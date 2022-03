Stand: 28.03.2022 11:45 Uhr Corona-News-Ticker: Kinderärzte-Chef für Testpflicht-Ende an Schulen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 28. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Während die Impfquote in den Bundesländern derzeit kaum noch merklich ansteigt, kletterten in den vergangenen Tagen und Wochen die Infektionszahlen und Inzidenzwerte noch einmal deutlich nach oben. Das hatte und hat auch Auswirkungen auf die Krankenhaus-Einweisungen von Corona-Patienten (Hospitalisierung). Aus den vorliegenden Corona-Zahlen lässt sich etwa ablesen, dass zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern deutlich mehr ungeimpfte Patienten in Krankenhäusern behandelt werden müssen als geimpfte. Laut NDR Datenjournalist Marvin Milatz kann man anhand der aktuell vorliegenden Zahlen auch argumentieren, dass die Impfung eine der wenigen Corona-Schutzmaßnahmen ist, die in der Omikron-Welle überhaupt noch vor einer schweren Erkrankung schützt.

Kinderärzte-Präsident fordert Ende der Testpflicht an Kitas und Schulen

Trotz hoher Corona-Inzidenzen fordert Kinderärzte-Präsident Thomas Fischbach ein Ende der anlasslosen Testpflicht an Kitas und Schulen. Sie sei zu einer "überflüssigen Zumutung" geworden, sagte der Chef des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). Er verwies in diesem Zusammenhang auf entsprechende Stellungnahmen pädiatrischer Fachgesellschaften. Es gebe einen hohen Anteil falsch-positiver Ergebnisse, die dann zu Quarantäne ganzer Familien führten, so Fischbach. Außerdem erkrankten Kinder und Jugendliche extrem selten schwer an Corona. "Der ganze Zirkus wird nur veranstaltet, um die impfunwilligen Erwachsenen aus den Risikogruppen zu schützen", erklärte der Mediziner weiter. Trotz der zurzeit hohen Inzidenzen reiche es aus seiner Sicht vollkommen aus, nur Kinder mit Symptomen von Covid-19 zu testen.

Lauterbach besorgt um Impfstatus von Kriegsflüchtlingen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigt sich besorgt um die gesundheitliche Versorgung und den Impfstatus der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Mit diesem Thema werde sich auch die heutige Gesundheitsministerkonferenz befassen, kündigte Lauterbach im Politik-Talk bei Bild TV an. "Wir werden darüber reden, wie wir die gesundheitliche Versorgung der Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflohen sind, darstellen können. Dazu zählen auch die Impfungen." Nach Darstellung des Ministers bestehen "riesige Impflücken" bei den Flüchtlingen, nicht nur in Bezug auf Corona, sondern auch auf Masern. Es werde nach einem Weg gesucht, die Impflücken möglichst unbürokratisch und schnell zu schießen, so Lauterbach.

Viele Fehltage durch psychische Erkrankungen

Wegen psychischer Erkrankungen haben in der Corona-Pandemie in Niedersachsen Beschäftigte lange am Arbeitsplatz gefehlt. Das geht aus einer heute veröffentlichten Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor. Durchschnittlich waren es im vergangenen Jahr 2,8 Ausfalltage pro Kopf - ein Anstieg um 43 Prozent gegenüber 2011. Die Kasse sprach von einem neuen Höchststand. Am stärksten betroffen waren demnach Beschäftigte im Gesundheitswesen mit einer durchschnittlichen Fehlzeit von 4,3 Tagen. Eine Krankschreibung wegen einer psychischen Erkrankung dauerte 2021 in Niedersachsen im Durchschnitt fast 40 Tage. "Unser Report zeigt, dass viele Menschen mit psychischen Erkrankungen extrem unter den anhaltenden Belastungen der Pandemie leiden", sagte Dirk Vennekold, Leiter der DAK-Landesvertretung in Niedersachsen. "Die Betroffenen finden schwer wieder in ihren Berufsalltag zurück." Für das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern meldete die AOK ein ähnliches Ergebnis der Datenauswertung. Das Niveau der Arbeitsausfälle wegen psychischer Erkrankungen habe im vergangenen Jahr 55 Prozent über dem von vor zehn Jahren gelegen. Die durchschnittliche Fehldauer betrug in MV 3,2 Tage pro Arbeitnehmer, ein psychischer Krankschreibungsfall dauerte dort den Angaben zufolge im Durchschnitt 35 Tage.

Inzidenz auch in Niedersachsen leicht gesunken

Wie in Schleswig-Holstein und auch bundesweit ist in Niedersachsen die Sieben-Tage-Inzidenz laut der vorliegenden Zahlen im Vergleich zum Vortag leicht gesunken: Nach 1.977,8 gestern wird der landesweite Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner heute vom Robert Koch-Institut (RKI) mit 1.941,8 angegeben (Vorwoche: 1.677,6). Binnen 24 Stunden sind 4.755 neue laborbestätigte Corona-Fälle in Niedersachsen registriert worden (Vortag: 12.208 / Vorwoche: 8.594). Die Zahl der Todesfälle bleibt offiziell unverändert bei insgesamt 7.953 seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren.

Zweites Jahr mit tiefroten Zahlen am Hamburger Airport

Wegen der Corona-Pandemie hat der Flughafen Hamburg das zweite Jahr in Folge mit tiefroten Zahlen abgeschlossen. Wie schon 2020 hatte Airport-Chef Michael Eggenschwiler zuletzt für 2021 einen Verlust von mehr als 100 Millionen Euro vorhergesagt. Wie genau das vergangene Geschäftsjahr gelaufen ist und wie die Perspektiven aussehen, will Eggenschwiler heute Vormittag bei einer Pressekonferenz bekannt geben. Im vergangenen Herbst hatte er prognostiziert, dass es frühestens 2023 wieder eine schwarze Null an Deutschlands ältestem Flughafen geben könne. Mit einer Normalisierung des Flugverkehrs auf zumindest 85 Prozent des Niveaus des Vor-Corona-Jahres 2019 rechnet der Airport demnach 2025. Die Passagierzahlen für das vergangene Jahr hatte der Flughafen schon Anfang Januar veröffentlicht: Demnach nutzten rund 5,32 Millionen Fluggäste den Helmut-Schmidt-Flughafen - 3,18 Millionen weniger als geplant und 69 Prozent weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019. Im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020 stiegen die Passagierzahlen immerhin um 17 Prozent.

RKI registriert 67.501 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.700,6

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.700,6 an. Gestern lag er bei 1.723,8, vor einer Woche bei 1.714,2. Die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten Neuinfektionen binnen eines Tages beträgt den Angaben zufolge 67.501 (Vortag: 111.224 / Vorwoche: 92.314). Laut RKI melden zunehmend weniger Gesundheitsämter am Wochenende ihre Daten. Insbesondere am Wochenende und zu Wochenbeginn sollten tagesaktuelle Schwankungen daher nicht überbewertet werden. Als Beleg: Für Baden-Württemberg sind heute insgesamt nur drei neue Corona-Fälle in die Statistik eingelaufen, für das Land Brandenburg gar keine. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 20 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die offiziell seit Pandemie-Beginn an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 128.457.

Gesundheitsminister beraten über Hotspot-Regel

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über die Hotspot-Regel für schärfere Corona-Maßnahmen. In den Landesregierungen herrscht Uneinigkeit in der Frage, ob die rechtlichen Voraussetzungen zur Feststellung von Hotspots derzeit erfüllt sind oder nicht. So hat Mecklenburg-Vorpommern bereits das ganze Land bis Ende April zum Hotspot erklärt. Hamburg hat dasselbe vor, obwohl die Hansestadt derzeit die bundesweit niedrigste Inzidenz hat. Außerdem soll es in der Schalte der Ressortchefs um Schutzimpfungen und die medizinische Versorgung für ukrainische Flüchtlinge gehen.

Schleswig-Holstein: 1.362 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz weiter gesunken

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist den dritten Tag in Folge gesunken. Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt nun bei 1.453,0, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor wenigen Tagen hatte der Wert mit 1.574,5 den bislang höchsten Stand seit Pandemie-Beginn erreicht. Zuletzt registrierte die Behörde 1.362 neue positive PCR-Tests binnen 24 Stunden.

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Corona-Live-Ticker von NDR.de am Montag startet

am Montag, 27. März 2022

