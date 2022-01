Stand: 16.01.2022 12:58 Uhr Corona-News-Ticker: Kliniken bekommen Omikron-Welle zu spüren

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 16. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:

Krankenhausgesellschaft: Omikron-Welle macht sich in Kliniken bemerkbar

Lauterbach: Corona-Impfpflicht sollte drei Dosen umfassen

Virologe Drosten macht Hoffnung auf Leben wie vor der Pandemie

Gericht: Tennisstar Novak Djokovic muss Australien verlassen

Österreich erneut Hochrisikogebiet

Dänemark: Kultur- und Veranstaltungsorte dürfen wieder öffnen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.449 in Niedersachsen , 1.551 in Schleswig-Holstein, 894 in Hamburg

RKI: Bundesweit 52.504 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz erstmals über 500

Österreich will Corona-Impfpflicht wie geplant im Februar einführen

In Österreich soll die Impfpflicht gegen das Coronavirus wie geplant Anfang Februar in Kraft treten. So steht es in dem Gesetzentwurf, den die Regierung heute vorstellte. Die Impfpflicht soll für Personen ab 18 und nicht wie bislang geplant ab 14 Jahren gelten. Kontrollen sollen Mitte März beginnen, darunter im Straßenverkehr, wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sagte. Für Impfverweigerer gilt ein Strafrahmen von 600 und 3.600 Euro, wenn sie einer Impfaufforderung nicht nachkommen und einen gesetzten Impftermin verstreichen lassen. Das Gesetz gilt für alle Menschen mit Wohnsitz in Österreich. Ausnahmen sind für Schwangere und Menschen vorgesehen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Genesene sollten für 180 Tage ausgenommen sein. Das Parlament soll das Gesetz am Donnerstag (20. Januar) beschließen. Gegner des Gesetzes kritisieren unter anderem, dass Impfungen vorgeschrieben werden, die die Weitergabe des Virus nur unzureichend verhindern.

In Deutschland soll der Bundestag ohne Fraktionszwang über eine mögliche allgemeine Impfpflicht abstimmen. Zunächst soll über Gruppenanträge debattiert werden, die aus den Reihen der Parlamentarier über Parteigrenzen hinweg vorgelegt werden. Eine Entscheidung wird für März oder April erwartet.

Inzidenz steigt auch in Hamburg noch weiter an

Wie in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auch in Hamburg erneut gestiegen. Die Gesundheitsbehörde meldete am Mittag einen aktuellen Wert von 942,5 - gestern hatte er bei 932,5 gelegen, vor einer Woche bei 611,6. Binnen 24 Stunden sind in der Hansestadt 894 neue laborbestätigte Corona-Fälle gezählt worden - das sind deutlich weniger als gestern (2.915), aber mehr als am vergangenen Sonntag (702). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stieg um vier auf insgesamt 2.049 seit Beginn der Pandemie.

Gaß: Omikron-Welle macht sich in Krankenhäusern bemerkbar

Die Krankenhäuser spüren dem Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) zufolge bereits erste Auswirkungen der Omikron-Welle durch mehr Patienten-Aufnahmen mit Covid-Erkrankungen. "Wir sehen diesen Anstieg auf den Normalstationen bereits in manchen Regionen, so zum Beispiel in Bremen, Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein", sagte Gerald Gaß der "Augsburger Allgemeinen". Nach Angaben der Gesundheitsbehörde liegt die Hospitalisierungs-Inzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner und Woche) in der Stadt Bremen aktuell bei 15,0 - bundesweit beträgt dieser Wert laut Robert Koch-Institut 3,23.

"Im Unterschied zu vorangegangenen Wellen werden Patienten in den kommenden Wochen aber wohl vermehrt in den Normalstationen ankommen, da die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Verlauf zu haben, bei Omikron geringer ist", erklärte Gaß, der auch vermehrt Personalausfälle in den Kliniken befürchtet.

Regierung: Querdenker schicken Drohschreiben an Schulen

Querdenker, Reichsbürger und sogenannte Selbstverwalter haben nach Angaben der Bundesregierung mit Aktionen vor Schulen sowie mit Drohschreiben gegen geltende Corona-Maßnahmen mobil gemacht. Der Regierung sei bekannt, dass Gegner der Maßnahmen und der Impfkampagne in einzelnen Fällen vor Schulgebäuden demonstrierten und "dabei zuweilen auch das Zwiegespräch mit Schülern suchten". So heißt es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Linken-Anfrage, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bei den Aktivisten handelte es sich laut Ministerium demnach zum Teil um führende Personen der "Querdenken-Bewegung". In manchen Drohbriefen oder -mails, die Reichsbürger und "Selbstverwalter" an Schulen, Behörden, Lehrerkollegien und Kitas gesendet haben, werden demnach "pseudojuristische Argumente" angeführt, die den Corona- oder Masken-Verordnungen ihre Rechtsgültigkeit absprechen.

Dänemark: Kultur- und Veranstaltungsorte dürfen wieder öffnen

Dänemark hat in den vergangenen Wochen einen starken Anstieg bei den Neuinfektionen erlebt - trotzdem werden dort jetzt die Corona-Beschränkungen für den Kultursektor gelockert. Museen, Zoos, Vergnügungsparks und andere Einrichtungen dürfen seit heute wieder öffnen. Dasselbe gilt für Kinos, Theater und Veranstaltungsorte wie Konzerthallen - hier mit einer Besucher-Obergrenze. Vielerorts müssen Besucher aber einen Mund-Nasen-Schutz tragen und belegen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet worden sind. Diskotheken bleiben noch bis mindestens Ende des Monats geschlossen. Das Sechs-Millionen-Einwohnerland Dänemark hatte in den vergangenen Tagen mehrmals mehr als 20.000 Neuinfektionen pro Tag verzeichnet, gestern waren erneut mehr als 25.000 Fälle hinzugekommen. Die Neuinfektionszahlen scheinen sich aber auf einem hohen Niveau eingependelt zu haben, während die Zahl der Krankenhauspatienten mit Corona-Infektion recht stabil zwischen 700 und 800 liegt.

Niedersachsen: Mindestens 40.000 Ordnungswidrigkeiten verzeichnet

In Niedersachsen hat es seit Beginn der Corona-Pandemie vor knapp zwei Jahren mindestens 40.000 Ordnungswidrigkeiten gegen Schutzmaßnahmen gegeben. Wie das Innenministerium in Hannover der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, beziehe sich die Zahl auf den Zeitraum von Anfang April 2020 bis Anfang Januar dieses Jahres. Die tatsächliche Zahl könnte wegen unterschiedlicher Datenerfassung und -weiterleitung aber noch höher liegen, so das Ministerium. Um was für Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten es sich genau handelt, ist den Angaben zufolge unklar. Verstöße gegen die Corona-Verordnung, wie etwa das Missachten der Maskenpflicht oder der Abstandsregelung, sind in der Regel Ordnungswidrigkeiten. Bei Verstoß gegen die Corona-Verordnung können Bußgelder bis zu einer Höhe von 25.000 Euro anfallen.

Virologe Drosten macht Hoffnung auf ein Leben wie vor der Pandemie

Der Virologe Christian Drosten sieht in der milder verlaufenden Omikron-Variante des Coronavirus eine "Chance" - und er macht Hoffnung auf ein Leben wie vor der Pandemie. Auf die Frage, ob "wir jemals wieder so leben werden wie vor der Pandemie", sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité dem "Tagesspiegel am Sonntag": "Ja, absolut. Da bin ich mir komplett sicher." Zwar müssten noch ein paar Jahre lang Masken in bestimmten Situationen getragen werden, was nerven werde. Es werde aber auch "ein paar Benefits" geben. So habe das Virus etwa die Medizin vorangebracht. "Die mRNA-Technologie ist ein Riesen-Durchbruch, auch für Krebs und für andere Infektionskrankheiten, denken wir allein mal an Influenza."

Früher oder später müssten sich alle Menschen mit Sars-CoV-2 infizieren. Dazu gebe es keine Alternative, da man nicht auf Dauer alle paar Monate über eine Booster-Impfung den Immunschutz der gesamten Bevölkerung erhalten könne. Das müsse das Virus machen - und zwar auf Basis eines in der breiten Bevölkerung verankerten Impfschutzes - sonst würden "zu viele Menschen sterben". Deutschland habe schon "ein ganzes Stück dieses Weges geschafft über Impfungen", müsse ihn jetzt aber "zu Ende gehen, damit wir im Laufe des Jahres 2022 in die endemische Phase kommen und den pandemischen Zustand für beendet erklären können".

Gericht: Tennisstar Novak Djokovic muss Australien verlassen

Tennisstar Novak Djokivic muss Australien verlassen und kann damit nicht an den morgen beginnenden Australian Open teilnehmen. Das Bundesgericht in Melbourne entschied, dass dem serbischen Weltranglisten-Ersten das Visum zu Recht vom Einwanderungsministerium entzogen wurde. Den Einspruch des 34 Jahre alten Djokovics gegen die Annullierung des Visums lehnte das Gericht ab. Die Begründung soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger war ungeimpft gegen das Coronavirus und mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung eingereist.

Österreich wieder Corona-Hochrisikogebiet

Die Bundesregierung stuft große Teile Österreichs erneut als Corona-Hochrisikogebiet ein. Die Regelung gilt seit Mitternacht und hat konkrete Folgen: Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist und nicht mindestens den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Impfung hat oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Frühestens nach fünf Tagen kann man sich mit einem negativen Test davon befreien. Für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, endet die Quarantäne fünf Tage nach der Einreise automatisch. Ausgenommen von der Hochstufung sind nur die grenznahen Gemeinden Mittelberg und Jungholz sowie das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee. Alle neun Nachbarländer Deutschlands stehen nun auf der Risikoliste. Neben Österreich sind dort seit heute mehr als 30 weitere Länder neu aufgeführt, viele davon in Afrika und in der Karibik. Insgesamt gelten aus Sicht Deutschlands aktuell fast 140 der rund 200 Länder auf der Welt als Hochrisikogebiet.

4.449 Corona-Neuinfektionen für Niedersachsen gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auch in Niedersachsen erneut gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt sie aktuell landesweit bei 417,1 - und damit so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Zum Vergleich: Gestern hatte der Wert 402,5 betragen, am vergangenen Sonntag 296,0. Die Zahl der neuen laborbestätigten Corona-Fälle wird mit 4.449 angegeben (Vortag: 6.298 / Vorwoche: 3.115). Vier weitere Todesfälle wurden in Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert, damit beträgt die Gesamtzahl in Niedersachsen nun offiziell 6.994.

Lauterbach: Corona-Impfpflicht sollte drei Dosen umfassen

Eine Impfpflicht gegen das Coronavirus sollte nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach drei Spritzen umfassen. "Eine vollständige Impfung besteht aus drei Dosen. Vollständig Geimpfte sind gegen alle Corona-Varianten - zumindest vor schwerer Krankheit und Tod - geschützt. Daran muss sich die Impfpflicht orientieren", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Die Wissenschaftler weltweit seien sich einig, dass die Entstehung einer Variante, gegen die man als dreifach Geimpfter keinen Schutz habe, äußerst unwahrscheinlich sei. Gleichzeitig warnte der Minister: "Das Varianten-Alphabet wird nicht mit Omikron enden." Es sei gut möglich, dass man im Herbst mit einem mutierten Delta-Typ umgehen müsse. Wer jetzt als Ungeimpfter an Omikron erkranke, hätte im Herbst gegen eine neue Delta-Variante wahrscheinlich einen Infektionsschutz von deutlich unter 50 Prozent, meinte er. "Ohne zusätzliche Impfungen wären diese Menschen dann stark gefährdet. Es führt daher kein Weg an der Impfung vorbei", so Lauterbach.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt erstmals über 500

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet erneut einen Höchstwert bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Demnach liegt der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh bei 515,7 - und damit erstmals über der Schwelle von 500. Am Vortag hatte der Wert bei 497,1 gelegen, vor einer Woche bei 362,7 (Vormonat: 422,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 52.504 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 78.022 Ansteckungen gewesen, am vergangenen Sonntag 36.552. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 47 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 115.619 seit Pandemie-Beginn.

Hamburg: Fehlen Infos über Impfmöglichkeiten?

Impforganisationen beklagen, dass es für Hamburg kein übergeordnetes Informationsangebot gebe. So würden in erster Linie die städtischen Angebote beworben. Zu den übrigen Angeboten verweisen auf der Hamburg-Webseite zum Impfen Links - oft auf Krankenhäuser oder ausgewählte Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung. Privatinitiativen fehlen ganz. In Berlin und Bremen ist das Impfen anders organisiert.

1.551 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind 1.551 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag: 3.409 / Vorwoche: 1.200). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht an: von 658,4 auf aktuell 659,6. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 536,8 gelegen. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen beträgt unverändert 1.915.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken kamen, beträgt wie am Vortag 4,26. In den Krankenhäusern liegen den Angaben zufolge 263 an Covid-19 erkrankte Patienten und damit genauso viele wie am Vortag. Auch die Zahl der Patienten auf Intensivstationen blieb mit 58 gleich, 44 von ihnen werden beatmet.

