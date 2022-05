Stand: 11.05.2022 11:00 Uhr Corona-News-Ticker: Kinder in der Pandemie häufiger Opfer von Gewalt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 11. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen vom Vortag können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Raus aus der Corona-Krise: TUI auf dem Weg in die Gewinnzone

Der Reisekonzern TUI aus Hannover rechnet nach zwei Corona-Jahren für 2022 mit schwarzen Zahlen. Der Konzern verzeichne aktuell eine starke Nachfrage nach Urlaubsreisen. Die Kapazität werde fast das Vorkrisenniveau von 2019 erreichen, so TUI-Chef Joussen am Mittwoch. Der Vorstand gehe davon aus, demnächst weitere Corona-Kredite an die Staatsbank KfW zurückzuzahlen und die Beteiligung des Bundes am Unternehmen zu verringern. Der Staat musste das Unternehmen aus Hannover mit 4,3 Milliarden Euro Finanzhilfen in der Pandemie-Krise vor dem Aus bewahren.

Kinder in der Pandemie häufiger Opfer von Gewalt

Die Forensische Kinderschutzambulanz der MHH in Hannover berichtet von einer gestiegenen Anzahl an Gewalt-Fällen. "Wir haben seit Pandemiebeginn eine erhöhte Anfrage nach diagnostischer Unterstützung erhalten", sagte eine Sprecherin der Einrichtung. Der Sprecherin zufolge hätten Experten seit 2020 Kinderärzte in mehr als 500 Fällen rechtsmedizinisch beraten und 142 Kinder in der Kinderschutzambulanz untersucht. Die Online- und Telefonberatungen hätten zugenommen, heißt es. Heute besucht Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) die Einrichtung in der Rechtsmedizin der Hochschule.

Corona-Hilfen in Hamburg: Ärger über Zins-Praxis

Corona-Hilfsgelder, auf die Hamburg Zinsen und Gebühren erhebt. Solo-Selbständige, die mindestens einen Teil der empfangenen Hilfen zurückzahlen müssen: Im Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft gab es dazu Ärger und Kritik.

Weitere Informationen Hamburger Corona-Hilfe: Rückforderungen sorgen für Ärger Hamburg fordert in einigen Fällen Rückzahlungen und Zinsen für gezahlte Corona-Soforthilfen. Im Wirtschaftsausschuss gab es Kritik. mehr

Zahl der Vergiftungen mit Chlordioxid deutlich gestiegen

Laut Giftinformationszentrum Nord (GIZn) in Göttingen ist die Zahl der Notrufe wegen Chlordioxid-Vergiftungen seit Beginn der Corona-Pandemie stark gestiegen: von sieben Notrufen im Jahr 2019 auf 50 im Jahr 2021. Im laufenden Jahr seien bereits 24 Notrufe in Verbindung mit Chlordioxid eingegangen, teilte die Zentrale auf Anfrage des NDR mit. Das Giftinformationszentrum Nord erfasst Notrufe für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Chlordioxid-Lösung, kurz CDL, wird immer wieder als "Wundermittel" gegen verschiedene Krankheiten wie Krebs und Corona angepriesen. Toxikologen wie der Bremer Bernd Mühlbauer warnen vor der Einnahme: "Chlordioxid ist eine toxische Substanz. Das kann Schleimhäute auflösen. Dementsprechend hat es im und am Körper nichts zu suchen."

Weitere Informationen Corona-Pandemie: Deutlich mehr Vergiftungen mit Chlordioxid In der Querdenkerszene gilt eine Chlordioxid-Lösung als vermeintliches Heilmittel gegen Krebs, Autismus und Corona. mehr

Niedersachsen: Mehr als 13.000 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen für Niedersachsen 13.896 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt nun bei 708,1 - nach 731,5 am Vortag.

RKI: Bundesweite Inzidenz liegt aktuell bei 507,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 507,1 angegeben. Am Vortag hatte der Wert bei 522,7 gelegen. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 97.010 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 443,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg zuletzt 1.212 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 443,0 - nach 505,1 am Vortag.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Schleswig-Holstein: 5.506 Neuinfektionen gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 751,3 und damit etwas niedriger als am Vortag (763,6). Innerhalb eines Tages wurden 5.506 Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es 5.432 Neuinfektionen.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Mittwoch

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 11. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus