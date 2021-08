Stand: 09.08.2021 08:28 Uhr Corona-News-Ticker: Kluge sieht Impfung als "goldenen Ausweg"

Intensivmediziner Kluge : "Die Impfung ist der goldene Ausweg."

Garg weiter für Gleichbehandlung von Geimpften, Genesenen und Getesteten

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 80 in Schleswig-Holstein , 93 in Niedersachsen ; bundesweit 1.183

Vorbereitung auf Bund-Länder-Treffen: Niedersachsens Gesundheitsausschuss tagt

Garg plädiert für Drei-G-Strategie in Innenräumen

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) möchte daran festhalten, dass Geimpfte, Genesene und Getestete in der Corona-Pandemie weiterhin gleich behandelt werden. "Dass staatlich verordnet nur noch Geimpfte und Genesene beispielsweise in Innenräume von Restaurants dürfen, halte ich für ausgesprochen schwierig. Das wäre de facto eine Impfpflicht durch die Hintertür", sagte der FDP-Politiker dem "Hamburger Abendblatt". Impfskeptiker wolle er nicht unter Druck setzen, sondern von den Vorteilen überzeugen. Er sei aber für kostenpflichtige Tests für Nichtgeimpfte, wenn jeder und jede ein Impfangebot bekommen habe. Ausdrücklich ausnehmen davon würde Garg diejenigen, die sich nicht impfen lassen könnten oder dürften, sagte er der Zeitung.

Hamburger Intensivmediziner Kluge erwartet vierte Welle

Derzeit seien etwa fünf Prozent der Intensivpatienten- und patientinnen bundesweit Covid-Erkrankte. Die Zahlen würden langsam steigen, sagte Stefan Kluge, Leiter der Intensivklinik am UKE Hamburg im Interview mit NDR Info. Die Delta-Variante würde weiterhin von vielen unterschätzt. Die meisten Neuaufnahmen auf Intensivstationen seien Ungeimpfte, manchmal auch einfach Geimpfte und sogenannte Impfdurchbrüche. Neben der Sieben-Tage-Inzidenz wünscht Kluge sich die Auslastung auf den Intensivstationen als weiteren Wert zur Beurteilung der aktuellen Infektionslage. "Ich glaube, wir brauchen einfache Parameter, die in der Bevölkerung transparent und nachvollziehbar sind." Maske, testen und Abstand seien weiterhin nötig. Kluge sagte NDR Info, er erwarte durch die vermehrten Treffen in Innenräumen im Herbst eine vierte Welle. "Die Impfung ist der goldene Ausweg."

Long Covid - auch nach leichtem Verlauf

Dorthe hatte während ihrer Corona-Infektion einen leichten Verlauf. Nun leidet sie und extremer Müdigkeit, Konzentrationsstörung und Lärmempfindlichkeit. Für Außenstehende ist ihre Erkrankung kaum bemerkbar und deshalb oft schwer nachzuvollziehen. Tatsächlich kann Dorthe ihren beiden Kindern gar nicht mehr richtig gerecht werden. Die 42-Jährige wird im Aphasie-Zentrum in Vechta gehandelt.

93 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Behörden haben 93 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert. Gestern waren es 176, vor einer Woche 79. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 18,4 (Vortag 18,1, Vorwoche 17,2). Den höchsten Inzidenzwert verzeichnet die kreisfreie Stadt Wolfsburg mit 50,7. Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Scholz macht Musikclubs keine Hoffnungen auf schnelle Lockerungen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz macht den Musikclubs in Deutschland keine großen Hoffnungen auf eine rasche Rücknahme der Abstands- und Maskenpflicht. "Die Ansteckungsgefahren sind natürlich, wenn man dicht beieinander kommt, am größten", sagte der Vizekanzler und Bundesfinanzminister am Sonntagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD mit Vertretern der Schausteller-, Gastro- und Eventbranche auf dem Hamburger Dom. "Wir werden am Dienstag dazu keine Beschlüsse fassen", sagte er mit Blick auf die Beratungen der Länderregierungschefs mit der Kanzlerin. Jeder, der nicht geimpft sei, habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, angesteckt zu werden. "Es wird Leute geben, die schwer erkranken. Es wird Leute geben, die daran sterben."



Die LiveKomm, der Verband der Musikspielstätten in Deutschland, hatte ein Öffnungskonzept vorgelegt, das die sofortige Aufhebung der Masken- und Abstandspflicht für Live- und Clubveranstaltungen sowie die vollständige Aufhebung aller Corona-Einschränkungen für den Indoorbereich ab Oktober vorsieht. Statt der obligatorischen Antigentests sollten nur noch PCR-Tests den Zutritt zu den Clubs ermöglichen. Scholz warnte, dass im Herbst wieder mehr Infektionen geben würde. "Da müssen wir mal gucken, wie wir da sicher durchsteuern. Immer mit dem Ziel: Kein neuer Lockdown." Dass künftig statt der Antigen- nur noch die teureren PCR-Tests zulässig sein sollen, um sich mit Geimpften und Genesenen gleichgestellt zu werden - wie von seinem Nachfolger im Hamburger Rathaus, Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), vorgeschlagen -, hält Scholz derzeit nicht für nötig.

Schmidt-Chanasit: Entwicklung in Großbritannien macht Hoffnung

Für den Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Chanasit macht die Entwicklung in Großbritannien nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen trotz hoher Inzidenz Hoffnung. "Die Entwicklung in Großbritannien zeigt, dass man nicht einfach behaupten kann: 'Wenn wir fast alle Maßnahmen aufheben, läuft alles aus dem Ruder'. Wir sehen jetzt genau das Gegenteil", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage dort sei zwar nicht eins zu eins auf andere Länder übertragbar. Für Deutschland riet er deshalb zur Vorsicht. "Aber das macht doch Hoffnung, dass man durch die Impfungen so etwas erreichen kann, dass man trotz Aufhebung fast aller Maßnahmen auch sinkende Fallzahlen sieht und keine Überlastung des Gesundheitssystem." Die britische Regierung hatte am 19. Juli im Rahmen eines "Freedom Days" (Freiheitstags) fast alle Corona-Einschränkungen zurückgenommen und stattdessen an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert - trotz stark steigender Fallzahlen. Zu dem Zeitpunkt hatten 88 Prozent der Erwachsenen eine erste Impfung erhalten. Knapp 68 Prozent waren bereits zwei Mal geimpft. Die Infektionen waren in den Tagen darauf zurückgegangen und auch zuletzt nur wieder vergleichsweise leicht gestiegen.

RKI registriert bundesweit 1.183 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt bundesweit auf 23,1 - am Vortag hatte der Wert 22,6 betragen, vor einer Woche lag er bei 17,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.183 Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 847 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zwei Todesfälle verzeichnet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 42,3

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der innerhalb einer Woche erfassten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt bei 42,3 - tags zuvor waren es 40,8 und vor einer Woche 23,7. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden zuletzt innerhalb eines Tages 80 Infektionsfälle neu übermittelt. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Schleswig-Holstein gemeldet.

Hamburger "Kultursommer": Von Kino bis Kindertheater

Wegen Corona-Auflagen sind Kulturveranstaltungen weiterhin nur begrenzt erlaubt. Um Künstler und Veranstalter zu unterstützen, finden in Hamburg im Rahmen des "Kultursommers" noch bis zum 16. August Hunderte Veranstaltungen zumeist draußen statt - von Kino bis Kindertheater.

Niedersachsens Gesundheitsausschuss tagt

Der Gesundheitsausschuss des niedersächsischen Landtags berät heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Staatskanzlei-Chef Jörg Mielke (SPD) wird über den Stand der Beratungen zu der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz informieren, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte. Morgen debattieren die 16 Chefs der Bundesländer in einer Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Corona-Lage. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) und weitere Politikerinnen und Politiker sprachen sich dafür aus, bei neuen bundesweiten Corona-Regelungen künftig stärker die Belastung des Gesundheitssystems zu berücksichtigen und nicht allein auf die Sieben-Tage-Inzidenz als Messlatte zu setzen.

