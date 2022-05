Stand: 01.05.2022 08:47 Uhr Corona-News-Ticker: Kritik an Testpflicht-Aus an Schulen und Kitas

Das Ende der verpflichtenden Corona-Tests an niedersächsischen Schulen und Kitas stößt bei den Grünen auf Kritik. Angesichts aktuell wieder steigender Inzidenzen halte sie es für verfrüht, das Testen in Kitas und Schulen jetzt vollständig einzustellen, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg auf dpa-Anfrage. "Zumindest in Einrichtungen mit hohem Infektionsgeschehen sollte weiterhin verpflichtend getestet werden." Das verpflichtende Testen in Schulen und Kitas sei in den vergangenen Monaten ein wichtiges Instrument gewesen, um erneute Schulschließungen zu vermeiden.

Laut Kultusministerium gibt es von Montag an für den Schul- und Kita-Besuch im Bundesland keine Test-Verpflichtung mehr. Wer sich freiwillig testen möchte, erhält dafür im Mai drei Testkits pro Woche. Das gilt für alle Schüler sowie für Kita-Kinder ab drei Jahren. Diese Änderungen hatte das Ministerium bereits angekündigt. Die Maskenpflicht lief bereits aus. Die FDP begrüßt den Wegfall der Testpflicht. Der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Björn Försterling, sagte: "Das ist die Rückkehr zur Normalität auch an den Schulen in Niedersachsen. Die Tests haben gezeigt, dass es nach den Ferien keinen Anstieg und keine neuen Varianten gibt, daher ist der Entfall der Testpflicht richtig." Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) appellierte, dass Schüler sowie Schulbeschäftigte das freiwillige Testangebot wahrnehmen sollten.

Niedersachsen: Keine Neuinfektionszahlen mehr an Wochenenden und Feiertagen

In Niedersachsen werden an Wochenenden und Feiertagen keine Zahlen zu Corona-Neuinfektionen und Todesfällen mehr an das RKI übermittelt. Die Zahlen übermittelt das Land stattdessen am Montag gesammelt. Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht diese Werte dann am Dienstag. Ebenso liegen am Werktag nach einem Feiertag keine Werte aus Niedersachsen mehr vor, da sie am Feiertag nicht ans RKI übermittelt wurden. Weiterhin täglich gibt es den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz. Diese liegt am Sonntag bei 913,9, am Vortag hatte der Wert 1.009,1 und vor einer Woche 1.122,5 betragen.

RKI registriert 11.718 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 666,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 666,4 an (Vortag 717,4; Vorwoche: 807,0; Vormonat: 1.586,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 11.718 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. In der Vorwoche waren es 39.179 registrierte Neuinfektionen. Zwischen den einzelnen Wochentagen schwanken die Werte deutlich, da insbesondere am Wochenende einige Bundesländer nicht ans RKI melden. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 10 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 24 Todesfälle. Auch diese Zahl schwankt sehr von Tag zu Tag, da dem RKI am Wochenende nur wenige Daten dazu gemeldet werden.

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 950,5, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Tag zuvor hatte der Wert 985,7 betragen, vor einer Woche 1.151,7. Binnen eines Tages wurden zuletzt 829 Fälle neu in dem Bundesland registriert - allerdings meldeten offenbar nur 5 der insgesamt 15 Kreise und kreisfreien Städte Infektionszahlen an die Landesmeldestelle. Die Angaben zur Krankenhausbelastung und die Hospitalisierungsinzidenz werden in Schleswig-Holstein am Wochenende nicht aktualisiert.

MV: Keine aktuellen Corona-Zahlen mehr am Wochenende

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) in Rostock gibt nur noch von Montag bis Freitag einen aktuellen Corona-Lagebericht für Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichen. Das schreibt die Behörde in einer Mitteilung auf ihrer Website. Hintergrund sei die zurzeit überschaubare Lage des Infektionsgeschehens. Zudem sorge der Verzicht am Wochenende nach monatelanger extremer Belastung der Beschäftigten in den Gesundheitsbehörden für eine gewisse Entlastung. Darüber hinaus entfalle die risikogewichtete Stufenkarte. Die Entscheidungen seien in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium erfolgt. Den nächsten aktuellen Corona-Lagebericht aus MV gebe es am Montag gegen 17 Uhr.

Auch aus Bremen kommen am Wochenende mittlerweile keine Corona-Zahlen mehr.

Nach zwei Jahren Corona-Pause wieder "MaiKäferTreffen" in Hannover

Zum heutigen Maifeiertag treffen sich wieder Fans des VW Käfer in Hannover. Die Zusammenkunft hat Tradition - und zieht voraussichtlich wieder viele Menschen auf das Messegelände im Stadtteil Laatzen. Wegen der Corona-Pandemie waren die vergangenen zwei Auflagen des Treffens ausgefallen. Nun bieten die Veranstaltenden wieder reichlich Platz und Möglichkeit, sich mit anderen Liebhaberinnen und Liebhabern der alten Volkswagen-Modelle zu treffen und auszutauschen. Beginn ist um 9 Uhr.

