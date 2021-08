Stand: 13.08.2021 10:05 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz unter Jugendlichen am höchsten

RKI: Inzidenz unter Jugendlichen am höchsten

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Deutschland besonders stark in der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wie aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, lag der Wert in den Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen vergangene Woche bei knapp 60 - und damit am höchsten. Zum Vergleich: Die Gesamtizidenz lag bei unter 30. Auch bei den größtenteils ungeimpften Kindern zeigen sich demnach rasche Anstiege innerhalb weniger Wochen, wohingegen die Entwicklung in den besser durchgeimpften höheren Altersgruppen weiter recht entspannt erscheine. So seien etwa die Inzidenzen bei den Senioren über 60 weiterhin einstellig.

Fünf Hamburger Schulklassen in Quarantäne

Gut eine Woche nach Unterrichtsbeginn in Hamburg haben die Schulen der Hansestadt bislang keine Corona-Ausbrüche gemeldet. Allerdings sind der Schulbehörde insgesamt 234 infizierte Schülerinnen und Schüler sowie sechs Schulbeschäftigte bekannt, die sich im privaten Umfeld angesteckt haben, wie NDR 90,3 berichtete. Fast alle Infizierten hätten die Schulen gar nicht betreten, so die Schulbehörde. Die Infektionen seien in vielen Fällen direkt nach Reiserückkehr erkannt und von Eltern gemeldet worden. Für fünf Klassen allerdings hätten Gesundheitsämter Quarantäne angeordnet.

Regionspräsident schlägt Impfpflicht für manche Berufsgruppen vor

Hannovers Regionspräsident Hauke Jagau hat angesichts der Corona-Pandemie und steigender Inzidenzen eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorgeschlagen. Auf diese Weise könnten besonders vulnerable Gruppen geschützt werden, "die sich selbst nicht impfen lassen können", sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Gemeint waren demnach alte und kranke Menschen sowie Kinder unter zwölf Jahren, für die bisher kein Impfstoff zugelassen ist. Die Impfpflicht sei denkbar vor allem für Pflegekräfte, die mit besonders gefährdeten Menschen zu tun hätten, aber auch etwa Bahnschaffner oder Kita-Betreuer und Lehrer. "Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf von Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen gering", sagte Jagau der Zeitung. "Das ist ein Abwägungsprozess. Das müsste man sehr genau angucken."

Leicht steigende Impfnachfrage in Hamburg

Hamburg, Baden-Württemberg und Sachsen melden indessen ein leicht steigendes Interesse an Impfungen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert einen Sprecher der Hamburger Sozialbehörde mit den Worten, seit dem Ende der Sommerferien habe die Nachfrage wieder angezogen. Besonders werde der Impfstoff der Firma Johnson & Johnson in Hamburg vermehrt nachgefragt - vermutlich, weil bei diesem Vakzin keine Zweitimpfung nötig sei, mutmaßt der Sprecher der Sozialbehörde.

FC-Pauli-Präsident: "Ungeimpfte dürfen die anderen nicht in Haft nehmen"

Der Präsident vom FC St. Pauli, Oke Göttlich, sieht in dem sogenannten 2G-Modell keinen Impfzwang durch die Hintertür für Fußballfans. "Jeder Mensch kann auch frei entscheiden, ob er Alkohol trinkt. Die Frage ist nur, wo er Alkohol trinkt. Und das kann der- oder diejenige dann eben auch jederzeit im Park - aber halt nicht im Stadion oder im Club, wo die Veranstalter so etwas jederzeit festlegen dürfen", sagte der 45-Jährige im Interview der "Süddeutschen Zeitung". "Wir müssen uns mit so einem Modell beschäftigen, weil wir glauben, dass das die Chance erhöht, die Stadien wieder voll zu bekommen", sagte der Chef des Zweitligisten aus Hamburg. Allerdings müsse es auch Wege für Leute geben, die aus verschiedenen Gründen nicht geimpft werden können. "Beispielsweise schafft man gesonderte Eingänge und Areale für alle, die nicht geimpft sind und nur PCR-getestet kommen. Wir wollen die Politiker ermutigen, dass Geimpfte und Getestete wieder in größeren Mengen ins Stadion dürfen, also mit marginalisierter Abstandsregel und nahe an der Gesamtkapazität." Impfen sei auch ein solidarischer Akt, Ungeimpfte dürften die anderen nicht in Haft nehmen, so Göttlich.

Inzidenz für Schleswig-Holstein sinkt - Kiel aber über 100

Während die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 47,8 liegt und damit leicht gesunken ist (Vortag: 48,5), hat der Wert in Kiel nun den Wert 100 überschritten. Die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg in der Landeshauptstadt auf 107,4, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Nach Angaben des Robert Koch-Institut hat Kiel die höchste Sieben-Tage-Inzidenz unter den deutschen Kreisen und kreisfreien Städten. Den zweithöchsten Wert hat Flensburg mit 90,9, gefolgt von Neumünster mit 72,3. Die niedrigsten Werte verzeichnen die Kreise Ostholstein (15,5), Rendsburg-Eckernförde (32,1) und Schleswig-Flensburg (34,8). Schleswig-Holstein insgesamt liegt bei den höchsten Inzidenzen hinter Hamburg auf Platz zwei.

217 neue Fälle wurden gemeldet (Vortag: 266; Vorwoche: 231). Unverändert blieb die Zahl der Corona-Toten in Schleswig-Holstein: 1.641 seit Beginn der Pandemie. In den Krankenhäusern wurden zuletzt 45 Menschen mit Covid-19 behandelt, einer weniger als am Vortag. Zwölf von ihnen liegen auf der Intensivstation, zwei mehr als am Tag zuvor.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 22,1

Die Behörden haben in Niedersachsen 396 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 437; Vorwoche: 250). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 22,1 (Vortag: 20,7; Vorwoche: 17,2). Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet.

Bundesweite Corona-Inzidenz steigt auf über 30

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt sie nun bei 30,1 - am Vortag betrug der Wert 27,6, vor einer Woche lag er bei 20,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 5.578 Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3.448 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden weitere 19 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verzeichnet. Vor einer Woche waren es 24 Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.853.

