Stand: 01.11.2022 08:13 Uhr Corona-News-Ticker: Keine neuen Fallzahlen aus dem Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 1. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Keine Neuinfektions-Zahlen aus dem Norden nach langem Wochenende

Die aktuellen Sieben-Tage-Inzidenzen je 100.000 Einwohner im Norden: 361,7 in Niedersachsen , 272,7 in Schleswig-Holstein, 143,6 in Hamburg

RKI: Bundesweit 48.556 neue Fälle registriert - Inzidenz bei 351,7

NDR Info Redezeit: Schule im Corona- und Krisen-Winter - gibt es einen Plan?

Mit dem Schulstart in Niedersachsen sind nun alle norddeutschen Schülerinnen und Schüler aus den Herbstferien zurück. Allgemein wird mit vielen Infektionen gerechnet, auch in den Klassenräumen. Die Hygiene-Auflagen sind noch gering. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat eine Leitlinie veröffentlicht, wie das Corona-Risiko an Schulen vermindert werden kann. Demnach sollten sich in Schulen bei steigendem Infektionsrisiko alle Anwesenden wieder zwei Mal pro Woche testen. Auch sprechen sich die Expertinnen und Experten des UKE für Masken in den Schulen aus, falls das allgemeine Corona-Risiko steigt.

In welchem Umfang sollten diese medizinischen Vorschläge im Schulalltag berücksichtigt werden? Darüber und weitere Herausforderungen wie das Thema Energiesparen sprechen wir heute Abend ab 20.33 Uhr in der NDR Info Redezeit. Diskutieren Sie mit oder stellen Sie ihre Frage vorab online.

Keine neuen Fallzahlen aus dem Norden nach langem Wochenende

Nach dem langen Wochenende mit dem Feiertag gestern haben die norddeutschen Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg keine neuen Corona-Fallzahlen veröffentlicht - im Laufe der Woche sind Nachmeldungen zu erwarten. Der aktuelle Wert der Sieben-Tage-Inzidenzen wurde ermittelt und liegt in Niedersachsen bei 361,7 (Vorwoche: 641,8), in Schleswig-Holstein bei 272,7 (Vorwoche: 487,7) und in Hamburg bei 143,6 (Vorwoche: 338,7). Die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Bremen werden voraussichtlich am Nachmittag ihre neuesten Corona-Zahlen veröffentlichen.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 351,7

In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 48.556 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das sind 66.978 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche (115.534). Allerdings meldeten nur die sieben Bundesländer Zahlen, in denen gestern kein Feiertag war. Die aktuelle bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt den Angaben zufolge bei 351,7 (Vorwoche: 570,2). Das RKI verzeichnet 150 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende und an Feiertagen viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Nach dem langen Wochenende inklusive Feiertag wünschen wir Ihnen einen schönen guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 1. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

