Stand: 20.02.2022 13:10 Uhr Corona-News-Ticker: Kurzarbeit kostet Bund 42 Milliarden Euro

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 20. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund gibt 42 Milliarden Euro für Kurzarbeit in Corona-Krise

Bundesfamilienministerin Spiegel hält Impfpflicht ab 18 für dringend notwendig

19 Länder von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt leicht auf 1.346,3

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.899 in Schleswig-Holstein, 9.795 in Niedersachsen, 1.408 in Hamburg

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Der Bund hat seit Beginn der Corona-Pandemie 42 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld ausgegeben. Dazu gehörten die Mittel aus der einstigen Rücklage der Bundesagentur für Arbeit, sie dann mit Bundesmitteln aufgestockt worden seien, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem "Tagesspiegel". "Kurzarbeit war verdammt teuer. Aber die Alternative, nämlich die Rückkehr von Massenarbeitslosigkeit zuzulassen, wäre für Deutschland sozial und ökonomisch viel, viel teurer gewesen." Das aufgewendete Geld sei nicht verschwunden, sondern habe im Wirtschaftskreislauf mitgeholfen, die Volkswirtschaft zu stabilisieren, sagte Heil weiter. "Nach unseren Erkenntnissen hat Kurzarbeit bis zu drei Millionen Arbeitsplätze in Deutschland gesichert." Zu Beginn der Pandemie seien etwa sechs Millionen Menschen in Kurzarbeit gewesen, jetzt noch ungefähr eine Million. Ein weiterer positiver Effekt sei, dass Unternehmen jetzt, wo Öffnungen möglich sind, ihre Fachkräfte an Bord hätten, um durchzustarten.

Britische Königin Elizabeth II. mit Coronavirus infiziert

Queen Elizabeth II. ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 95 Jahre alte Königin spüre "milde, erkältungsähnliche Symptome", wolle aber in der kommenden Woche in Windsor weiter "leichte Aufgaben" ausführen, teilte der Buckingham-Palast am Sonntag mit. Vor Kurzem waren schon ihr Sohn Prinz Charles und seine Frau Camilla positiv auf das Virus getestet worden.

1.408 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz steigt etwas

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Sonntag 1.408 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 1.235 neue Fälle weniger als am Sonnabend, aber 455 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg von 1.087,9 am Sonnabend etwas an - auf jetzt 1.111,8. Am Sonntag vor einer Woche betrug der Wert noch 1.519,2. Zudem wurden neun weitere Todesfälle gemeldet. Die Sozialbehörde betont allerdings weiterhin, dass von höheren Fallzahlen ausgegangen werden müsse. "Der schnelle Anstieg und das hohe Fallaufkommen führen zu einer teilweise späten Meldung von Befunden durch die Labore und infolgedessen zu einer teilweise verzögerten Bearbeitung an den übermittelnden Stellen", heißt es von der Behörde.

Hamburg: Grünen-Fraktion für 25.000 Zuschauer beim DFB-Pokal-Viertelfinale

Hamburgs Grünen-Bürgerschaftsfraktion will die für den 4. März vorgesehenen Lockerungen der Corona-Regeln bei Sportgroßveranstaltungen wegen des DFB-Pokal-Viertelfinales um zwei Tage vorverlegen. Denn dann trifft der HSV im Hamburger Volksparkstadion auf den Ligarivalen Karlsruher SC. Bislang sind dabei nur 10.000 Zuschauer erlaubt, aus Sicht der Grünen-Fraktion wären aber auch 25.000 möglich. «Mit Blick auf das anstehende Pokalspiel des HSV am 2. März sprechen wir uns nun ebenfalls für eine Anhebung der Zuschauendenzahl aus», sagte die Grünen-Sportexpertin Maryam Blumenthal am Sonntag. Die Corona-Lage ermögliche etwas Spielraum, eine Ausnahmegenehmigung unter Einhaltung bekannter Sicherheitsstandards wäre aufgrund des auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen und zwei Tage später folgenden Lockerungsschrittes vertretbar.

Familienministerin Spiegel hält Impfpflicht ab 18 für dringend notwendig

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hält die Einführung einer Impfpflicht für Erwachsene für dringend notwendig. "Wir haben viel versucht, die Menschen über Impfkampagnen und niedrigschwellige Angebote zu erreichen. Aber da sind wir inzwischen am Ende der Fahnenstange angekommen", sagte Spiegel der "Bild am Sonntag." Weiter sagte sie: "Um die Impfquote weiter zu steigern, brauchen wir die Impfpflicht ab 18." Die sinkenden Infektionszahlen seien für sie kein Grund, von der geplanten Impfpflicht abzurücken: "Wir dürfen uns von den zurückgehenden Fallzahlen nicht täuschen lassen, sondern müssen damit rechnen, dass auch zukünftig gefährliche Mutationen unterwegs sind. Die können uns einen schweren Herbst und Winter bescheren, wenn wir nicht die Impfquote deutlich erhöhen", so die Grünen-Politikerin.

Kritik an früher Absage des Hafengeburtstags wegen Corona

Nachdem sich Bund und Länder auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen geeinigt haben, gibt es erneut Kritik an der Absage des Hafengeburtstags. Ursprünglich sollte er 6. bis 8. Mai stattfinden. Hamburgs Tourismusverband ruft den Senat dazu auf, die Entscheidung zu überdenken.

Dienstleister rechnen nach Lockerungen mit Personalengpässen

Mit dem geplanten Wegfall vieler Corona-Einschränkungen droht bei mehreren Dienstleistern ein Personalmangel. Wie im vergangenen Jahr könnte es ab dem Frühjahr in der Gastronomie zu Engpässen kommen, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), Ingrid Hartges: "Es ist auch dieses Jahr gut möglich, dass zum Beispiel im Januar und Februar mit dem Anstieg der Kurzarbeit wieder Fachkräfte abgewandert sind." Sie hoffe, dass die Branche die verlorenen Mitarbeiter wieder zurückgewinnen könne. Im Veranstaltungsbereich seien vor allem Selbstständige und Hilfskräfte in andere Wirtschaftsbereiche abgewandert, sagte Jens Michow, Präsident beim Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV). "Das ist für die Veranstaltungsunternehmen ein schmerzlicher Verlust, der nicht so schnell kompensiert werden kann." An Flughäfen müssen Passagiere im Reiseverkehr zu Stoßzeiten ebenfalls mit Personal-Engpässen und damit verbundenen Wartezeiten rechnen, erklärte der zuständige Verband Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen.

Greifswalder Chefhygieniker mahnt zur Vorsicht

Der Chefhygieniker der Universitätsmedizin Greifswald (UMG), Nils-Olaf Hübner, hat die Menschen trotz Corona-Lockerungen zur Vorsicht aufgerufen. "Man muss sich klar machen, dass wir weiter hohe Zahlen haben, und nicht alles, was erlaubt ist, muss man auch unbedingt machen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es stünden noch einige schwierige Wochen bevor. Von einem "Kontrollverlust" sprach Hübner mit Blick auf die Infektionszahlen. "Keiner weiß, wie viele Fälle wir wirklich haben." Die Positivrate bei PCR-Tests liege weit über 30 Prozent. Vielfach bleibe es bei einem Antigentest. Das Ende der Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern am Montag könne wieder zu einem Ansteigen der Inzidenzen gerade bei Jüngeren führen. Die Situation an der UMG sei angespannt. Nur auf die Belastung der Intensivstationen zu schauen, ergebe ein unvollständiges Bild. Die für Corona-Fälle reservierte Normalstation sei voll. Hinzu kämen viele Personalausfälle wegen des Coronavirus. Die Lage sei an anderen Häusern ähnlich.

9.795 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen geht weiter zurück. Heute wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts 9.795 Neuinfektionen bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.113,4 (Vortag: 1.114,2). Die Zahl der Covid-19-Todesfälle stieg um drei auf 7.325. Die höchste Inzidenz hatte der Landkreis Celle mit 1.732,6, gefolgt von den Landkreisen Cloppenburg mit 1.693,2 und Gifhorn mit 1.581,0. Den landesweit niedrigsten Inzidenzwert hat der Landkreis Wittmund mit 385,1.

SPD-Fraktionschef Mützenich will wirksame Maßnahmen über den 20. März hinaus

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dringt darauf, bestimmte staatliche Corona-Beschränkungen auch über den 20. März hinaus zu ermöglichen. "Wir müssen Maßnahmen vorhalten, die nicht mehr massiv in das Leben des einzelnen eingreifen. Die Maske - insbesondere die FFP2-Maske - scheint ein bewährtes Mittel zu sein, um Ansteckungen im öffentlichen Raum zu verhindern", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch die Teststrategie werde eine Rolle spielen. Besonders gefährdete Gruppen und die Krankenhäuser müssten geschützt werden. "Und wir brauchen Regeln für Hotspots, damit die Länder angemessen auf einen plötzlichen Ausbruch reagieren können."

USA, Spanien und andere Länder keine Hochrisikogebiete mehr

Seit heute sind 19 Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete gestrichen, darunter Spanien, die USA und Großbritannien. Das hatte das Robert Koch-Institut (RKI) bereits am Freitag mitgeteilt. Von der Liste genommen werden unter anderem auch Tunesien, Marokko und Indien. Für Reisende, die aus Ländern kommen, die nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft werden, erleichtert sich die Rückkehr nach Deutschland. Neu als Hochrisikogebiete eingestuft wird diesmal kein Land.

Die von der Hochrisiko-Liste gestrichenen Länder und Regionen sind: Spanien, Irland, Andorra, Großbritannien, Afghanistan, Algerien, Fidschi, Indien, Kasachstan, Katar, Laos, Marokko, Nepal, Pakistan, Saudi-Arabien, Tunesien, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, USA. Dazu kommen die französischen Übersee-Departements Französisch-Guayana, Mayotte, St. Pierre, Miquelon.

Die Regelung der Hochrisikogebiete war am Mittwoch auch Thema beim Bund-Länder-Gipfel. Dabei wurde beschlossen, dass der Bund die Einstufung von Ländern als Hochrisikogebiete anpassen wird, von denen es derzeit mehr als hundert gibt. Damit solle "vor allem auch das Reisen für Familien erleichtert werden, da Kinder unter zwölf Jahren oft nicht geimpft sind und sie daher der Quarantäne nicht entgehen können".

Bundesweite Inzidenz sinkt leicht auf 1.346,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 118.032 Neuinfektionen binnen 24 Stunden für ganz Deutschland. Das sind 7.128 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 125.160 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.346,3 von 1.350,4 am Vortag und 1.466,5 vor einer Woche. 73 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 121.275. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 13,56 Millionen Corona-Tests positiv aus. Bei den Zahlen gehen Fachleute von einer hohen Dunkelziffer aus, weil dem RKI nicht alle Neuinfektionen gemeldet werden.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat sich seit einer Woche kaum verändert. Die Zahl liegt aktuell bei 767,4 (Vortag: 768,2). Vor einer Woche betrug der Wert 758,6. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel weiter hervorgeht, wurden zuletzt 1.899 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, verharrt weiter bei 5,70. 328 Patienten liegen derzeit mit Corona im Krankenhaus, 49 von ihnen auf einer Intensivstation.

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonntag, 20. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.