Stand: 05.04.2022 12:14 Uhr Corona-News-Ticker: Kritik am Wegfall der Isolationspflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 5. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Kritik am Wegfall der Isolationspflicht

Stiko-Chef Mertens begrüßt vorläufiges Aus einer allgemeinen Impfpflicht

MV-Regierung berät über Corona-Lage

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 33.011 in Niedersachsen , 7.715 in Schleswig-Holstein , 3.641 in Hamburg

Bundesweit 180.397 neue Fälle - Inzidenz bei 1.394,0

Inzidenz in Hamburg sinkt leicht: 3.641 neue Corona-Fälle verzeichnet

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Dienstag 3.641 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 620 neue Fälle mehr als am Montag, aber 783 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 1.481,5 am Montag auf jetzt 1.440,4. Am Dienstag vor einer Woche lag der Wert bei 1.483,2.

Stiko-Chef Mertens begrüßt vorläufiges Aus einer allgemeinen Impfpflicht

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, begrüßt das vorläufige Aus für eine allgemeine Impfpflicht. "Wir wissen heute, dass bei der Omikron-Virusvariante weder einer der verfügbaren Impfstoffe noch eine durchgemachte Infektion sehr gut vor einer Ansteckung - wohl aber vor schwerer Erkrankung - schützen", sagte Mertens der "Schwäbischen Zeitung". Das "wichtigste Argument" für eine allgemeine Impfpflicht sei der Schutz vor einer weiteren Ansteckung, das sei aber nicht gegeben.

Mertens zufolge sei eine Impfpflicht für die vulnerablen Gruppen - wie etwa Menschen über 50 oder 60 Jahre - sinnvoll. Um eine Überlastung des Gesundheitssystems ab Herbst durch viele Corona-Patienten zu vermeiden, müssten vor allem die Menschen mit einem hohen Risiko für schwere Verläufe durch Impfungen geschützt werden.

Union hält an eigenem Antrag für Impfpflicht fest

Nachdem eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren vor dem vorläufigen Aus steht, wollen CDU und CSU weiterhin an ihrem eigenen Entwurf für einen sogenannten abgestuften Impfmechanismus festhalten. Der Kompromissvorschlag für eine Impfpflicht ab 50 Jahren sei ein "einseitiger Vorstoß der SPD" und nicht abgesprochen, sagte der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge am Dienstag im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Deshalb werben wir nochmal für unseren Vorschlag." Die Unionsfraktion will eine "gestufte" Regelung - eine Impfpflicht könnte demnach für bestimmte Alters- oder Berufsgruppen vorgeschrieben werden.

Am Donnerstag soll der Bundestag ohne den sonst üblichen Fraktionszwang über die mögliche Einführung einer Impfpflicht abstimmen. Abgeordnete aus mehreren Parteien hatten sich für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren eingesetzt. Da dieser Antrag jedoch keine Mehrheit hat, bringt die Gruppe nun eine Impfpflicht ab 50 Jahren ab dem 1. Oktober ins Spiel.

Nur begrenztes Interesse an Impfungen in Niedersachsens Apotheken

In niedersächsischen Apotheken sind bislang rund 7.100 Corona-Schutzimpfungen verabreicht worden. Das teilte die niedersächsische Apothekerkammer mit. 114 der rund 1.800 Apotheken im Bundesland bieten demnach derzeit Corona-Impfungen an, Start war vor etwa zwei Monaten. Apotheken gelten in der Impfkampagne als Ergänzung zu den mobilen Impfteams oder Arztpraxen. Wegen der insgesamt stockenden Impfentwicklung hält sich die Nachfrage jedoch in Grenzen. In Niedersachsen gelten nach Angaben des Robert Koch-Instituts bislang rund 78 Prozent als grundimmunisiert durch zwei Impfungen und etwas mehr als 63 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Kritik an Wegfall von Isolationspflicht

Das zum 1. Mai geplante Ende der Isolations- und Quarantänepflicht für Corona-Infizierte und Kontaktpersonenstößt auf Widerspruch von Experten und Patientenschützern. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sieht dadurch große Gefahren für besonders gefährdete Menschen. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) nannte Brysch die Entscheidung der Gesundheitsminister zwiespältig: einerseits werde vor dem Virus gewarnt, andererseits die Infektion verharmlost. Der Epidemiologe Hajo Zeeb forderte eine Beibehaltung der Pflicht zur Isolation. "Wenn eine Person Symptome aufweist, dann sollte sie zu Hause die Corona-Infektion aussitzen, anstatt noch mehr Menschen anzustecken", sagte Zeeb dem RND. Eine Isolationspflicht von fünf Tagen sollte daher unbedingt eingehalten werden. Eine Quarantäne für Kontaktpersonen hält er hingegen nicht mehr für notwendig.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich gestern darauf verständigt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen. Infizierten wird demnach künftig nur noch "dringend empfohlen", sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden.

Niedersachsen: Inzidenz steigt auf 1.658

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen liegt weiter über dem Bundesdurchschnitt. Am Dienstag wurden erneut steigende Zahlen gemeldet: Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) gab es landesweit 33.011 Neuinfektionen, damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.658. Gestern betrug der Inzidenz-Wert noch 1.508,8. Das RKI registrierte 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Niedersachsen: Landespressekonferenz zu Corona-Lage

Zahlreiche Corona-Regeln in Niedersachsen sind Anfang April weggefallen. Heute ab 13 Uhr informiert der niedersächsische Corona-Krisenstab in einer Pressekonferenz über die Pandemie-Lage. NDR.de überträgt die Veranstaltung im Livestream.

MV-Regierung berät über Corona-Lage

Unter dem Eindruck sinkender Infektionszahlen und des Wegfalls von Test- und Maskenpflichten in fast allen anderen Bundesländern berät Mecklenburg-Vorpommerns Regierung heute über die Zukunft der Corona-Beschränkungen. Mit Blick auf das bevorstehende Osterfest fordert unter anderem das Gastgewerbe, auf die 3G-Regel zu verzichten. Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hatten sich als einzige Bundesländer komplett zu Corona-Hotspots erklärt, um die Maßnahmen verlängern zu können. FDP und AfD kündigten dagegen juristische Schritte an. In anderen Bundesländern gibt es seit dem Wochenende zum Beispiel keine flächendeckende Maskenpflicht mehr im Einzelhandel und in Restaurants. In Gaststätten und Hotels gilt dort auch 3G nicht mehr flächendeckend.

Bundesweite Inzidenz sinkt unter 1.400

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Morgen mit 1.394,0 an (Vortag: 1.424,6; Vorwoche: 1.703,3; Vormonat: 1.220,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 180.397 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 237.352 Ansteckungen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Dunkelziffer aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen eines Tages 316 Todesfälle verzeichnet - neun mehr als heute vor einer Woche. Die Hospitalisierungsrate gab das RKI gestern mit 6,61 an (Sonntag: 6,97). In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Schleswig-Holstein: 7.715 Neuinfektionen gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt in Schleswig-Holstein aktuell bei 1.341,7, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Gestern lag der Wert bei 1.339,2, vor einer Woche bei 1.490,3. Es gab zuletzt 7.715 registrierte Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - eine Woche zuvor waren es 8.360.

