Corona-News-Ticker: Keine Schnelltests mehr an Hamburger Schulen

Stand: 13.06.2022 06:32 Uhr

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 13. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg: Keine Schnelltests und Luftfilter mehr an Schulen

US-Arzneimittelbehörde: Biontech-Impfstoff ist sicher für Kleinkinder

Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen: Niedersachsen 466,5; Hamburg 318,9; Schleswig-Holstein 527,9

RKI: Bundesweit 5.378 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz bei 331,8

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Keine Schnelltests und Luftfilter mehr an Hamburger Schulen

An Hamburger Schulen fällt ab heute das Angebot freiwilliger Schnelltestungen weg. Hamburg folge damit dem Beispiel aller anderen Bundesländer, die mit dem Auslaufen der Testangebote keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht hätten, sagte ein Sprecher der Hamburger Schulbehörde. Zudem sollen die Luftfiltergeräte schrittweise abgeschaltet werden. Längere und häufigere Lüftungszeiten seien in der warmen Jahreszeit problemlos möglich, so die Schulbehörde. Das regelmäßige Stoß- und Querlüften der Unterrichtsräume bleibe verpflichtend bestehen. Das Personal der Schule könne zur Absicherung des Regelbetriebes weiterhin zweimal pro Woche einen Schnelltest aus schulischen Beständen erhalten. Darüber hinaus sollen den Schulen in der Hansestadt rund zwei Millionen Schnelltests zur Verfügung gestellt werden, für den Fall, dass Testungen kurzfristig wieder notwendig sein sollten, hieß es.

US-Arzneimittelbehörde: Biontech-Impfstoff ist sicher für Kleinkinder

Die US-Arzneimittelbehörde FDA bestätigt die Sicherheit und Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer für Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren. Die Auswertung der Daten einer Studie habe keine Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit der Anwendung des Impfstoffs bei Kleinkindern ergeben, schreibt die FDA. Die Wirksamkeit des Vakzins liege in der Altersgruppe einer ersten Analyse zufolge bei 80,3 Prozent. Die US-Regierung geht davon aus, dass Impfungen für Kleinkinder bereits kommende Woche beginnen können, sobald die FDA und die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention die ersten Impfstoffe genehmigt haben. Auch der Impfstoff von Moderna war am Freitag von der FDA für die Altersgruppe als sicher und wirksam eingestuft worden.

Keine Daten aus Hamburg und Niedersachsen

Sowohl aus Hamburg als auch aus Niedersachsen gibt es heute keine aktuellen Daten der Behörden. Das Robert Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den letzten sieben Tagen aktuell wie folgt an: Hamburg 318,9 und Niedersachsen 466,5.

Die Gesundheitsämter in Niedersachsen übermitteln an Wochenenden keine Corona-Zahlen mehr an das Robert Koch-Institut (RKI). Erst am Dienstag gibt es wieder aktuelle Zahlen. Auch die Hamburger Sozialbehörde teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein 527,9

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 527,9 gestiegen (Vortag: 504,6). Dies geht aus dem Dashboard des Robert Koch-Instituts hervor. Binnen 24 Stunden wurden für Schleswig-Holstein 49 neue Fälle registriert.

RKI: Bundesweit 5.378 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 5.378 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 331,8 von 333,7 am Vortag. Eine weitere Person starb im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der mit dem Virus infizierten und gemeldeten Todesfälle bundesweit auf 139.807.

Viele Bundesländer melden am Wochenende gar nicht oder unvollständig an das Robert Koch-Institut (RKI). Deshalb sind die am Sonntag und Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.

Vermutliche Corona-Übertragung von Katze auf Mensch

Das Coronavirus kann einer Studie zufolge vermutlich von Katzen auf Menschen übertragen werden. Wissenschaftler beschreiben im Fachblatt "Emerging Infectious Diseases" einen Fall in Thailand, bei dem eine Tierärztin sich im August 2021 mit dem Virus infiziert hatte. Sie hatte in der südthailändischen Stadt Songkhla eine positiv getestete Katze behandelt und war von dieser angeniest worden. Das Tier habe das Virus vermutlich von seinen beiden Haltern bekommen, schreibt die Gruppe um Sarunyou Chusri von der Prince of Songkla University in Songkhla. Genomsequenzierungen ergaben demnach, dass die bei der Katze, bei der Tierärztin und bei den Haltern gefundenen Viren sehr eng verwandt waren. Wissenschaftler betonen aber in einem Bericht der "New York Times", dass sich das Virus deutlich häufiger vom Menschen auf Katzen überträgt als in umgekehrter Richtung. Allerdings unterstreiche der Fall die Notwendigkeit, bei einer Infektion auch Tiere im Haushalt zu isolieren, sagte der Infektionsmediziner Scott Weese von der kanadischen University of Guelph dem Blatt.

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Montag

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Montag, 13. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

