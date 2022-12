Stand: 14.12.2022 06:29 Uhr Corona-News-Ticker: Kommt TUI weiter aus der Krise?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 14. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



TUI zieht Bilanz: Kommt das Unternehmen weiter aus der Krise?

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 444,4 in Niedersachsen; 308,5 in Schleswig-Holstein; 204,5 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 231,2

Corona-Krise: TUI zieht Bilanz zum Geschäftsjahr 2021/2022

Der TUI-Konzern mit Sitz in Hannover blickt heute auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 (bis Ende September) zurück. Nach dem letzten Winter, der in der Tourismusbranche stets die schwächste Reisezeit ist, arbeiteten sich die Hannoveraner im Laufe des Frühjahrs und Sommers weiter schrittweise aus der Corona-Krise heraus. Manche Branchenexperten rechnen mit Werten, die im Vergleich zum Pandemie-belasteten Vorjahr deutlich besser ausfallen dürften - unterm Strich könnte das weltgrößte Tourismusunternehmen aber immer noch in den roten Zahlen bleiben. Zwar konnte TUI von der wieder anziehenden Reise-Nachfrage profitieren, und die Preise für viele Urlaubsangebote erhöhten sich. Die Buchungen erreichten im Sommer bereits etwa 91 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Gleichzeitig waren nach der staatlichen Rettung der Gruppe zusätzliche Zinskosten für Darlehen zu berücksichtigen.

Gestern hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es seine Corona-Hilfen zurückzahlen will. Dazu hat der Reisekonzern mit der Bundesregierung einen Plan zur vollständigen Tilgung der Staatshilfen vereinbart. Demnach werden die noch ausstehende Stille Einlage des Staates sowie eine Optionsanleihe zum Preis von mindestens 730 Millionen Euro zurückgezahlt. Das Geld dafür soll aus einer Kapitalerhöhung kommen. Die Aktionäre müssen noch zustimmen. Wegen des völligen Zusammenbruchs des Reisegeschäfts im ersten Corona-Jahr 2020 hatte TUI 4,3 Milliarden Euro an staatlichen Hilfen erhalten.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 444,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 444,4 (Vortag: 499,8 / Vorwoche: 402,7). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 8.818 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 9.695 / Vorwoche: 8.964).

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 204,5

In Hamburg wurden laut RKI 836 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 969 / Vorwoche: 666). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 204,5 (Vortag: 201,8 / Vorwoche: 193,1).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 231,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 231,2 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 228,1 gelegen (Vorwoche: 207,7, Vormonat: 216,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 48.327 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 53.745 / Vorwoche: 45.331) innerhalb eines Tages.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 308,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 308,5 (Vortag: 299,6 / Vorwoche: 263,0), wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden 2.244 neue Corona-Infektionen erfasst (Vortag: 2.731 / Vorwoche: 2.035).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Mittwoch startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 14. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

