Corona-Ticker: Johnson & Johnson testet Impfstoff an Jugendlichen

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht auf jetzt 72,5 zurückgegangen. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 73,9 gelegen, vor einer Woche bei 65,5. Zwei Kreise in Schleswig-Holstein liegen aktuell über der Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: Segeberg (132,8) und Pinneberg (118,9). Zuletzt wurden 340 positive Corona-Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Das sind 38 Fälle weniger als vor genau einer Woche.

Johnson & Johnson testet Corona-Impfstoff an Jugendlichen

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson testet seinen Corona-Impfstoff nun auch an Jugendlichen. Zunächst soll der Impfstoff im Rahmen einer seit September laufenden klinischen Studie an einer geringen Zahl 16- und 17-Jähriger erprobt werden, wie das Unternehmen mitteilte. Nach der Überprüfung der ersten Daten soll die Studie dann schrittweise auf eine größere Gruppe von jüngeren Jugendlichen - ab einem Alter von 12 Jahren - ausgeweitet werden.

Johnson & Johnson arbeite daran, den Impfstoff in naher Zukunft auch an Schwangeren und Kindern testen zu können. Die EU-Kommission hatte das Johnson-Mittel am 11. März 2021 zugelassen. In Deutschland soll er voraussichtlich ab Mitte April zum Einsatz kommen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Karfreitag: 1.870 Fälle in Niedersachsen, 483 in Hamburg, 358 in Schleswig-Holstein, 308 in Mecklenburg-Vorpommern und 140 im Bundesland Bremen.