Stand: 24.01.2023 07:03 Uhr Corona-News-Ticker: Jedes fünfte Grundschulkind kann nicht schwimmen

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 24. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Anteil der Nichtschwimmer unter Grundschulkindern während Pandemie verdoppelt

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 107,6 in Niedersachsen , 46,7 in Schleswig-Holstein und 40,6 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 68,3 - 16.072 neue Fälle registriert

Jedes fünfte Grundschulkind kann nicht schwimmen: Anteil während Pandemie verdoppelt

Der Anteil der Nichtschwimmer unter den Grundschülerinnen und Grundschülern in Deutschland hat sich einer neuen Forsa-Umfrage zufolge binnen fünf Jahren verdoppelt. Im vergangenen Jahr hätten 20 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen können - fünf Jahre zuvor seien es zehn Prozent gewesen, teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) heute mit. "Der Unterschied ist gravierend, aber angesichts der Entwicklungen in den vergangenen zwei bis drei Jahren auch wenig überraschend", sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt.

"Was uns in der Deutlichkeit überraschte, sind die Unterschiede nach Einkommen", so Vogt. Denn fast die Hälfte (49 Prozent) der Kinder aus Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.500 Euro kann der Umfrage zufolge nicht schwimmen - bei einem Haushaltsnettoeinkommen über 4.000 Euro sind es zwölf Prozent. "Schwimmen zu können darf keine Frage des Geldes sein. Umso wichtiger ist es, dass jede Schule in die Lage versetzt wird, das Schwimmen angemessen zu unterrichten", meint Vogt. Dafür sind allerdings Bäder nötig. Doch in der Energiekrise will nach einer unlängst veröffentlichten Umfrage der Beratungsgesellschaft Ernst & Young knapp jede dritte Kommune in Deutschland Hallen- und Freibäder schließen oder den Betrieb einschränken, viele haben dies schon umgesetzt.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit jetzt bei 68,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 68,3 an. In der Vorwoche hatte der Wert bei 87,9 gelegen. Den aktuellen Zahlen zufolge gab es 16.072 Neuinfektionen in Deutschland. Laut RKI sind 141 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 40,6

In Hamburg sind laut RKI 226 neue Corona-Fälle registriert worden (Vorwoche: 258). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 40,6 (Vorwoche: 65,7).

Inzidenz in Niedersachsen leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen liegt heute bei 107,6. Am Vortag lag er bei 103,1, vor einer Woche bei 149,2. Das RKI meldete 2.469 Neuinfektionen (Vorwoche: 2.616) und 27 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

280 neue Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 46,7, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche betrug sie 70,5. Es wurden 280 neue Corona-Infektionen erfasst (Vorwoche: 495).

