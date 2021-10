Stand: 25.10.2021 05:51 Uhr Corona-News-Ticker: Keine Nachweis-Pflicht mehr an dänischer Grenze

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 25. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie in unserem Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Dänemark stellt Corona-bedingte Grenzkontrollen ein

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 74 in Schleswig-Holstein; 6.573 bundesweit

RKI meldet 6573 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 110,1

Das Robert Koch-Institut meldet 6.573 neue Positiv-Tests. Das sind 2.517 mehr als am Montag vor einer Woche (4.056). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 110,1 von 106,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus nachweislich angesteckt haben. 17 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 95.117. Insgesamt fielen in Deutschland bislang rund 4,4 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Dänemark hebt Corona-bedingte Grenzkontrollen auf

Dänemark stellt heute seine Corona-bedingten Grenzkontrollen ein. Das hatte Justizminister Nick Häkkerup vor einigen Tagen angekündigt. Für Reisende bedeutet das, dass sie an den Grenzübergängen keine Corona-Nachweise mehr vorzeigen müssen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich nun erst 24 Stunden nach dem Grenzübertritt testen lassen. Damit sind praktisch Tagesausflüge für alle ohne Tests möglich. In Dänemark selbst können sich alle frei bewegen. Seit eineinhalb Monaten gelten dort keine Corona-Regeln mehr. An den Grenzen können aber Stichproben gemacht werden, also sollte man seinen Reisepass oder Personalausweis griffbereit haben. Generell kontrolliert Dänemark an seinen Grenzen nämlich mindestens bis zum 11. Mai 2022 weiter - begründet unter anderem mit Terrorgefahr.

Schleswig-Holstein meldet 74 neue Corona-Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein legt weiter zu. Der Wert ist auf 57,6 je 100.000 Einwohner gestiegen - nach 56,6 am Vortag. Vor einer Woche hatte der Wert noch 28,8 betragen. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden zuletzt 74 neue Infektionen innerhalb eines Tages registriert. Auf Intensivstationen in Schleswig-Holstein werden demnach unverändert 16 Menschen behandelt. Weitere Verstorbene wurden nicht gemeldet.

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Montag, 25. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.