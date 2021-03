Stand: 17.03.2021 12:00 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenzwert in Hamburg steigt auf über 100

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 17. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle gestrigen Ereignisse gibt's im Blog von Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Inzidenzwert in Hamburg steigt auf über 100

Jetzt live: Niedersachsens Landtag berät über Corona-Kriseja

Selbsttests in Schulen und Kitas in MV starten

Regierung in Schleswig-Holstein berät über künftige Schritte

393 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet, 1.120 in Niedersachsen, 332 in Schleswig-Holstein, bundesweit 13.435

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Inzidenzwert in Hamburg steigt auf über 100

In Hamburg sind 393 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages amtlich registriert worden. Am Vortag waren es 209, am Mittwoch vor einer Woche 203. Die Stadt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner nun mit 100,9 an. Bereits gestern hatte Hamburg angekündigt, einige Lockerungsschritte der vergangenen Tage wieder zurückzuziehen, sollte der Wert drei Tage lang über 100 liegen.

Weitere Informationen Hamburg liegt bei der Corona-Inzidenz wieder über 100 Die angekündigte "Notbremse" bei den Corona-Regeln rückt näher. Am Mittwoch wurden in Hamburg 393 Neuinfektionen gemeldet. mehr

Niedersachsens Landtag debattiert über Corona

Trotz koalitionsinterner Uneinigkeit hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) den niedersächsischen Corona-Kurs verteidigt. "Ein anderer Weg ist derzeit nicht möglich", sagte Behrens im Landtag. 80 Prozent der sofort einsetzbaren Intensivbetten seien belegt. "Das Infektionsgeschehen wird nicht besser, weil wir eine andere Zahl zur Grundlage nehmen", so Behrens. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner und der CDU-Abgeordnete Volker Meyer hatten zuvor das Festhalten am Inzidenzwert als Kriterium für Lockerungen kritisiert. Birkner sagte, etliche Oberbürgermeister und Landräte forderten differenzierte Kriterien. Meyer regte an, neben dem Inzidenz- und R-Wert Indikatoren wie etwa die Auslastung der Krankenhäuser und die Zahl der Corona-Tests in die Lagebewertung einzubeziehen. Dies könne zu Öffnungsperspektiven führen, damit die Niedersachsen nicht nur auf Mallorca, sondern auch in Harz, Heide und an der Küste Urlaub machen könnten, so Meyer. NDR.de überträgt die Debatte im Livestream.

Deutschlernen: Corona-Krise erschwert Integration

Für Kinder, die Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache lernen, ist der Präsenzunterricht in den Schulen besonders wichtig. Eine Reportage aus Lübeck.

MV: Vor allem Erzieherinnen und Erzieher infizieren sich

Erzieherinnen und Erzieher haben nach Angaben der AOK in Mecklenburg-Vorpommern offenbar das höchste Corona-Infektionsrisiko unter allen Berufsgruppen. Von März bis Dezember 2020 meldeten sich rund zwei Prozent der bei der AOK in MV versicherten Erzieherinnen und Erzieher mit dieser Diagnose krank, wie die Kasse mitteilte. Dieser Wert sei mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnittswert aller bei der AOK versicherten Beschäftigten im Nordosten. In Mecklenburg-Vorpommern ist den Angaben zufolge rund jeder Vierte bei der AOK versichert.

1.120 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen hat sich die Zahl der binnen eines Tages amtlich registrierten neuen Corona-Fälle weiter erhöht. Nach Angaben des Landes wurden 1.120 Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es 407, am Mittwoch vor einer Woche 934. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 81. Am höchsten ist der Wert in den Städten Salzgitter (219,6) und Osnabrück (152,5) sowie in den Landkreisen Cloppenburg (155,8) und Peine (143,2).

Niedersachsen: Pflegeeinsätze von Studierenden werden voll angerechnet

Niedersachsen will Pflegeeinsätze von Studentinnen und Studenten während der Corona-Pandemie auf deren Studienleistungen anrechnen, auch wenn sie außerhalb der Semesterferien arbeiteten.

Garg: "Viel zu geringe Menge an Impfstoff"

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ist skeptisch, dass die Impfungen während der dritten Corona-Infektionswelle zügig vorankommen. Auf NDR Info sprach er von mehreren Hiobsbotschaften. Er wies darauf hin, dass nicht nur die Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca ein Problem sei, sondern auch die gekürzten Liefermengen dieses Mittels. "Ich würde nicht so flott herangehen und sagen, in vier Wochen sind alle möglichen Personengruppen geimpft und wir gucken mal, wie wir durch die dritte Welle kommen", sagte Garg im Interview auf NDR Info. Solange nicht genügend Impfdosen zur Verfügung stünden, könnten die niedergelassenen Ärzte nicht damit beginnen, ihre Patienten zu impfen, dafür gebe es "eine viel zu geringe Menge an Impfstoff". Zum Glück sei in Schleswig-Holstein "die vulnerabelste Gruppe" - Menschen in Altenpflegeheimen sowie das Personal dort - "weitgehend durchgeimpft", so der Minister.

Weitere Informationen 7 Min "Hiobsbotschaften" - Garg blickt skeptisch auf Impf-Fortschritt Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister sagte auf NDR Info, dass neben der Aussetzung der Impfungen auch die gekürzten Liefermengen ein Problem seien. 7 Min

Größere Osterfeuer in Hamburg wegen Corona verboten

In Hamburg dürfen auch in diesem Jahr nur private Osterfeuer auf eigenem Grundstück brennen. Wegen der Corona-Pandemie sind alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen unabhängig von der Teilnehmerzahl untersagt, heißt es auf der Homepage der Stadt Hamburg. Erlaubt ist nur das Anzünden von privaten Osterfeuern im Kreise von Menschen, die in einem Haushalt leben. Bereits im vergangenen Jahr hatte es wegen der Corona-Pandemie keine Osterfeuer in Hamburg gegeben.

Weitere Informationen Hamburg verbietet erneut die Osterfeuer Auch in diesem Jahr müssen die großen Osterfeuer in Hamburg ausfallen. Erlaubt sind nur kleinere in privatem Rahmen. mehr

Virologe Drosten: "Wir brauchen diese Impfung"

Zum derzeitigen Aussetzen der Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin hat sich in der aktuellen Folge des NDR Info Podcasts "Coronavirus-Update" auch der Virologe Christian Drosten geäußert. Er befürworte die Untersuchung der Thrombose-Fälle nach AstraZeneca-Impfung - gleichzeitig betonte er aber die Wichtigkeit dieses Vakzins. Blutgerinnungsstörungen seien eine bekannte Komplikation auch bei einer Covid-19-Erkrankung. In der Pandemie-Situation müsse ein mögliches Risiko in Zusammenhang mit der Impfung auch immer im Verhältnis zum Risiko im Erkrankungsfall zu betrachten: "Wir brauchen diese Impfung."

Weitere Informationen Drosten: Dritte Welle ohne Impfung nicht beherrschbar Der Virologe befürwortet im Podcast die Untersuchung der AstraZeneca-Zwischenfälle, betont aber die Wichtigkeit dieses Vakzins. mehr

Infektionen in Hamburg: Großes Gefälle zwischen den Bezirken

In Hamburg gibt es ein deutliches Corona-Gefälle: Einige Bezirke liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) weit über der 100er-Grenze, andere noch deutlich darunter. Die Opposition im Hamburger Rathaus fordert deshalb den Senat auf, die Menschen in den betroffenen Bezirken besser zu schützen. Am stärksten fallen die Zahlen in den Bezirken Mitte und Harburg auf: Dort lag die Inzidenz zu Wochenbeginn bei 140 beziehungsweise 180 - und damit bis zu dreimal so hoch wie in den Bezirken Nord und Eimsbüttel. Wären Mitte und Harburg eigenständige Städte, hätten sie längst die Corona-Notbremse ziehen müssen.

AstraZeneca: EU-Kommission rechnet mit Freigabe durch EMA

In der Diskussion über den Impfstoff des Herstellers AstraZeneca hofft EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides auf eine schnelle europaweite Wiederaufnahme der Impfungen mit dem Präparat. Derzeit scheine es, als seien die vereinzelt aufgetretenen Blutgerinnsel nicht auf die Impfung zurückzuführen. Doch sei Vertrauen in die Impfstoffe von entscheidender Bedeutung. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will morgen eine Empfehlung abgeben, wie weiter mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu verfahren ist. Kyriakides forderte die EU-Staaten zu mehr Tempo beim Impfen auf. Jede verfügbare Dosis solle genutzt werden. Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet trotz der Unterbrechung mit einer erheblichen Beschleunigung der Impfkampagne schon im April. Im ZDF sagte er, dann müsse alles vorbereitet sein.

RKI: Inzidenz bundesweit bei 86,2 - 13.435 neue Fälle registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland: Binnen eines Tages sind demnach von den Gesundheitsämtern insgesamt 13.435 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind deutlich mehr als vor einer Woche (9.146) - am Mittwoch der Vorwoche hatte allerdings Hamburg keine Zahlen gemeldet, sie bewegen sich pro Tag im dreistelligen Bereich. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) steigt weiter an: Laut RKI liegt sie jetzt bei 86,2 (Vortag: 83,7). Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden bundesweit 249 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 73.905.

Schleswig-Holstein meldet 332 Corona-Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein haben die Behörden in den vergangenen 24 Stunden 332 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen registriert. Gestern waren es 118 gewesen, vor genau einer Woche 247. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen - liegt jetzt bei 53,8 (Vortag: 51,1). Am höchsten ist sie mit 96,7 im Kreis Segeberg, am niedrigsten im Kreis Plön (24,1). Sieben weitere Todesfälle wurden registriert. Seit Beginn der Pandemie starben damit im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 landesweit 1.392 Menschen.

Eine Familie in finanziellen Corona-Nöten

Geschlossene Bistros, Hotels und Kurzarbeit: Zahlreiche Menschen verdienen seit Monaten weniger als sonst. Familie Meincke aus Bergen auf Rügen fehlen die Einnahmen aus ihrem Bistro. Sie halten sich mit Erspartem über Wasser.

VIDEO: Eine Familie in finanziellen Corona-Nöten (3 Min)

Selbsttests in Schulen und Kitas in MV starten

Ab heute sollen in Kitas und Schulen in Mecklenburg-Vorpommern Corona-Selbsttests möglich sein. Für die Schulen seien rund 2,5 Millionen Selbsttests bestellt worden, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Schülerinnen und Schüler sowie das Personal sollen sich zunächst einmal die Woche selbst testen - freiwillig und kostenlos. Schülerinnen und Schüler sollen den Test gemeinsam mit einer Lehrkraft am Morgen durchführen. In Kitas soll sich nur das Personal selbst testen. Die Kinder seien laut Schwesig dafür noch zu klein.

Weitere Informationen Ab Mittwoch weitere Schulöffnungen - und Selbst-Tests Rund 450.000 Selbst-Tests verteilt das THW in MV. Die Schulen wurden erst am Montag über den Ablauf der Selbst-Tests informiert. mehr

Landtag in Niedersachsen diskutiert über Corona-Epidemie

In Hannover informiert die niedersächsische Landesregierung heute über die Folgen der ausgesetzten Impfungen mit dem Stoff von AstraZeneca. Wie das Gesundheitsministerium bereits mitteilte, müssen wegen des vorläufigen Impfstopps rund 160.000 Termine verlegt werden. Die FDP-Fraktion kritisiert mangelndes Tempo beim Impfen und ein fehlendes Konzept für flächendeckende Schnelltests. Die Grünen-Fraktion fordert in einer Anfrage mehr Schutz an Kitas und Schulen in der Epidemie. NDR.de überträgt die Sitzung ab 10 Uhr im Videolivestream.

Wie macht Schleswig-Holstein weiter?

Die Jamaika-Koalition in Kiel entscheidet heute über das weitere Vorgehen Schleswig-Holsteins im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Wegen steigender Infektionszahlen stehen - nach gerade erst eingeführten Lockerungen - alle Bereiche wieder auf dem Prüfstand. Die Bundesregierung hat die Länder aufgefordert, die beschlossene "Notbremse" einzuhalten: Lockdown-Regeln sollen wieder greifen, wenn die Inzidenz in einem Land oder einer Region an drei Tagen nacheinander 100 übersteigt - es also binnen sieben Tagen mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt. Noch liegen alle Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein darunter. Segeberg hatte zuletzt mit 96,7 den höchsten Wert, Tendenz steigend, vor Herzogtum Lauenburg mit 77,3. Unten stehen Plön (24,1) und Dithmarschen (27,8). Der Landesschnitt (53,8) ist der niedrigste in Deutschland.

Weitere Informationen Tourismus im Corona-Jahr 2020: Fast alle sind Verlierer Corona hat den Beherbergungsbetrieben in Schleswig-Holstein Verluste beschert. Ferienwohnungs-Vermieter bangen um ihre Existenz. mehr

Corona-Ticker am Mittwoch startet

Moin! Auch am heutigen Mittwoch, 17. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: 407 Neuinfektionen in Niedersachsen, 209 in Hamburg, 118 in Schleswig-Holstein, 273 in Mecklenburg-Vorpommern, 77 im Land Bremen, 5.480 bundesweit