, denn Schülerinnen und Schüler sind von der Maskenpflicht besonders betroffen." Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki forderte sogar ein komplettes Ende der Maskenpflicht. "Bei einer klaren Inzidenz unter 35 darf der Staat gar keine Grundrechte pauschal für alle Bürger einschränken. Die allgemeine Maskenpflicht müsste daher bei strenger Auslegung des Infektionsschutzgesetzes aufgehoben werden, erst recht draußen", sagte der FDP-Politiker dem Blatt. In Dänemark ist die Maskenpflicht von morgen an außerhalb von Bussen und Bahnen überall aufgehoben.

SH: 2021 bislang 730 Millionen Euro Wirtschaftshilfe gezahlt

Von Januar bis Mai sind in Schleswig-Holstein mehr als 730 Millionen Euro Corona-Wirtschaftshilfen ausgezahlt worden. Darunter waren 136 Millionen Euro November- und 196 Millionen Euro Dezemberhilfen, wie Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) mitteilte. Weiter seien 34 Millionen Euro Überbrückungshilfe II und 261 Millionen Euro Überbrückungshilfe III ausgezahlt worden. Bei der Neustarthilfe lag der Betrag bis Ende Mai bei 34 Millionen Euro. Aus weiteren Programmen wie den KfW-Corona-Hilfen und mehreren Landesprogrammen flossen den Angaben zufolge in den ersten fünf Monaten des Jahres in Schleswig-Holstein 71 Millionen Euro. "Bei der Auszahlung der Corona-Hilfen haben wir noch mal deutlich zugelegt. Mehr als 90 Prozent der Anträge sind über alle Programme hinweg inzwischen ausgezahlt", sagte Buchholz. Die Antragsfrist für mehrere Corona-Hilfsprogramme wurde nach Buchholz' Angaben verlängert und die Förderbedingungen im Sinne von Unternehmen und Selbstständigen stellenweise angepasst.

Auch Niedersachsens Inzidenzwert fällt unter zehn

Nach Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz nun auch in Niedersachsen unter die Marke von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gefallen. Wie aus Daten des Landesgesundheitsministeriums hervorgeht, beträgt der aktuelle Wert 9,9 (Vortag: 10,4 / Vorwoche: 17,6). Demnach wurden seit gestern landesweit 87 neue Fälle laborbestätigt. Gestern waren es 78, vor einer Woche 128. Zwei weitere Infizierte starben in Niedersachsen, die Gesamtzahl liegt nun bei 5.699 Verstorbenen. Auch heute reißt nur eine Kommune landesweit die 35er-Inzidenzmarke: die kreisfreie Stadt Delmenhorst. Der Wert beträgt dort 40,0.

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 17,3

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.489 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es 2.440. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 17,3 an (Vortag: 18,3; Vorwoche: 24,7). Deutschlandweit wurden 18 neue Todesfälle verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.714.969 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von gestern Abend bei 0,85 (Vortag: 0,83). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab.

Große öffentliche Impfaktion bei MV Werften in Wismar

Die Schiffbaugruppe MV Werften hat für heute zu einer Impfaktion auf ihrer Werft in Wismar eingeladen. Jeder Bürger konnte sich über ein Internetportal anmelden - alle Termine sind vergeben. Den Angaben zufolge hat ein Wismarer Arzt knapp 1.900 Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson bestellen können und war auf der Suche nach einem geeigneten Ort, um in kurzer Zeit möglichst viele Impfungen vorzunehmen. Daraufhin habe sich MV Werften dazu bereit erklärt und funktionierte für diesen Tag die Betriebskantine um.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt unter zehn

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen liegt in Schleswig-Holstein nun bei 9,2. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 9,5 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gelegen. Neu gemeldet wurden in Schleswig-Holstein 33 Infektionen, vor einer Woche waren es 38. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion erhöhte sich in Schleswig-Holstein nicht.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Sonntag startet

