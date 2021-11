Stand: 06.11.2021 07:00 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gestiegen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 6. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Österreich führt ab Montag 2G-Regel ein

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 421 in Schleswig-Holstein

Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein steigen weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein wächst weiter: auf aktuell 75,8. Am Vortag lag sie bei 73, vor einer Woche bei 69,2. Die Zahl gemeldeter Fälle stieg um weitere 421 Neuinfektionen binnen eines Tages - vor einer Woche hatte der Zuwachs noch bei 349 Fällen gelegen. Auch ein weiterer Todesfall wurde registriert. Den Inzidenz-Höchstwert weist der Kreis Herzogtum-Lauenburg mit 111,5 auf. Die wenigsten Fälle meldete der Kreis Steinburg mit einer Inzidenz von 33,7.

Testpflicht in Pflegeheimen soll kommen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen die Auffrischungsimpfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschleunigen und eine Testpflicht in Pflegeheimen für alle - egal ob geimpft oder ungeimpft - durchsetzen. Die vierte Welle müsse unbedingt gebrochen werden, um die Intensivstationen zu entlasten, erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zum Abschluss der Gesundheitsministerkonferenz gestern in Lindau. Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Verbands für Pflegeberufe, zeigte sich im Gespräch mit NDR Info zufrieden mit dem Beschluss. "Das Testen ist das Wichtigste. Wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, dass es sehr geholfen hat", sagte Bienstein.

Österreich führt ab Montag 2G-Regel ein

Menschen ohne Corona-Impfung oder überstandene Infektion dürfen in Österreich ab Montag keine Restaurants, Friseure und Veranstaltungen mehr besuchen. Auch für Tourismus-Betriebe gibt es dann nur noch nach Impfung oder Genesung (2G-Regel) Zutritt. Das gab die Regierung in Wien gestern Abend bekannt. In Österreich steigt die Zahl der Neuinfektionen in der vierten Welle rasant. "Die Dynamik ist außergewöhnlich, und die Belegungen in den Intensivbetten steigen deutlich schneller als erwartet", sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg. "Es ist schlicht und einfach unsere Verantwortung, die Menschen in unserem Land zu schützen."

Schüler in MV: Hohe Inzidenzen, niedrige Impfquote

Aus Sicht des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte liegt die niedrige Impfquote unter Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern weder daran, dass von den Ärzten zu wenig geimpft werde, noch an einem Mangel an Impfstoff. Es seien vielmehr die lange Zeit niedrigen Infektionszahlen im Land, die Eltern und Jugendliche jetzt abwarten lassen, sagt der Pressesprecher des Verbands, Steffen Büchner. Doch die Vorteile der Impfung gegenüber der Erkrankung überwiegen aus seiner Sicht - und der der Ständigen Impfkommission (Stiko) - auch bei Jugendlichen. Büchner wies darauf hin, dass es bei einer neuerlichen Mutation des Virus nicht dabei bleiben müsse, das Kinder- und Jugendliche in der Mehrheit mildere Verläufe erleben.

Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) liegen die landesweiten Sieben-Tage-Inzidenzen in den Altersgruppen 5 bis 9 Jahre, 10 bis 14 Jahre und 15 bis 19 Jahre zwischen 200 und rund 350. Blickt man auf die landesweite Impfquote unter den 12- bis 17-Jährigen, so liegt diese nur bei etwa einem Drittel - für Jüngere ist noch kein Impfstoff zugelassen.

Dänische Behörde warnt vor Überlastung von Krankenhäusern

Die führende Gesundheitsbehörde in Dänemark sorgt sich angesichts stark gestiegener Zahlen und der kalten Jahreszeit um die Situation in den Krankenhäusern. Es bestehe ein großes Risiko, dass Krankenhäuser im Herbst und Winter überlastet sein werden, teilte die Gesundheitsverwaltung Sundhedsstyrelsen mit. Die Infektionen im Land würden im Laufe dieser Jahreszeiten allmählich zunehmen, und in der Folge würden mehr Menschen in die Kliniken eingeliefert, warnte die Behörde.

Weil große Teile der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft seien, sei die Situation zwar deutlich anders als im Vorjahr. Gleichzeitig gebe es normale Aktivität in der Gesellschaft, was das Infektionsrisiko erhöhe. Wegen Covid-19, Grippe und anderen Infektionskrankheiten sei man besorgt über die Belastung, die im Laufe des Dezembers und Januars auf das Gesundheitswesen zukommen könnte, so die Behörde.

Corona-Live-Ticker am Sonnabend startet

Schönen guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Sonnabend, 6. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.