Stand: 09.02.2021 07:02 Uhr Corona-News-Ticker: Koalition in SH uneinig über Lockerungs-Kurs

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 9. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Nachrichten vom Montag können Sie im gestrigen Blog nachlesen.

Besucherrückgang im Rostocker Zoo

Der Rostocker Zoo hat im vergangenen Jahr aufgrund der Schließungen wegen der Corona-Pandemie einen Besucherrückgang von zehn Prozent hinnehmen müssen. Mit etwa 589.000 kamen 2020 etwa 63.000 Besucher weniger in Mecklenburg-Vorpommerns größten Tierpark. Acht Wochen war der Zoo geschlossen. Weitere neun Wochen blieben die Tierhäuser zu. Die Tropenhalle im Darwineum - die Heimat der Menschenaffen - war sogar fast das gesamte Jahr geschlossen. "Aufgrund weiterer Einschränkungen und reduzierter Ticketpreise haben wir Umsatzeinbußen in sechsstelliger Höhe zu verzeichnen", sagte Zoodirektor Udo Nagel. Die Landesregierung sowie die Stadt Rostock unterstützten den Zoo finanziell. Die Stadt gab einen Zuschuss von rund 450 000 Euro.

Schleswig-Holstein: Jamaika-Koalition uneinig über Lockerungs-Kurs

Vor der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch ringt die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein um den richtigen Kurs in der Corona-Krise. Die Grünen zeigen sich skeptisch, was mögliche Lockerungen der Schutzmaßnahmen angeht. Fraktionschefin Eka von Kalben begründete ihre Kritik mit den täglich neuen, beunruhigenden Nachrichten zu den Mutationen des Virus. Ähnlich hatte sich in der vergangenen Woche auch Landesparteichef Steffen Regis geäußert. Das hat im Regierungsbündnis mit CDU und FDP für Verwunderung gesorgt. Denn die Jamaika-Koalition hatte sich vor zwei Wochen auf einen Stufenplan geeinigt, der Inzidenz-basierte Lockerungsschritte vorsieht.

"Coronavirus-Update": Neue Podcast-Folge in Sicht

Heute Nachmittag gegen 17 Uhr veröffentlicht die crossmediale Redaktion von NDR Info die neue Folge des erfolgreichen Podcasts "Coronavirus-Update" - dieses Mal wieder mit der Virologin Sandra Ciesek. In einem Artikel finden Sie auf NDR.de und hier im Ticker die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Und natürlich können Sie sich die ganze Folge auch in der NDR Info App anhören.

151 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen ist in Schleswig-Holstein um 151 Fälle angestiegen, darunter sind 16 Nachmeldungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun landesweit bei 62,2. Am Vortag lag sie bei 61,4. In drei Kreisen liegt der Inzidenzwert über 100: in Flensburg, Lübeck und Pinneberg.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Montag: 320 Fälle in Niedersachsen, 186 in Hamburg, 92 in Schleswig-Holstein, 64 in Mecklenburg-Vorpommern und 27 im Bundesland Bremen. Bundesweit 4.535 Neuinfektionen bestätigt.