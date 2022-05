Stand: 31.05.2022 11:28 Uhr Corona-News-Ticker: Kinder sind seit Pandemie dicker und weniger fit

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 31. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Kinder im Zuge der Corona-Krise dicker und weniger fit

Die Corona-Krise hat bei vielen Kindern nach Einschätzung der Eltern zu einer deutlichen Gewichtszunahme geführt. Mit 16 Prozent wurde jedes sechste Kind seit Beginn der Pandemie dicker, bei den Zehn- bis Zwölfjährigen betrifft das mit 32 Prozent sogar fast ein Drittel, wie eine Umfrage der Deutschen Adipositasgesellschaft (DAG) und des Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin (EKFZ) an der Technischen Universität (TU) München ergab. "Eine Gewichtszunahme in dem Ausmaß wie seit Beginn der Pandemie haben wir zuvor noch nie gesehen. Das ist alarmierend, denn Übergewicht kann schon bei Kindern und Jugendlichen zu Bluthochdruck, einer Fettleber oder Diabetes führen", sagte DAG-Sprecherin Susann Weihrauch-Blüher.

Für die Studie befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im März und April dieses Jahres 1.004 Eltern mit Kindern im Alter zwischen drei und 17 Jahren. Rund 44 Prozent der Kinder und Jugendlichen bewegen sich demnach weniger als zuvor, bei den Zehn- bis Zwölfjährigen ist es mit 57 Prozent sogar deutlich mehr als die Hälfte. 27 Prozent greifen häufiger zu Süßwaren. Auch die Mediennutzung ist bei 70 Prozent der Minderjährigen gestiegen. Folglich verschlechterte sich bei jedem dritten Kind oder 33 Prozent die körperliche Fitness. Als Sofortmaßnahmen empfehlen die Experten eine Besteuerung von Zuckergetränken, Werbeschranken für ungesunde Lebensmittel und eine Stärkung der Adipositastherapie.

Keine Krankschreibung per Telefon mehr ab morgen

Krankschreibungen wegen leichter Erkältungsbeschwerden sind ab morgen nicht mehr einfach per Telefon möglich. Dafür müssen Patientinnen und Patienten wieder in die Arztpraxis kommen oder Videosprechstunden nutzen, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen mitteilte. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie lasse es zu, die mehrfach verlängerte Sonderregelung auslaufen zu lassen. Sollte die Pandemie wieder an Fahrt gewinnen, könnten solche Sonderregelungen für bestimmte Regionen oder bundesweit aber wieder aktiviert werden. Die telefonischen Krankschreibungen waren seit Ende März 2020 fast durchgehend möglich. Dies sollte unnötige Kontakte reduzieren, um das Infektionsrisiko zu senken.

Italien schafft Corona-Einreiseregeln ab

Ab dem 1. Juni ist bei der Einreise nach Italien kein 3G-Nachweis mehr notwendig. Mit dem Auslaufen der bisherigen Regelung ist es nach Angaben des Außenministeriums dann nicht mehr notwendig, bei der Einreise eine Corona-Impfung, -Genesung oder einen negativen Test nachzuweisen. Italien war Anfang 2020 das erste europäische Land, das vom Coronavirus betroffen war. Im Zuge der Pandemie verhängte die Regierung im Vergleich zu anderen EU-Staaten teilweise sehr strenge Corona-Auflagen. So mussten unter anderem alle Arbeitnehmer am Arbeitsplatz eine Corona-Impfung, -Genesung oder einen negativen Test vorlegen. Die meisten Corona-Maßnahmen wurden mit Fortschreiten der Impfkampagne inzwischen aufgehoben. Eine Maskenpflicht gilt aktuell noch in Schulen und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Weltärztepräsident Montgomery warnt vor Ausbreitung der Variante BA.5

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat vor einer Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5 des Coronavirus in Deutschland gewarnt. "Corona ist noch nicht vorbei - das belegt der heftige Ausbruch von Omikron in Portugal", sagte Montgomery der "Rheinischen Post". Das Robert Koch-Institut berichtete kürzlich von einer Zunahme der Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 auf niedrigem Niveau. Dominant ist weiter BA.2 mit 96,4 Prozent. Der Anteil von BA.5 verdoppelte sich etwa von 1,2 auf 2,5 Prozent. "Je klüger wir uns jetzt verhalten, umso weniger drastische Maßnahmen brauchen wir in Herbst und Winter. Freiwillig Maske tragen, wo auch immer viele Menschen zusammenkommen. Impfen, jetzt erst recht! Und nicht Freiheit gegen Sicherheit ausspielen", forderte Montgomery. BA.5 werde sich auch in Deutschland ausbreiten. Viele Menschen - auch Geimpfte - würden erkranken. Geimpfte hätten aber deutlich mildere Symptome. Im Infektionsschutzgesetz müsse der Werkzeugkasten erhalten bleiben und bundeseinheitlich klar definiert werden - von Maskenpflicht bis Lockdown, so der Weltärztepräsident.

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte sich bereits mit einer Warnung zu Wort gemeldet. "Die besonders ansteckende Variante BA4/BA5 ist auch bei uns auf dem Vormarsch. Dies könnte im Herbst die nächste Welle werden", schrieb der SPD-Politiker auf Twitter.

2.027 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz bei 238,2

Das Robert Koch-Institut hat für Hamburg 2.027 neue Corona-Fälle registriert (Dienstag der Vorwoche: 2.197). Die Sieben-Tage-Inzidenz wird jetzt mit 238,2 angegeben (Vortag: 181,2 / Vorwoche: 332,9). Es wurden keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Gegen Mittag wird heute die Hamburger Gesundheitsbehörde ihre wöchentliche Meldung zu den Corona-Zahlen veröffentlichen.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Niedersachsen: 9.808 neue Fälle - Inzidenz steigt leicht

Die Corona-Sieben-Tages-Inzidenz in Niedersachsen hat sich leicht erhöht: Heute liegt sie laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 258,3 - am Montag war sie mit 236,0 angegeben worden, am Dienstag vor einer Woche mit 412,7. Es wurden 9.808 Neuinfektionen registriert (Dienstag vor einer Woche: 7.621). Außerdem wurden 24 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus festgestellt.

Schleswig-Holstein: Hohe Fallzahlen wohl durch Feiertag und Brückentag

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 326,7 - nach 335,6 am Freitag, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 462,6, gelegen. Es wurden 4.032 neue Fälle gemeldet, eine Woche zuvor waren es 3.692. Die aktuell recht hohe Zahl könnte mit dem verlängerten Himmelfahrtswochenende zusammenhängen - also mit Nachmeldungen von Feiertag, Brückentag und Wochenende. Im Ländervergleich verzeichnet Schleswig-Holstein nach Angaben des Robert Koch-Instituts noch immer die höchste Sieben-Tage-Inzidenz.

RKI: Bundesweit 61.889 neue Corona-Fälle gemeldet - Inzidenz bei 201,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit 201,7 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 189,0 gelegen (Vorwoche: 307,2, Vormonat: 717,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 61.889 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 64.437 registrierte Ansteckungen) und 136 Todesfälle (Vorwoche: 159) innerhalb eines Tages.

Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Dienstag

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 31. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse und Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

