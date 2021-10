Stand: 24.10.2021 07:04 Uhr Corona-News-Ticker: Kroatien und Bulgarien jetzt Hochrisikogebiete

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 24. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie in unserem Blog vom Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Kroatien und Bulgarien gelten ab sofort als Hochrisikogebiete

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.042 in Niedersachsen , 214 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 13.732 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 106,3

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Kroatien und Bulgarien gelten als Hochrisikogebiete

Die Bundesregierung hat die Liste ausländischer Corona-Hochrisikogebiete angepasst, die neuen Einstufungen treten heute in Kraft. Damit gelten aus deutscher Sicht nun auch die EU-Staaten Kroatien und Bulgarien als Hochrisikogebiete. Gleiches gilt für Kamerun, Singapur und die Republik Kongo. Dagegen wurden Honduras, Irak, Kenia und der Kosovo von der Liste gestrichen. Einreisende aus Hochrisikogebieten müssen in Deutschland für zehn Tage in Quarantäne, außer sie sind geimpft oder genesen. Auf der Risikoliste des Robert Koch-Institutes stehen derzeit rund 70 Länder, beziehungsweise Teile dieser Länder.

Weitere Informationen Urlaub trotz Corona: Welche Regeln gelten? Wer nach Deutschland einreist, muss grundsätzlich einen negativen Test oder einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. mehr

RKI: Bundesweit 13.732 Neuinfektionen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am frühen Morgen die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland veröffentlicht. Demnach liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten neuen Corona-Fälle mit 106,3 (Vortag: 100,0 / Vorwoche: 72,7) bundesweit erstmals seit Mitte Mai wieder über 100. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.732 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 15.145 / Vorwoche: 8.682). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 95.100.

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

SH-Zahlen: Inzidenz steigt auf 56,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat sich seit vergangenem Sonntag in etwa verdoppelt. Betrug sie vor einer Woche nach Angaben der Gesundheitsbehörde 27,9, liegt sie nun bei 56,6 (Vortag: 52,4). Landesweit wurden 241 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 252 / Vorwoche: 105). Die Zahl der während der Pandemie in Schleswig-Holstein an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind, beträgt unverändert 1.712. Von den 64 Patientinnen und Patienten, die zurzeit landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, müssen den Angaben zufolge 16 intensivmedizinisch betreut werden.

Der Corona-Live-Ticker am Sonntag startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Sonntag, 24. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.