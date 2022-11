Stand: 17.11.2022 06:55 Uhr Corona-News-Ticker: Keine Isolationspflicht mehr in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 17. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



SH: Isolationspflicht für symptomlose Infizierte entfällt

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 296,6 in Niedersachsen ; 234,8 in Schleswig-Holstein; 191,1 in Hamburg

RKI: Bundesweit 33.306 neue Fälle - Inzidenz bei 199,2

DGB kritisiert Aufhebung der Isolationspflicht

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert die Aufhebung der Isolationspflicht in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. "Menschen mit akuten Infektionskrankheiten haben am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Oberstes Gebot muss sein, andere vor Ansteckung zu schützen und weitere Corona-Infektionswellen zu verhindern", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es sei stark zu bezweifeln, ob jetzt der richtige Zeitpunkt sei, Isolations- und Quarantänepflichten aufzugeben. "Wo ohnehin schon Personalmangel herrscht, stehen Beschäftigte noch stärker unter Druck, trotz Infektion und Krankheitssymptomen zu arbeiten." Beschäftigte, die krank am Arbeitsplatz erscheinen, seien ein zunehmendes Problem für den Gesundheitsschutz.

SH: Isolationspflicht für symptomlose Infizierte entfällt

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert und symptomlos bleibt, muss sich in Schleswig-Holstein seit heute nicht mehr isolieren. Stattdessen gilt künftig - außerhalb der eigenen Wohnung - eine fünftägige Maskenpflicht in Innenräumen für alle ab dem sechsten Lebensjahr, die einen positiven Test, aber keine Symptome haben. "Weiterhin gilt der allgemeine Grundsatz, wer krank ist, bleibt zu Hause", sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). An Stelle einer staatlichen Regel trete wieder mehr Eigenverantwortung, wie beispielsweise auch bei einer Grippeerkrankung oder anderen ansteckenden Krankheiten. Die schwarz-grüne Landesregierung hatte den Wegfall der Isolationspflicht in Abstimmung mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen beschlossen.

Personal in medizinischen Einrichtungen darf dort arbeiten, sofern keine Symptome vorliegen und im Zuge des Hygienekonzepts Vorkehrungen wie das Tragen einer FFP2-Maske angewandt werden. In Pflegeheimen dagegen dürfen Beschäftigte dann fünf Tage lang nicht arbeiten. Für Besuchende gilt ein Betretungsverbot für medizinische Einrichtungen und Pflegeheime.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 234,8

Auch in Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche nur leicht verändert - von 237,2 am Vortag sank sie auf 234,8, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche betrug sie noch 300,5. Es wurden 1.390 Neuinfektionen und zehn weitere Todesfälle gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz Niedersachsen sinkt auf 296,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am frühen Morgen auch die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen für Niedersachsen gemeldet - der Wert liegt demnach bei 296,6. Am Vortag hatte die Inzidenz unwesentlich höher bei 299,8 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 352,5. Die Zahl der landesweit bestätigten Neuinfektionen wurde mit 5.131 angegeben. 30 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, wie das RKI meldete.

Sieben-Tage-Inzidenz Hamburg liegt bei 191,1

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Hamburg liegt aktuell bei 191,1, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 192,7 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 232,6. Es wurden 624 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden drei weitere Todesfälle gemeldet.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 199,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 199,2 an. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 203,4 gelegen (Vorwoche: 262,3 / Vormonat: 680,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 33.306 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 38.668) und 162 Todesfälle (Vorwoche: 175).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 17. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

