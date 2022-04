Stand: 25.04.2022 06:19 Uhr Corona-News-Ticker: Keine Maskenpflicht mehr für Schüler in MV

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 25. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Mecklenburg-Vorpommern: Keine Maskenpflicht mehr in Schulen ab heute

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 390 in Schleswig-Holstein, 20.084 bundesweit

RKI registriert 20.084 Corona-Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute mit 790,8 an (Vorwoche 808,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 20.084 Corona-Neuinfektionen. Dabei ist zu beachten, dass mehrere Bundesländer am Wochenende keine oder keine vollständigen Daten mehr melden. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden sechs Todesfälle verzeichnet. An Wochenenden werden gewöhnlich nur sehr wenige Todesfälle gemeldet. Die Daten werden später nachgereicht.

MV: Keine Maskenpflicht mehr in Schulen ab heute

Nach dem gerichtlichen Aus für die Corona-Hotspot-Regel in Mecklenburg-Vorpommern entfällt in den Schulen ab heute - und damit drei Tage früher als geplant - die Maskenpflicht. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Schulgebäude werde aber weiter empfohlen, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Auch das Einhalten von Abständen sei weiter sinnvoll. Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Corona-Tests finden weiter statt, sie sind laut der Ministerin von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts nicht berührt. Alle Schüler werden demnach dreimal pro Woche getestet, es sei denn, sie sind vollständig geimpft oder genesen.

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hatte die Corona-Hotspot-Regel in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag gekippt.

MV: Landtag berät in Sondersitzung über Corona-Kurs

Der Landtag in Schwerin kommt heute Vormittag zu einer weiteren Sondersitzung zusammen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird das Parlament zunächst in einer Regierungserklärung über die weitere Strategie der rot-roten Koalition zur Eindämmung der Corona-Pandemie informieren. Der seit Wochen rückläufige Trend bei den Infektionszahlen und ein Gerichtsurteil vom Freitag zur Hotspot-Regelung dürften eine Abkehr von den bislang strengen Vorschriften in Mecklenburg-Vorpommern zur Folge haben. Bereits am Wochenenden waren als Reaktion auf den Richterspruch Beschränkungen aufgehoben worden.

Schleswig-Holstein: Inzidenz ist leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken. Den Zahlen der Landesmeldestelle zufolge liegt der aktuelle Wert bei 1126,4. Am Tag zuvor hatte die Zahl 1151,7 betragen, vor einer Woche 935,7. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wird mit 390 angegeben, am Vortag waren es 1.263. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.

