Corona-News-Ticker: Inzidenzen in SH und Hamburg gesunken

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 13. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Aktuelle Inzidenzen im Norden: 685,4, in Schleswig-Holstein , 559,7 in Hamburg

Bundesweit 127.611 neue Fälle - Inzidenz steigt auf 691,8

Inzidenz in Hamburg rückläufig - 1.425 neue Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hamburg liegt heute bei 559,7. Gestern hatte der Wert pro 100.000 Einwohner nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) 657,8 betragen, vor einer Woche 634,2. Das RKI registrierte seit gestern 1.425 neue Infektionen, aber keine weiteren Corona-bedingten Todesfälle.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter - fünf Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist weiter zurückgegangen - auf 685,4. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz bei 1.000,5 gelegen. Zugleich wurden fünf weitere Corona-Todesfälle gemeldet.

Bundesweiter Inzidenzwert bei 691,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell 691,8. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 702,4 gelegen (Vorwoche: 678,8; Vormonat: 331,8). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 127.611 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 130.728) und 104 Todesfälle (Vorwoche: 122). Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Sommerferienstart in NDS: Welche Vorsorge ist bei Reisen angebracht?

Heute beginnen in Niedersachsen die Sommerferien. Die Omikron-Variante BA.5 sorgt derzeit für viele Infektionen. Reiseexpertin Karolina Wojtal rät, Flextarife zu buchen oder eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Darin müsste allerdings eine Covid-19-Infektion als Reiserücktrittsgrund explizit aufgeführt sein.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Mittwoch, 13. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die letzten Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

