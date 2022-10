Stand: 13.10.2022 06:44 Uhr Corona-News-Ticker: Kritik an mangelndem Fortschritt bei Impfung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 13. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Hausärzte kritisieren mangelnden Fortschritt bei Corona-Schutzimpfung

Studie zu Ängsten der Deutschen wird vorgestellt

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 871,2 in Niedersachsen | 620,1 in Schleswig-Holstein | 302,5 in Hamburg

RKI registriert bundesweit 145.213 Neuinfektionen - Inzidenz bei 793,8

Corona-Isolation belastet Klinikalltag in MV

Die steigende Zahl von Corona-infizierten Patientinnen und Patienten wird in einigen Kliniken Mecklenburg-Vorpommerns zur Belastung. Nach Angaben mehrerer Häuser geht es nicht um die Intensiv-, sondern die Normalstationen. Im Krankenhaus von Bad Doberan werden beispielsweise derzeit 19 Patienten, die auch Corona haben, auf der Normalstation behandelt. Dort ist bereits die Rede vom "Krisenmodus". Die Landes-Krankenhausgesellschaft befürchtet Stationsschließungen, denn die Isolationsregeln für Corona-infizierte Patienten würden zu mehr Personalaufwand führen.

Weitere Informationen Steigende Zahl an Corona-Patienten belastet Klinik-Alltag Die Lage in einigen Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern wird schwieriger, denn seit Tagen steigt die Zahl der Corona-positiven Patienten. mehr

Hausärzte kritisieren mangelnden Fortschritt bei Corona-Schutzimpfung

Der Deutsche Hausärzteverband hat den schleppenden Impffortschritt bei der zweiten Auffrischungsimpfung gegen Corona kritisiert. "Die kalte Jahreszeit hat begonnen, der angepasste Impfstoff ist in ausreichender Menge vorhanden", sagte der Bundesvorsitzende Markus Beier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Spätestens jetzt sollte die Impfquote in die Höhe schießen - tut sie aber leider nicht." Der Hausärzte-Chef forderte deswegen, die Impfkampagne neu auszurichten. Die Strategie müsse auch die Grippesaison mit einschließen. Wer aktuell eine Auffrischimpfung gegen Covid-19 mit den angepassten Impfstoffen wolle, könne sich direkt an seine Hausarztpraxis wenden, sagte Beier. Weil das Angebot die Nachfrage übertreffe, stehe dort genügend Impfstoff zur Verfügung.

VIDEO: Corona: Hausarztpraxen bieten angepassten Impfstoff an (2 Min)

Studie zu Ängsten der Deutschen wird vorgestellt

Krieg, Inflation, Klimawandel oder Corona: Was bereitet den Deutschen 2022 am meisten Sorgen? Antworten will die repräsentative Studie "Die Ängste der Deutschen" geben, die heute Vormittag in Berlin vorgestellt wird. Das Infocenter der R+V-Versicherung befragte dafür rund 2.400 Menschen zu ihren größten Sorgen bei den Themen Politik, Wirtschaft, Umwelt, Familie und Gesundheit. Die Autoren der Studie kündigten im Vorfeld an, es zeige sich deutlich, dass die galoppierende Inflation und der Angriffskrieg gegen die Ukraine große Ängste schürten. Im vergangenen Jahr trieb die Befragten vor allem die Sorge ums Geld um. Auf Platz eins rangierte die Furcht vor höheren Steuern oder gekürzten Leistungen wegen Corona. Danach folgten die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten und die Sorge, dass die Steuerzahler für die EU-Schulden zur Kasse gebeten werden.

23.785 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Die Gesundheitsämter in Niedersachsen haben dem Robert Koch-Institut seit gestern 23.785 Corona-Neuinfektionen übermittelt (Vorwoche: 14.461). Möglicherweise sind darin allerdings auch viele Nachmeldungen enthalten, da am Mittwoch unvollständige Zahlen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nun auf 871,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, vor einer Woche lag sie bei 501,3. Es starben landesweit 31 weitere Corona-Infizierte.

Hamburg: Inzidenz beträgt jetzt 302,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hamburg liegt derzeit bei 302,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts hervor. Gestern lag der Wert bei 370,6, heute vor einer Woche bei 185,3. Seit gestern wurden 504 neue Fälle verzeichnet (Vortag: 1.919; Vorwoche: 269). Es gibt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion.

RKI: Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 793,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz aktuell mit 793,8 an. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 799,9 gelegen (Vorwoche: 462,4; Vormonat: 229,9). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 145.213 neue Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 132.494) und 176 Todesfälle (Vorwoche: 87).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 620,1

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist nach den vorliegenden Daten im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt aktuell bei 620,1, wie die Landesmeldestelle mitteilte. Am Tag zuvor hatte der Wert bei 652,4 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden landesweit 3.711 Neuinfektionen gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 4.100. Die Zahl der Patienten, die mit Corona in einer Klinik behandelt werden, liegt demnach aktuell bei 737. Eine Woche zuvor waren es 698. Auf Intensivstationen liegen 52 Patienten - zwei mehr als eine Woche zuvor. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt den Angaben zufolge bei 12,63 und damit unter dem Wert des Vortags. Eine Woche zuvor hatte sie allerdings noch 7,77 betragen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stieg in Schleswig-Holstein um 8 auf insgesamt 2.939 seit Beginn der Pandemie vor mehr als zweieinhalb Jahren.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 13. Oktober 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus