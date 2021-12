Stand: 19.12.2021 09:50 Uhr Corona-News-Ticker: Krisenstabschef hält Impfziel für erreichbar

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 19. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Krisenstabschef Breuer hält Impfziel für erreichbar

Frankreich, Dänemark und Norwegen seit heute Hochrisikogebiete

Bundesregierung stuft Großbritannien von morgen an als Virusvariantengebiet ein

Niederlande gehen in den Lockdown

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 557 in Schleswig-Holstein, 1.676 in Niedersachsen

Bundesweit 29.348 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 315,4

Der Chef des neuen Corona-Krisenstabes, General Carsten Breuer, hat sich in einem Zeitungs-Interview zuversichtlich gezeigt, das Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Jahresende in Deutschland zu erreichen. "Wir haben jetzt 24.418.540 Menschen geimpft und jetzt noch knapp zwei Wochen Zeit. Die 30 Millionen sind zu schaffen", sagte Breuer der "Bild am Sonntag". Er bezog sich dabei auf die Zahl der Impfungen seit dem 18. November - dem Datum der Ministerpräsidentenkonferenz - bis Freitag.

Um das Ziel zu erreichen, müsse das Tempo auch in der Weihnachtszeit aufrechterhalten werden. Die Woche vor und die Woche nach Weihnachten seien von großer Bedeutung. Viele Menschen hätten frei und damit Zeit, sich ihre Spritze abzuholen. "Darum muss das Impfangebot möglichst flächendeckend aufrecht erhalten werden. Die Impfzentren bleiben hochgefahren." Breuer appellierte an die Bürger, sich boostern zu lassen, um die derzeitige Welle aufzuhalten. "Es gibt keinen guten oder schlechten Impfstoff, nur verfügbaren."

Laut Robert Koch-Institut (RKI) und Bundesregierung sind bis gestern 58,4 Millionen Personen in Deutschland vollständig geimpft, das entspricht 70,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens 25 Millionen Menschen (30,3 Prozent) erhielten demnach zusätzlich eine Auffrischungsimpfung.

Corona-Folgen: Aufnahmestopps in Tierheimen

Als Folge des Haustierbooms während der Corona-Lockdowns geraten viele deutsche Tierheime an ihre Grenzen. "Seit dem Sommer müssen immer wieder einzelne Tierheime Aufnahmestopps verhängen, in Teilen Deutschlands spitzt sich die Lage zu", sagte Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund der Deutschen Presse-Agentur. Während die Vermittlungslage bis Anfang 2021 relativ normal oder aufgrund der hohen Nachfrage nach Tieren sogar besser gewesen sei, habe sich dies mit Ende des zweiten Lockdowns im Frühjahr 2021 umgekehrt. Die Nachfrage sei nicht mehr so groß, während gleichzeitig zahlreiche Abgabetiere, Fundtiere und beschlagnahmte Tiere hinzukämen. "Manche Tierheime haben zwar nach wie vor höchstens mit Einzelfällen von Abgaben und kaum veränderten Beständen zu tun, andere Tierheime hingegen haben gerade ganz massiv zu kämpfen", sagte Pommerening.

Inzidenz in Niedersachsen stagniert

In Niedersachsen sind 1.676 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Gestern waren es 2.316. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gefallen, allerdings nur marginal von gestern 174,1 auf nun 173,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Es gilt 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit steigt die Zahl der landesweiten Todesopfer auf insgesamt 6.677.

MV: Insel-Hotels über die Feiertage nicht ausgebucht

Die Corona-Pandemie belastet auf den Ferieninseln im Nordosten vor allem das Feiertagsgeschäft der Hoteliers. Zu Weihnachten liege die Buchungslage der Hotels auf Deutschlands größter Insel Rügen bei 50 Prozent und zum Teil schlechter, teilte der dortige Tourismusverband auf Anfrage mit. Ähnlich sieht es nach Branchenangaben auf Usedom aus. Zum Jahreswechsel rechne man dort mit einer Auslastung von 70 bis 80 Prozent.

Die Betreiber von Ferienwohnungen sind demnach weniger betroffen. "Über Silvester liegt die Auslastung bei den Ferienwohnungen voraussichtlich bei 90 Prozent", erklärte Karina Schulz von Usedom Tourismus. 70 bis 90 Prozent Auslastung nannte der Tourismusverband Rügen für die dortigen Ferienwohnungen und -häuser. Das sei vergleichbar mit Jahr vor Corona. Auch Zimmervermittler auf der Halbinsel Darß berichten von einer Auslastung etwa auf dem Niveau der Zeit vor Corona.

Frankreich, Dänemark und weitere Länder seit heute als Hochrisikogebiete eingestuft

Die Bundesregierung stuft Frankreich und Dänemark seit heute wegen hoher Corona-Infektionszahlen als Hochrisikogebiete ein. Damit gelten in Deutschland nun bis auf Luxemburg alle Nachbarländer als Hochrisikogebiete. Auch für Norwegen, den Libanon und Andorra gilt die Einstufung, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot. Von der Risikoliste gestrichen wurden heute Bulgarien, Estland, Lettland, Albanien, Nordmazedonien und Moldau.

Bundesregierung stuft Großbritannien von morgen an als Virusvariantengebiet ein

Zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus wird Großbritannien von der Bundesregierung von morgen an als Virusvariantengebiet eingestuft. Das gab das Robert Koch-Institut gestern Abend bekannt. Damit wird die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland erheblich eingeschränkt.

29.348 Neuinfektionen in Deutschland - Inzidenz bei 315,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist seit gestern erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 315,4 an (Vortag: 321,8; Vorwoche: 390,9; Vormonat: 372,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 29.348 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 32.646 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Deutschlandweit wurden 180 neue Todesfälle verzeichnet (insgesamt: 108.233). Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am gestern mit 5,10 (Donnerstag: 5,17) an.

Niederlande gehen heute in den Lockdown

In den Niederlanden gilt über Weihnachten und Neujahr ein erneuter Corona-Lockdown. Das kündigte Regierungschef Mark Rutte in einer vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz an. Alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte, Restaurants und Bars, Kinos, Museen und Theater müssten von heute an bis zum 14. Januar schließen. Schulen sollen mindestens bis zum 9. Januar geschlossen bleiben. Eine Ausgangssperre werde es vorerst nicht geben, so Rutte. Derzeit gilt in den Niederlanden bereits ein abendlicher Lockdown ab 17 Uhr - dann ist für die meisten Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Veranstaltungen Feierabend. Der Leiter des niederländischen Corona-Expertengremiums, Jaap van Dissel, sagte, die Omikron-Variante werde in den Niederlanden bis zum Jahresende die Delta-Variante überholt haben und zur vorherrschenden Virusvariante werden.

557 Neuansteckungen in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein erneut leicht gestiegen: Aktuell liegt der Wert bei 167,5 je 100.000 Einwohner, am Vortag waren es 166,6, vor einer Woche 162,7. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht, wurden zuletzt 557 Neuansteckungen binnen eines Tages gemeldet. Am Vortag waren es 798, vor einer Woche 505. Auf Intensivstationen in Schleswig-Holstein liegen derzeit 56 Corona-Patienten. Es gab zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

