Stand: 16.11.2022 08:03 Uhr Corona-News-Ticker: Isolationspflicht endet in zwei Bundesländern

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 16. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Isolationspflicht endet in Baden-Württemberg und Bayern

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 299,8 in Niedersachsen ; 237,2 in Schleswig-Holstein; 192,7 in Hamburg

RKI registriert 38.610 neue Fälle - Bundesweite Inzidenz sinkt auf 203,4

Speziell geschulte Hunde können Corona-Infizierte aufspüren

Corona-Spürhunde können auch in Alltagssituationen zuverlässig Corona-Infektionen erschnüffeln und sind für den Einsatz bei Großveranstaltungen geeignet. Das ist das Ergebnis einer Studie unter Leitung der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo), die in der Fachzeitschrift "BMJ Global Health" vorgestellt wird. Die speziell trainierten Hunde seien sogar in der Lage, Infektionen zu identifizieren, bevor der PCR-Test positiv sei, sagte Studienleiter Holger Volk, Leiter der Klinik für Kleintiere an der TiHo, der Deutschen Presse-Agentur. "Der Hund ist in diesem Fall ein Frühwarnsystem."

Für die niedersächsische Studie "Back to Culture" waren bei vier Konzerten im September und Oktober 2021 in Hannover Schweißproben genommen worden. Die Besucherinnen und Besucher hatten zudem am Tag des Konzerts Abstriche für einen Antigen-Schnelltest und einen PCR-Test abgegeben. Für insgesamt 2.802 Teilnehmer lagen letztlich Schweißproben, Testergebnisse sowie Auskünfte unter anderem zum Impfstatus und zu chronischen Krankheiten vor. Wie die TiHo berichtet, erkannten die acht speziell trainierten Hunde die Sars-Cov-2-negativen Proben zu 99,9 Prozent und die Sars-Cov-2-positiven Proben zu 81,6 Prozent. Die Studie zeige, dass Hunde nicht nur unter Laborbedingungen, sondern auch im Alltag Proben zuverlässig unterscheiden können, betonte Studienleiter Volk.

Baden-Württemberg und Bayern beenden Isolationspflicht

Von heute an müssen sich Corona-Infizierte in Bayern und Baden-Württemberg nicht länger isolieren. "An die Stelle der Isolationspflicht treten verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv Getestete", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag. Für sie gelten fortan unter anderem eine Maskenpflicht sowie Betretungs- und Tätigkeitsverbote etwa in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Im benachbarten Baden-Württemberg gilt für Infizierte künftig eine fünftägige Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstag mitteilte. "Grundsätzlich gilt: Wer krank ist und Symptome hat, sollte wie bisher auch zu Hause bleiben und sich krankschreiben lassen", sagte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne).

Die beiden Länder sowie Hessen und Schleswig-Holstein hatten vergangene Woche "zeitnah" neue Regelungen angekündigt. In Hessen ist der genaue Zeitpunkt für diesen Schritt noch offen. Zur Umsetzung sei eine neue Verordnung nötig, teilte eine Sprecherin des Sozialministeriums in Wiesbaden gestern auf Anfrage mit. In Schleswig-Holstein soll die Isolationspflicht spätestens morgen entfallen. Das beschloss das Kabinett in Kiel.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 237,2

In Schleswig-Holstein geben die Behörden die Sieben-Tage-Inzidenz mit 237,2 an (Vortag: 249,0 / Vorwoche: 329,6). Es wurden binnen eines Tages 1.370 Neuinfektionen gemeldet. Neun weitere Menschen starben an oder mit einer Corona-Infektion, wie die Landesmeldestelle in Kiel mitteilte.

Sieben-Tage-Inzidenz Niedersachsen leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen liegt aktuell bei 299,8, wie das Robert Koch-Institut am Morgen mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 293,7 gelegen, in der Vorwoche bei 411,1. Es wurden landesweit 6.363 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 37 weitere Todesfälle registriert.

Sieben-Tage-Inzidenz Hamburg liegt bei 192,7

Das RKI gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für Hamburg heute mit 192,7 an - der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt damit höher als gestern (182,7), aber niedriger als am vergangenen Mittwoch (250,1). Es wurden 1.001 neue Corona-Fälle und fünf weitere Todesfälle gemeldet.

RKI registriert 38.610 Neuinfektionen - Bundesweite Inzidenz sinkt auf 203,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 203,4 an. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 212,0 gelegen (Vorwoche: 294,1 / Vormonat: 700,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 38.610 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 47.820). Es wurden zudem 223 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 16. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

