Stand: 01.06.2022 07:30 Uhr Corona-News-Ticker: Keine Krankschreibung per Telefon mehr

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 1. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Ab heute keine Krankschreibung per Telefon mehr

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.698 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 54.957 Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 207,0

RKI registriert bundesweit 54.957 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 207,0 an. Gestern hatte der Wert bei 201,7 gelegen (Vorwoche: 281,8, Vormonat: 666,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 54.957 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 49.141) und 91 Todesfälle (Vorwoche: 158) innerhalb eines Tages. Allerdings liefern die Daten kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Keine Krankschreibung per Telefon mehr ab heute

Krankschreibungen wegen leichter Erkältungsbeschwerden sind ab heute nicht mehr einfach per Telefon möglich. Dafür müssen Patientinnen und Patienten wieder in die Arztpraxis kommen oder Videosprechstunden nutzen, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen mitteilte. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie lasse es zu, die mehrfach verlängerte Sonderregelung auslaufen zu lassen. Sollte die Pandemie wieder an Fahrt gewinnen, könnten solche Sonderregelungen für bestimmte Regionen oder bundesweit aber wieder aktiviert werden. Die telefonischen Krankschreibungen waren seit Ende März 2020 fast durchgehend möglich. Dies sollte unnötige Kontakte reduzieren, um das Infektionsrisiko zu senken.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 358,1 (Vortag: 326,7). Vor einer Woche hatte der Wert 447,7 betragen. Innerhalb eines Tages wurden 3.698 Neuinfektionen (Vortag: 4.032; Vorwoche: 2.809) registriert. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Steinburg. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, lag den aktuellen Daten nach bei einem Wert von 2,4 (Vortag: 2,85).

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Mittwoch

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 1. Juni 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse und Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

