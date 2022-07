Stand: 14.07.2022 08:08 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenzen in SH und Hamburg sinken weiter

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag 14. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Aktuelle Neuinfektionen im Norden: 4.812 in Schleswig-Holstein , 29.645 in Niedersachsen (inkl. Nachmeldungen), 2.648 in Hamburg

Bundesweit 152.149 neue Fälle - Inzidenz steigt auf 720,4

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Krankenstand in Hamburg im ersten Quartal gestiegen

Die Zahl der Krankschreibungen in Hamburg ist nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) im ersten Quartal des Jahres deutlich gestiegen. Der Krankenstand habe in den ersten drei Monaten bei 4,87 Prozent gelegen, nach 3,66 Prozent im ersten Quartal 2021. Bundesweit sei der Anteil der Fehltage an der Sollarbeitszeit mit 5,29 Prozent auf einen neuen Höchststand geklettert.

"Wir sehen, dass es dieses Jahr wieder eine Erkältungs- und Grippewelle im Frühjahr gab. Diese sind für ein Viertel der Fehltage verantwortlich", sagte die Leiterin der TK-Landesvertretung, Maren Puttfarcken. 2021 waren die Fehlzeiten der Erwerbstätigen in Hamburg um ein Drittel zurückgegangen. Es habe weniger Krankschreibungen aufgrund von Atemwegserkrankungen ergeben. "Die Grippesaison ist durch die Corona-bedingten Hygienemaßnahmen 2021 schlichtweg ausgefallen", sagte Puttfarcken.

Immer wieder kleinere Infektionsausbrüche in Schanghai

Die Menschen in Schanghai fürchten neue Corona-Beschränkungen. Sechs Wochen nach Ende des zweimonatigen Lockdowns in Chinas Wirtschaftsmetropole machen kleinere Infektionsausbrüche den Behörden weiterhin zu schaffen. In der Bevölkerung sorgt das für Angst und Unsicherheit, die sich auch auf die Wirtschaft auswirkt. Hörfunk-Korrespondentin Ruth Kirchner berichtet:

AUDIO: Schanghai: Sorge vor neuem Corona-Lockdown (5 Min) Schanghai: Sorge vor neuem Corona-Lockdown (5 Min)

Hamburg: Inzidenz sinkt leicht auf 554,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hamburg liegt heute bei 554,0. Gestern hatte der Wert pro 100.000 Einwohner nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) 559,7 betragen, vor einer Woche 607,1. Das RKI registrierte seit gestern 2.648 neue Infektionen (Vorwoche: 2.920) und drei weitere Corona-bedingte Todesfälle.

29.645 neue Fälle in Niedersachsen

Für Niedersachsen sind dem Robert Koch-Institut (RKI) seit gestern 29.645 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Darin sind auch Fälle enthalten, die am Mittwoch nicht übermittelt worden waren. Somit ist ein Vergleich zu den Zahlen des Vortags und der Vorwoche heute nicht sinnvoll. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, liegt nun bei 937,7. Damit liegt Niedersachsen bundesweit an dritter Stelle. Zudem meldet das RKI insgesamt 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Weitere Informationen Corona: Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 937,7 Das Robert Koch-Institut meldet 29.645 Neuinfektionen - darin enthalten sind auch Nachmeldungen vom Vortag. mehr

Bundesweiter Inzidenzwert bei 720,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell 720,4. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 691,8 gelegen (Vorwoche: 690,6; Vormonat: 447,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 152.149 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 135.402) und 145 Todesfälle (Vorwoche: 108) innerhalb eines Tages.

4.812 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz bei 672,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter zurückgegangen - auf 672,8 nach 685,4 am Vortag. Neu gemeldet wurden 4.812 Fälle (Vortag: 5.277 / Vorwoche: 6.665) . Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 964,6.

Weitere Informationen Corona in SH: Inzidenz nun bei 672,8 Momentan werden 475 Menschen wegen einer Coronainfektion im Krankenhaus behandelt. 4.812 Infektionen wurden neu erfasst. mehr

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Donnerstag, 14. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die letzten Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus