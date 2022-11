Stand: 11.11.2022 06:15 Uhr Corona-News-Ticker: Karneval beginnt erstmals wieder ohne Auflagen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 11. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 334,1 in Niedersachsen; 280,3 in Schleswig-Holstein; 207,7 in Hamburg

RKI: Bundesweit 33.703 Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 243,5

Die Jecken starten in den Karnevalshochburgen in ihre neue Session. In Köln werden heute Morgen schon vor dem offiziellen Beginn um 11.11 Uhr Zehntausende Kostümierte in der Altstadt und im Studentenviertel erwartet, um nun wieder ohne Corona-Auflagen zu feiern. Knapp 1.100 Polizisten und 150 Ordnungsamt-Mitarbeiter werden im Einsatz sein. Für das Studentenviertel haben Stadt und Polizei ein neues Sicherheitskonzept erarbeitet. Dort hatte es in der Vergangenheit stets einen kaum zu bewältigenden Ansturm junger Feiernder sowie massive Probleme mit Alkoholexzessen und Wildpinklern gegeben. Auf dem Kölner Heumarkt in der Altstadt gibt es derweil den ganzen Tag ein Bühnenprogramm mit Karnevalsbands. Für die Veranstaltung wurden etwa 10.000 Karten verkauft. In Düsseldorf beginnt der Tag mit dem traditionellen "Hoppeditz-Erwachen": Pünktlich um 11.11 Uhr wird der Schelm vor dem Rathaus eine Spottrede halten. Auch in Mainz und in vielen weiteren Regionen Deutschlands starten die Narren in die "fünfte Jahreszeit".

Karnevalisten im Norden starten Session

Nach zwei Jahren starten die Karnevalistinnen und Karnevalisten in Niedersachsen heute um 11.11 Uhr wieder ohne Corona-Einschränkungen in die fünfte Jahreszeit. Die letzten Karnevalsumzüge fanden im Frühjahr 2020 statt. In den Jahren 2021 und 2022 mussten die Veranstaltungen des Straßenkarnevals unter anderem in den Hochburgen Braunschweig, Osnabrück und Damme abgesagt werden. Zum Teil gab es stattdessen Online-Veranstaltungen. In Braunschweig überreicht nach der Prinzenproklamation Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) den Karnevalistinnen und Karnevalisten den Stadtschlüssel und das Stadtsäckel für die fünfte Jahreszeit. Der neue Prinz wird auf dem Kohlmarkt vorgestellt, wo es ein eigens gebrautes Bier zu seinen Ehren gibt. In Osnabrück feiert der Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval den Karnevalsbeginn bei einem traditionellen Pumpernickel-Frühstück mit Büttenrednern, Schunkelmusik und Showtanz. In Damme beginnen die Narren den Sessionsauftakt im Rathaus der Stadt.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern fällt der Startschuss für den Karnevalsauftakt. 7.000 Närrinnen und Narrenwerden landesweit erwartet. Im Karneval-Landesverband sind 86 Klubs organisiert. Sie haben mehr als 7.000 Mitglieder - davon sind gut 40 Prozent Kinder und Jugendliche.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg fällt auf 207,7

In Hamburg wurden laut RKI 474 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 792 / Vorwoche: 1.004). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 207,7 (Vortag: 232,6 / Vorwoche: 265,7).

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen beträgt 334,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 334,1 (Vortag: 352,5 / Vorwoche: 396,9 ). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 4.975 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 4.850 / Vorwoche: 7.861). Außerdem wurden 22 neue Todesfälle verzeichnet

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 280,3

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist wieder gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt nun bei 280,3, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 300,5 gelegen, in der Vorwoche betrug sie 316,4. Es wurden 1.346 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 1.571; Vorwoche: 2.216).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 243,5 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 262,3 gelegen (Vorwoche: 290,1; Vormonat: 787,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 33.703 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 38.668; Vorwoche: 56.635) und 216 Todesfälle (Vortag: 175; Vorwoche: 233) innerhalb eines Tages. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 36.005.025 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 11. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

